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Να διαθέτουν επαρκείς προμήθειες τροφίμων και νερού για τουλάχιστον τρεις ημέρες, να κρατούν μετρητά για την περίπτωση που σταματήσουν να λειτουργούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές και να εξοπλιστούν κατάλληλα για πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης καλούνται οι πολίτες στη Βρετανία. Οι νέες συστάσεις ετοιμότητας έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και ενδεχόμενες διαταραχές στις βασικές υποδομές της χώρας.

Η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την ετοιμότητα των νοικοκυριών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προτρέποντας τους πολίτες να οργανώσουν ένα βασικό απόθεμα που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες ακόμη και αν διακοπεί προσωρινά η πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες.

Οι οδηγίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών κινδύνων, από παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και ακραία καιρικά φαινόμενα έως κυβερνοεπιθέσεις, προβλήματα στις ηλεκτρονικές πληρωμές και διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας είναι η δυνατότητα κάθε οικογένειας να παραμείνει αυτάρκης για τουλάχιστον 72 ώρες, ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορέσουν να επικεντρωθούν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.

Παρότι η πρωτοβουλία αφορά κυρίως την πολιτική προστασία, αποκτά ευρύτερη σημασία εξαιτίας των προειδοποιήσεων στρατιωτικών αξιωματούχων για την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι σε πιθανές απειλές, ακόμη και σε σενάρια που συνδέονται με εχθρικές ενέργειες ή πολεμικές εξελίξεις.

Κυβερνοεπιθέσεις και διακοπές λειτουργίας κυβερνητικών ιστοτόπων

Η εκστρατεία ετοιμότητας βρίσκεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις και οργανισμοί διεθνώς αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη λειτουργία ιστοτόπων, έχει προκαλέσει κινητοποίηση για την αντιμετώπιση πιθανών επιθέσεων.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι δεν έχουν επηρεαστεί κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται στους πολίτες. Ωστόσο, 32 κυβερνητικοί ιστότοποι τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ασφαλείας.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ειδικοί του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (NCSC) συνεργάζονται με την OpenAI, η τεχνολογία της οποίας χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό των ευπαθειών, καθώς και με διεθνείς εταίρους, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την εξάρτηση της καθημερινότητας από τα ψηφιακά συστήματα, καθώς ακόμη και μια προσωρινή δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, πληρωμές και πληροφορίες.

Η προειδοποίηση της κυβέρνησης: Τι γίνεται αν σταματήσουν οι πληρωμές στα σούπερ μάρκετ;

Την ανάγκη προετοιμασίας των πολιτών υπογράμμισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, κατά την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου UK Gun Hall στο Τέλφορντ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο διαταραχών στις βασικές αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ενέργειες εχθρικών κρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

Θέλοντας να αναδείξει πόσο άμεσα μπορεί να επηρεαστεί η καθημερινότητα, έθεσε ένα χαρακτηριστικό ερώτημα:

«Πώς θα αντεπεξέλθουμε αν καταρρεύσουν τα συστήματα πληρωμών στο τοπικό μας σούπερ μάρκετ;»

Όπως επισήμανε, τέτοιες καταστάσεις δεν αποτελούν απαραίτητα απομακρυσμένα σενάρια, αλλά πιθανές προκλήσεις για τις οποίες η κοινωνία οφείλει να είναι προετοιμασμένη.

Κατά τον ίδιο, η προετοιμασία των νοικοκυριών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε απρόβλεπτες κρίσεις.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το απόθεμα έκτακτης ανάγκης για τρεις ημέρες

Μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας Be Ready, οι βρετανικές αρχές παρουσιάζουν μια πρακτική λίστα με τα απαραίτητα που καλό είναι να υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

Η βασική σύσταση είναι τα νοικοκυριά να διαθέτουν τρόφιμα, νερό και εξοπλισμό που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρία 24ωρα, ακόμη και αν αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε καταστήματα ή βασικές υπηρεσίες.

Νερό: Τουλάχιστον τρία λίτρα ανά άτομο καθημερινά

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του αποθέματος είναι το πόσιμο νερό.

Οι οδηγίες προβλέπουν τρία λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε εννέα λίτρα για κάθε άτομο σε διάστημα τριών ημερών.

Παράλληλα, συνιστάται η αποθήκευση πρόσθετης ποσότητας για ανάγκες όπως το μαγείρεμα και το πλύσιμο.

Η ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων νερού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που διακόπτεται η υδροδότηση ή περιορίζεται προσωρινά η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο ή μαγείρεμα

Οι πολίτες καλούνται να διατηρούν τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς να απαιτείται ψύξη ή ιδιαίτερη προετοιμασία.

Στις ενδεικτικές επιλογές περιλαμβάνονται κονσέρβες με κρέας, ψάρι και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή τροφίμων που ήδη καταναλώνει η οικογένεια, ώστε οι προμήθειες να είναι πρακτικές και να μην παραμένουν αχρησιμοποίητες.

«Είναι προτιμότερο να αγοράζετε τρόφιμα που καταναλώνετε συνήθως», επισημαίνεται στις οδηγίες.

Γιατί συνιστούν στους πολίτες να κρατούν μετρητά στο σπίτι

Ξεχωριστή θέση στις συστάσεις έχει η διατήρηση ενός μικρού αποθέματος μετρητών, καθώς μια κυβερνοεπίθεση ή διακοπή ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα μηχανήματα πληρωμών με κάρτα ενδέχεται να μη λειτουργούν, ενώ μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και στην πρόσβαση στα ΑΤΜ.

Οι οδηγίες προτείνουν να υπάρχουν διαθέσιμα χαρτονομίσματα και κέρματα, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικές αγορές.

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσό για όλα τα νοικοκυριά.

Όπως εξηγεί η πλατφόρμα Be Ready, το ύψος των μετρητών πρέπει να καθορίζεται από τις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας, με γνώμονα την κάλυψη βασικών εξόδων για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Φακοί, ραδιόφωνο και φορητοί φορτιστές σε περίπτωση μπλακ άουτ

Η προετοιμασία αφορά και την περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης.

Στον απαραίτητο εξοπλισμό περιλαμβάνονται φακοί, ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες ή χειροκίνητη μανιβέλα και φορητοί φορτιστές (power banks) για κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι βρετανικές αρχές συστήνουν τη χρήση φακών αντί για κεριά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιούνται ανοιχτές φλόγες για φωτισμό.

Παράλληλα, προτρέπουν τους πολίτες να γνωρίζουν τις συχνότητες των τοπικών και εθνικών ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται ακόμη και αν διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης κουβέρτες, υπνόσακους και ζεστά ρούχα, καθώς, όταν σταματά να λειτουργεί η θέρμανση, η θερμοκρασία στο εσωτερικό των κατοικιών μπορεί να μειωθεί γρήγορα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οικογένειες με βρέφη

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα νοικοκυριά με μικρά παιδιά και βρέφη.

Οι συστάσεις επισημαίνουν ότι οι οικογένειες που χρησιμοποιούν βρεφικό γάλα θα πρέπει να διαθέτουν γάλα έτοιμο προς κατανάλωση, καθώς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή άλλης έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο ασφαλής βρασμός νερού για την παρασκευή γάλακτος σε σκόνη.

Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν οι συνήθεις συνθήκες παρασκευής και φύλαξης των βρεφικών τροφών δεν μπορούν να εξασφαλιστούν.

Τα σημαντικά έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν και σε έντυπη μορφή

Εκτός από τις υλικές προμήθειες, η βρετανική κυβέρνηση προτείνει στα νοικοκυριά να διαθέτουν εκτυπωμένα αντίγραφα βασικών προσωπικών εγγράφων.

Ανάμεσα σε αυτά αναφέρονται διαβατήρια, πιστοποιητικά γέννησης, ασφαλιστήρια συμβόλαια και οδηγίες χρήσης απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού.

Η ύπαρξη έντυπων αντιγράφων μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όταν δεν λειτουργούν ηλεκτρονικές συσκευές ή ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι πολίτες ενθαρρύνονται να εκτυπώσουν και την ίδια τη λίστα ετοιμότητας, τοποθετώντας την σε σημείο του σπιτιού όπου θα μπορούν να τη συμβουλεύονται εύκολα.

Προετοιμασία χωρίς πανικό και συνεργασία με τους γείτονες

Οι βρετανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η συγκέντρωση των απαραίτητων προμηθειών δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία ημέρα.

Αντίθετα, προτείνουν σταδιακές αγορές κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων επισκέψεων στο σούπερ μάρκετ, ώστε το οικονομικό βάρος να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Προμηθευτείτε όσα σας λείπουν σταδιακά, κατά τη διάρκεια των τακτικών αγορών σας, ώστε να κατανέμετε το κόστος», αναφέρει ο ιστότοπος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη συνεργασία μεταξύ γειτόνων.

Οι πολίτες καλούνται να ανταλλάσσουν στοιχεία επικοινωνίας και να συζητούν εκ των προτέρων πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παρατεταμένης διακοπής ρεύματος.

Η λογική της εκστρατείας είναι ότι η προετοιμασία δεν αφορά μόνο στο κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά, αλλά και τη δυνατότητα μιας κοινότητας να αντιμετωπίσει συλλογικά μια δύσκολη κατάσταση.

Το βασικό μήνυμα της βρετανικής πρωτοβουλίας είναι ότι λίγες οργανωμένες κινήσεις μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ετοιμότητα των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, μέχρι να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες ή να φτάσει βοήθεια.