Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι βρετανικές παμπ καλούνται να αναπροσαρμόσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος φαίνεται να απειλεί τα έσοδά τους μέσω του περιορισμού της κατανάλωσης αλκοόλ. Το καμπανάκι προειδοποίησης χτυπά η Heineken, με το Reuters να χαρακτηρίζει την παρουσίαση της εταιρείας ως σπάνια παραδοχή της βιομηχανίας αλκοόλ ότι η εξάπλωση των συγκεκριμένων σκευασμάτων συνιστά απειλή για τις πωλήσεις μπίρας.

Σύμφωνα με Reuters, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο, μετά την AB InBev, έστειλε αυτόν τον μήνα σε επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσίαση επισημαίνοντας ότι τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 μπορούν να μειώσουν την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η αίσθηση πληρότητας και η μείωση του αριθμού των ποτών που καταναλώνονται σε κάθε έξοδο ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διατήρηση της παραδοσιακής συνήθειας κατανάλωσης πολλών ποτηριών μπίρας.

Η παρουσίαση, την οποία επικαλείται το Reuters, προτείνει στις επιχειρήσεις να προωθούν μικρότερες μερίδες, όπως μισή μπίρα, ποτά με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ, καθώς και συνδυασμούς ποτών με μικρά πιάτα φαγητού. Διαφορετικά, όπως προειδοποιεί η Heineken, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μείωση τόσο στις επισκέψεις των πελατών όσο και στις δαπάνες τους, καθώς η χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη Βρετανία.

Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν την κατανάλωση

Η εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1, στα οποία περιλαμβάνονται σκευάσματα όπως το Ozempic και το Wegovy της Novo Nordisk, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει διάφορους κλάδους της καταναλωτικής αγοράς.

Σύμφωνα με έρευνα της JPMorgan που επικαλείται το Reuters, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν φάρμακα αυτής της κατηγορίας το 2025. Η επίδρασή τους δεν περιορίζεται στη μείωση της όρεξης, αλλά επεκτείνεται και στις καταναλωτικές συνήθειες, από τη ζήτηση για γλυκά και σνακ έως την αγορά ρούχων και προϊόντων που αντιμετωπίζουν πιθανές παρενέργειες της θεραπείας.

Η αγορά αλκοολούχων ποτών βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με πολυετή υποχώρηση των πωλήσεων σε ορισμένες μεγάλες αγορές, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν το ποτό για λόγους υγείας αλλά και λόγω οικονομικών πιέσεων.

Η Heineken δήλωσε στο Reuters ότι η παρουσίαση εντάσσεται στην τακτική επικοινωνία της με τις επιχειρήσεις φιλοξενίας στη Βρετανία, με στόχο να τις βοηθήσει να κατανοήσουν τις μεταβολές στην αγορά.

«Παρατηρούμε ορισμένες αλλαγές στη συμπεριφορά κατανάλωσης μεταξύ των χρηστών GLP-1 και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συμπεριφορές το 2027», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως διευκρίνισε, οι χρήστες των φαρμάκων δεν εγκαταλείπουν απαραίτητα εντελώς το αλκοόλ. Επιλέγουν, όμως, όλο και συχνότερα μικρότερες μερίδες, ποτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ αλλά και προϊόντα υψηλότερης τιμής. Η Heineken εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της είναι κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προτιμήσεις.

Μειώνουν τις δαπάνες για αλκοόλ οι χρήστες GLP-1

Η Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Heineken με βάση τα έσοδα, ωστόσο η ανάπτυξη παραμένει υποτονική. Η βρετανική αγορά ξεχωρίζει ως ένα από τα σχετικά θετικά σημεία για τον όμιλο, ο οποίος διαθέτει περισσότερες από 2.000 παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με έκθεση της Heineken UK, οι πωλήσεις μπίρας σε βρετανικές παμπ, μπαρ και εστιατόρια ανήλθαν σε σχεδόν 14 δισ. λίρες κατά το δωδεκάμηνο έως τον Φεβρουάριο του 2026. Από το ποσό αυτό, λιγότερα από 300 εκατ. λίρες προήλθαν από μπίρες χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο οι εταιρείες ποτών έχουν σε μεγάλο βαθμό υποτιμήσει την απειλή από τα φάρμακα GLP-1, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία για τις καταναλωτικές δαπάνες υποδεικνύουν ότι η επίδραση τους αρχίζει να γίνεται ορατή.

Έρευνα της εταιρείας Circana, η οποία παρακολούθησε αμερικανικά νοικοκυριά με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 κατά την περίοδο 2024-2026, έδειξε ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες περιόρισαν τις δαπάνες τους για αλκοόλ τόσο για κατανάλωση στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού, σε σύγκριση με νοικοκυριά χωρίς χρήστη τέτοιων φαρμάκων.

Έπειτα από δύο χρόνια χρήσης των σκευασμάτων, οι μηνιαίες δαπάνες τους για αλκοόλ ήταν περίπου 7% χαμηλότερες. Για την μπίρα, η μείωση έφτανε περίπου το 13,5%.

Από την πλευρά της, η Diageo, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς οινοπνευματωδών ποτών παγκοσμίως, έχει δηλώσει στους επενδυτές ότι οι επιπτώσεις των φαρμάκων GLP-1 θα μπορούσαν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ακόμη και αν η χρήση τους επεκταθεί περαιτέρω.

Η Carlsberg ανέφερε στο Reuters ότι τα υφιστάμενα στοιχεία δεν επαρκούν ακόμη για να τεκμηριώσουν ότι τα φάρμακα αποτελούν σαφή παράγοντα που εξηγεί τις τάσεις στην κατανάλωση μπίρας. Η Anheuser-Busch InBev αρνήθηκε να σχολιάσει.

Έρευνες της Circana, της εταιρείας ερευνών αγοράς NIQ και της βρετανικής KAM, που ειδικεύεται στον κλάδο της φιλοξενίας, καταγράφουν επίσης ενδείξεις μειωμένης κατανάλωσης αλκοόλ από χρήστες GLP-1 στην Ευρώπη και τη Βρετανία.

Οι χρήστες των φαρμάκων περιορίζουν το ποτό

Από τους 11 χρήστες φαρμάκων GLP-1 που μίλησαν στο Reuters, οι 10 δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση αλκοόλ, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά. Όπως ανέφεραν, το ποτό τούς προκαλεί δυσφορία ή αδιαθεσία ή απλώς δεν αισθάνονται πλέον την ίδια επιθυμία να πιουν.

Οι επιπτώσεις των φαρμάκων ενδέχεται να σχετίζονται και με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, επηρεάζοντας το κίνητρο για κατανάλωση αλκοόλ.

Ο Τζόζεφ Σαχτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, ο οποίος ηγήθηκε τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης κλινικής δοκιμής για την επίδραση των GLP-1 σε άτομα με διαταραχή χρήσης αλκοόλ, δήλωσε ότι οι κλινικές δοκιμές έχουν καταγράψει με συνέπεια μείωση τόσο της επιθυμίας όσο και της κατανάλωσης αλκοόλ σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική καμπή στη θεραπεία της διαταραχής χρήσης αλκοόλ (AUD), προσφέροντας μια νέα προοπτική αντιμετώπισης, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουν προκλήσεις για τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών, εάν ευρύτερες ομάδες καταναλωτών αρχίσουν επίσης να περιορίζουν την κατανάλωσή τους.