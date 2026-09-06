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Ο συνιδρυτής της Spotify Technology SA, Μάρτιν Λόρεντσον, δήλωσε ότι θα εγκατέλειπε αμέσως τη Σουηδία εάν η χώρα επιβάλει νέους φόρους περιουσίας, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι προτάσεις που συζητούνται ενόψει των εκλογών αυτού του μήνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν επιχειρηματίες και κεφάλαια στο εξωτερικό.

«Ναι, απολύτως», δήλωσε ο Λόρεντσον σε σχόλια που απέστειλε μέσω email στο Bloomberg, όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μετακομίσει. «Θα προτιμούσα να μείνω, αλλά ένας τέτοιος φόρος θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να φύγω αμέσως».

Η προειδοποίηση του δισεκατομμυριούχου, με έδρα τη Στοκχόλμη, έρχεται καθώς το Αριστερό Κόμμα της χώρας προωθεί προεκλογικά έναν φόρο στους δισεκατομμυριούχους και οι Πράσινοι προτείνουν ξεχωριστή επιβάρυνση για τους πλουσιότερους. Και τα δύο κόμματα αποτελούν μέρος της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών, η οποία προηγείται του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στη φορολογική πολιτική μετά την ψηφοφορία της 13ης Σεπτεμβρίου.

Στην επιβολή φόρου περιουσίας αντιτίθεται η σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση, όπως και η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, η οποία έχει αποκλείσει την επαναφορά των παλαιότερων φόρων περιουσίας, κληρονομιάς και δωρεών της Σουηδίας. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τι είδους συμβιβασμοί μπορεί να προκύψουν μετά τις εκλογές.

Ο Λόρεντσον, η καθαρή περιουσία του οποίου εκτιμάται σε περισσότερα από 11 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index, κάλεσε τους πολιτικούς να εξετάσουν αντ’ αυτού υψηλότερους φόρους στο κεφάλαιο ή στα μερίσματα.

«Δεν ωφελεί κανέναν εάν οι επιχειρηματίες και όσοι δημιουργούν θέσεις εργασίας πρέπει να πουλήσουν τμήματα των εταιρειών τους για να πληρώσουν φόρους», είπε. «Αυτό θα σήμαινε λιγότερες εταιρείες, λιγότερες καινοτομίες, λιγότερες επενδύσεις σε τομείς όπως η περιβαλλοντική και κλιματική τεχνολογία, λιγότερους φορολογουμένους και λιγότερους κοινούς πόρους για την κοινωνική πρόνοια. Ο φόρος είναι ευθέως αντιπαραγωγικός».

Ο Λόρεντσον δήλωσε ότι οι συζητήσεις για τους νέους φόρους έχουν ήδη προκαλέσει κάποια ζημιά, δημιουργώντας αβεβαιότητα. «Δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις από επιχειρηματίες σχετικά με το αν εξακολουθεί να είναι εντάξει να ιδρύσει κανείς μια εταιρεία στη Σουηδία», δήλωσε στο Bloomberg. «Ήταν άσχημα τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και είναι εξίσου άσχημα σήμερα».

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στην Expressen το Σάββατο, ο Λόρεντσον δήλωσε ότι υποστηρίζει την προοδευτική φορολογία, αλλά αντιτίθεται σε έναν ετήσιο φόρο επί της περιουσίας. Τέτοιες περιουσίες συχνά αποτελούνται από μη ρευστοποιήσιμες συμμετοχές σε εταιρείες και όχι από μετρητά, υποστήριξε, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδρυτές θα μπορούσαν να αναγκαστούν να πουλήσουν μετοχές για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

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