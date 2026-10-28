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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα El País, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 170, αρκετοί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας AVE προσέκρουσε σε τρένο της εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πηγές της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 112 ανέφεραν ότι δύο βαγόνια κατέληξαν σε πρανές μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι το τρένο AVE ενδέχεται να έπεσε στο πίσω μέρος της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας της Iryo, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών της τελευταίας. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Και οι δύο αμαξοστοιχίες πραγματοποιούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σημειώνοντας ότι στο σημείο έχουν σπεύσει μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν αναφορές ότι δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροτροχιές.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος» από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα (Τολέδο) και εξέφρασε την «αλληλεγγύη και τη στήριξή του στα θύματα και τις οικογένειές τους» με μήνυμά του στον λογαριασμό του στο X. Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια «στους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους».