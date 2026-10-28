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(Last update 15:05)

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο του δυστυχήματος, που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Reuters, πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν.

Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

Η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα.

Τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης περιέγραψε στο ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο COPE ένας επιβάτης, ο Μιγκέλ, ο οποίος βρισκόταν μαζί με συναδέλφους του στα πίσω βαγόνια ενός από τους δύο συρμούς.

«Ακούσαμε μια δυνατή βοή και έναν εκκωφαντικό θόρυβο που κράτησε περίπου δέκα δευτερόλεπτα, σαν να έβγαινε το τρένο από τις ράγες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, κοιτάζοντας από το δεξί παράθυρο αντίκρισε μια κατεστραμμένη αμαξοστοιχία, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για το δεύτερο τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

«Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο»

Άλλοι επιζώντες μίλησαν επίσης σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE η Πατρίσια, μια επιβάτιδα η οποία ανέφερε ότι είναι έγκυος.

«Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».

‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

«Άκουγα ανθρώπους να ουρλιάζουν, ήταν φρικτό», δηλώνει 17χρονη επιβάτιδα τρένου σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό

Την ίδια ώρα, μια 17χρονη κοπέλα ονόματι Εντουάρντα, η οποία ταξίδευε σε ένα από τα τρένα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι στο σημείο επικρατούσε «χάος» και ότι είδε θύματα κάτω από τα τρένα.

«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό», ανέφερε.

«Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 30 από 10 βάσει του προηγούμενου απολογισμού που είχε ανακοινώσει προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE συγκρούστηκε με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο AVE προσέκρουσε από πίσω στην αμαξοστοιχία της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας. Το ένα από τα τρένα, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετέφερε 147 επιβάτες, ενώ ο άλλος συρμός είχε 397 επιβαίνοντες. Οι αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ⁠το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

«Ακούσαμε κρότο και κραυγές, υπήρχαν θύματα κάτω από τα τρένα»: Μαρτυρίες επιζώντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τουλάχιστον 30 νεκρούς κοντά στο Τολέδο

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα (Τολέδο) και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους» με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο X. Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Η σύγκρουση σημειώθηκε εννέα μήνες, έπειτα ένα δυστύχημα με την εμπλοκή τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας, στην ίδια γραμμή, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Η σύγκρουση τον Ιανουάριο, η οποία είχε σημειωθεί όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε μια άλλη αμαξοστοιχία κοντά στο Ανταμούζ, στην περιφέρεια της Κόρδοβα, είχε αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με το ύψος των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ούρδα, Μανουέλ Γκαλάν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να προετοιμάσει εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων ένα αθλητικό κέντρο, προκειμένου να υποδεχθούν επιβάτες και τραυματίες.