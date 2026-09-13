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Ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης της Σουηδίας προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα Κυριακή 13/9 στη χώρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (exit poll) που μεταδόθηκαν από δύο τηλεοπτικά κανάλια μόλις έκλεισαν οι κάλπες.

Σύμφωνα με το κανάλι TV4, που επικαλείται δημοσκόπηση της εταιρείας Novus, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με ποσοστό 51,3%, έναντι 47% για τα συντηρητικά κόμματα.

Παραπλήσια ποσοστά (51,3% για την κεντροαριστερά, 46,8% για τη δεξιά) δίνει και η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SVT.

Σύμφωνα με αυτήν τη δεύτερη δημοσκόπηση, οι Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσουν ποσοστό γύρω στο 28,4%, καταγράφοντας πτώση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, όταν έλαβαν 30,3%.

Το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες υποχωρεί στο 17,2%, από 20,5% που είχε λάβει το 2022.

Οι Φιλελεύθεροι αναμένεται εξάλλου ότι θα φτάσουν στο όριο του 4% και θα μπουν στο κοινοβούλιο.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21.00 (ώρα Ελλάδος) και η καταμέτρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες.

Αν και συχνά είναι ενδεικτικά του τελικού αποτελέσματος, τα exit poll στη Σουηδία δεν ήταν πάντα ακριβή στις προβλέψεις τους. Το 2022 για παράδειγμα, μια δημοσκόπηση έδειχνε ότι το μπλοκ της Άντερσον θα κέρδιζε την πλειοψηφία, την οποία ωστόσο απέσπασε ο δεξιός συνασπισμός του νυν πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον.

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