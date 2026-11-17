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Μια νέα διάσταση στο σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Nvidia και οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου φέρνει στο φως το CNBC, αποκαλύπτοντας την έκταση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί σε μετοχές της εταιρείας μέσω των επενδυτικών λογαριασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, οι λογαριασμοί που συνδέονται με την επενδυτική περιουσία του Αμερικανού Προέδρου έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 103 αγορές και πωλήσεις μετοχών της Nvidia, συνολικής αξίας από 27 εκατ. έως 97,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση των επίσημων οικονομικών δηλώσεών του.

Η χρονική συγκυρία ορισμένων συναλλαγών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ ανέπτυσσε στενή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Χουάνγκ, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση λάμβανε αποφάσεις που επηρέαζαν άμεσα τις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια πώληση μετοχών αξίας από 500.001 έως 1 εκατ. δολάρια στις 18 Μαΐου 2026, λίγες ημέρες μετά τη φερόμενη ενημέρωση του Τραμπ από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για τις σχέσεις του Χουάνγκ με γυναίκα που βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ως ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Τραμπ αρνείται ότι έλαβε μια τέτοια ενημέρωση, ενώ ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο διαχειρίζονται ανεξάρτητοι σύμβουλοι, χωρίς δική του συμμετοχή στις αποφάσεις.

Η έρευνα του CNBC δεν παρουσιάζει στοιχεία ότι ο ίδιος έδωσε εντολές για τις συναλλαγές ή ότι οι διαχειριστές του είχαν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις επαναφέρουν ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας, επιχειρηματικών αποφάσεων και προσωπικών επενδύσεων.

Η Nvidia μεταξύ των μεγαλύτερων επενδύσεων του Τραμπ

Η πορεία της Nvidia αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια έναν από τους βασικούς παράγοντες της ανόδου της Wall Street, προσφέροντας στον Τραμπ ένα ακόμη επιχείρημα για την οικονομική πολιτική του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνηθίζει να επικαλείται την άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών ως ένδειξη οικονομικής επιτυχίας της κυβέρνησής του, παρά τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει οι εμπορικοί δασμοί και ο πόλεμος στο Ιράν.

Η Nvidia είχε καθοριστική συμβολή στις επιδόσεις της αμερικανικής αγοράς. Σύμφωνα με ανάλυση της Choate Wealth, η εταιρεία αντιπροσώπευε περίπου το 13,5% της συνολικής ανόδου του S&P 500 κατά το διάστημα από τις αρχές του 2026 έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της κατασκευάστριας επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης είχε άμεση αντανάκλαση και στο χαρτοφυλάκιο του Τραμπ.

Στο τέλος του 2024, η αξία των μετοχών Nvidia που κατείχε κυμαινόταν μεταξύ 615.000 και 1,3 εκατ. δολαρίων.

Έναν χρόνο αργότερα, στο τέλος του 2025, η αξία αυτή είχε αυξηθεί στα 12,5 έως 58 εκατ. δολάρια, καθιστώντας τη Nvidia μία από τις τρεις μεγαλύτερες μεμονωμένες μετοχικές επενδύσεις του.

Με βάση τα στοιχεία συμμετοχών που είχαν δηλωθεί τον Αύγουστο και τη χρηματιστηριακή τιμή των περίπου 157 δολαρίων τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, το CNBC υπολόγισε ότι η αξία της επένδυσης θα μπορούσε να κυμαίνεται από 4,5 έως 57,7 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται, πάντως, για ενδεικτικό υπολογισμό, καθώς οι αμερικανικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης καταγράφουν ευρείες χρηματικές κλίμακες και όχι τον ακριβή αριθμό μετοχών. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία συναλλαγών φθάνουν έως τον Αύγουστο, αφήνοντας ασαφή τη σημερινή σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Η πώληση του Μαΐου και η ενημέρωση από τον Μάρκο Ρούμπιο

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει μια συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2026, την πρώτη Δευτέρα μετά την επιστροφή του Τραμπ από επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, στην οποία συμμετείχε και ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις που εξέτασε το CNBC, εκείνη την ημέρα οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Προέδρου πούλησαν μετοχές της Nvidia αξίας 500.001 έως 1 εκατ. δολαρίων.

Πέντε ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ενημερώσει τον Τραμπ για πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρούνταν ύποπτη για διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία.

Η φερόμενη ενημέρωση πραγματοποιήθηκε πριν ο επικεφαλής της Nvidia επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στην Αλάσκα.

Η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Χουάνγκ και την παραίτησή του την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ο Τραμπ, ερωτηθείς τη Δευτέρα για τη φερόμενη ενημέρωση του Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορηθεί κάτι τέτοιο.

«Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο», απάντησε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει εάν η Άλις Χουάνγκ ήταν πράγματι κατάσκοπος της Κίνας.

Το CNBC διευκρινίζει ότι τις ημέρες αμέσως πριν και μετά την πώληση της 18ης Μαΐου πραγματοποιήθηκαν επίσης μικρότερες αγορές μετοχών Nvidia μέσω των ίδιων λογαριασμών.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο μοτίβο συχνών χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του δικτύου, το 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές στους λογαριασμούς του Τραμπ, έναντι περίπου 500 κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πρώτης προεδρικής θητείας του.

Από την πρώτη συνάντηση στη στενή σχέση με τον Λευκό Οίκο

Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν εξαρχής στενή.

Στην ορκωμοσία του Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου 2025, αρκετοί από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Silicon Valley βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των προσκεκλημένων.

Ο Χουάνγκ, όμως, απουσίαζε. Οι δύο άνδρες δεν είχαν ακόμη συναντηθεί προσωπικά.

Αυτό άλλαξε στις 31 Ιανουαρίου 2025, όταν ο επικεφαλής της Nvidia επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για την εταιρεία του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η εμφάνιση της κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek είχε προκαλέσει σοκ στη Wall Street, με τη Nvidia να χάνει 593 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε μία συνεδρίαση.

Δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση Χουάνγκ – Τραμπ, οι διαχειριστές του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Προέδρου είχαν αγοράσει μετοχές Nvidia αξίας 1 έως 5 εκατ. δολαρίων.

Από εκείνη την περίοδο, οι επαφές των δύο ανδρών άρχισαν να πυκνώνουν.

Σύμφωνα με την έρευνα του CNBC, ο Τραμπ και ο Χουάνγκ συναντήθηκαν ή εμφανίστηκαν μαζί δημοσίως τουλάχιστον 15 φορές από την επιστροφή του πρώτου στην προεδρία.

Η μεταξύ τους σχέση εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Χουάνγκ να δηλώσει τον Ιούνιο στο Associated Press ότι ο Τραμπ τον καλούσε ακόμη και «στη μέση της νύχτας».

Τα μικροτσίπ στην Κίνα και οι αποφάσεις που επηρέασαν τη Nvidia

Κεντρικό ζήτημα στις επαφές του Χουάνγκ με την αμερικανική κυβέρνηση ήταν η πρόσβαση της Nvidia στην κινεζική αγορά.

Τον Απρίλιο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά ανέστειλε τις εξαγωγές των επεξεργαστών H20 προς την Κίνα, προκαλώντας στην εταιρεία λογιστική επιβάρυνση 4,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις σχετικές καταθέσεις της στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο Χουάνγκ είχε επιχειρηματολογήσει ότι ο αποκλεισμός της Κίνας από την αμερικανική τεχνολογία δεν θα περιόριζε τις δυνατότητές της, αλλά αντίθετα θα επιτάχυνε την ανάπτυξη εγχώριων επεξεργαστών.

Η στάση της Ουάσιγκτον σταδιακά μεταβλήθηκε.

Έπειτα από νέα συνάντηση με τον Τραμπ τον Ιούλιο του 2025, ο Χουάνγκ ανακοίνωσε από το Πεκίνο ότι η Nvidia ανέμενε την επανέναρξη των πωλήσεων των H20 στην κινεζική αγορά.

Τον Αύγουστο ακολούθησε μια ακόμη σημαντική συμφωνία, βάσει της οποίας το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις συγκεκριμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα θα κατευθυνόταν στην αμερικανική κυβέρνηση.

Μία εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση της συμφωνίας από τον Τραμπ, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του αγόρασαν μετοχές Nvidia αξίας 5 έως 25 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο σειράς μεγάλων τοποθετήσεων σε τεχνολογικές εταιρείες.

Η σχέση των δύο ανδρών είχε πλέον ξεπεράσει τα όρια των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Ο Χουάνγκ συμμετείχε σε διεθνείς επισκέψεις του Αμερικανού Προέδρου, μεταξύ άλλων στη Σαουδική Αραβία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας την παρουσία της Nvidia στην οικονομική διπλωματία της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, η εταιρεία είχε συνεισφέρει 1 εκατ. δολάρια στο ταμείο χρηματοδότησης της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Washington Post, δεσμεύτηκε επίσης να προσφέρει άλλα 25 εκατ. δολάρια για τη σχεδιαζόμενη νέα αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου, υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία της δωρεάς.

Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών και οι νέες συναλλαγές

Παρά την αυξανόμενη εγγύτητα μεταξύ των δύο ανδρών, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αρχίσει να εξετάζουν τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι πρώτες σχετικές ενημερώσεις προς τον Τραμπ είχαν πραγματοποιηθεί ήδη από το φθινόπωρο του 2025.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να χαλαρώνει ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας της Nvidia προς την Κίνα.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιτρεπόταν στην εταιρεία να διαθέτει στην κινεζική αγορά τους ισχυρότερους επεξεργαστές H200.

Τέσσερις ημέρες πριν από την ανακοίνωση, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του είχαν πουλήσει μετοχές Nvidia αξίας έως 1 εκατ. δολαρίων, ενώ την επομένη της απόφασης πραγματοποίησαν νέες αγορές.

Η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση και το 2026.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, σύμφωνα με το CNBC, πραγματοποιήθηκαν 38 επιπλέον συναλλαγές στη Nvidia, συνολικής αξίας από 9,4 έως 28,3 εκατ. δολάρια.

Σε οικονομική δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026, την ημέρα κατά την οποία ο Τραμπ απένειμε στον Χουάνγκ το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών, καταγράφονταν αγορές μετοχών αξίας έως 1,6 εκατ. δολαρίων και πωλήσεις έως 1 εκατ. δολαρίων μόνο κατά τον Αύγουστο.

Η επανειλημμένη παρουσία συναλλαγών σε περιόδους σημαντικών πολιτικών αποφάσεων αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας.

Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών ή κατόπιν εντολών του Τραμπ.

Η παραίτηση Χουάνγκ και η στάση του Τραμπ

Το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από την προσωπική ζωή του Χουάνγκ και τη φερόμενη σχέση του με γυναίκα ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών άλλαξε δραματικά το σκηνικό.

Την περασμένη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, ο συνιδρυτής της Nvidia παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά τις αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα για προσωπικές σχέσεις του με εργαζόμενες της εταιρείας.

Η αποχώρησή του προκάλεσε νέες αναταράξεις στη μετοχή της Nvidia, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη στενή σχέση του με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ είχε προσπαθήσει τις προηγούμενες ημέρες να ενθαρρύνει τον Χουάνγκ να διεκδικήσει την παραμονή του στη διοίκηση.

Μετά την παραίτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό ταλέντο», προσθέτοντας ότι περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία.

Μάλιστα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στο τιμόνι της Nvidia.

Ερωτηθείς για μια πιθανή επανατοποθέτηση του Χουάνγκ στη θέση του CEO, απάντησε ότι «σίγουρα δεν είναι κακή ιδέα».

Ωστόσο, πρόσωπο με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων της εταιρείας δήλωσε στο CNBC ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εξετάζει την επιστροφή του πρώην επικεφαλής.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος για τις συναλλαγές

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της προσωπικής περιουσίας του Αμερικανού Προέδρου και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι οι επενδύσεις του Τραμπ διαχειρίζονται από ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους, χωρίς ο ίδιος να συμμετέχει στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.

Η εκπρόσωπος του Trump Organization, Κίμπερλι Μπένζα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δομή διαχείρισης έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται ακόμη και η εντύπωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Η έρευνα του CNBC δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ έδωσε προσωπικά οδηγίες για τις αγοραπωλησίες ή ότι οι σύμβουλοί του είχαν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, η συχνότητα των συναλλαγών, τα μεγάλα χρηματικά ποσά και η χρονική εγγύτητά τους με σημαντικές εξελίξεις στη Nvidia δημιουργούν ερωτήματα που ξεπερνούν τα στενά όρια ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να παρουσιάζει τις επιδόσεις της Wall Street ως απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής του πολιτικής.

Την περασμένη Πέμπτη, ερωτηθείς για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν την ισχυρότερη χρηματιστηριακή αγορά που είχαν ποτέ.

Την ίδια ημέρα, όμως, η Nvidia έχανε τον άνθρωπο που είχε ταυτιστεί με την εκρηκτική ανάπτυξή της και η στενή σχέση του Χουάνγκ με τον Λευκό Οίκο βρισκόταν στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων.