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Σε βαθιά κρίση οδηγούνται οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του 41χρονου σταρ. Αφορμή στάθηκε η αιφνίδια απόφασή του να εγκαταλείψει την αποστολή της εθνικής ομάδας στην Κοπεγχάγη πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League.

Όπως αποκαλύπτει ο πορτογαλικός Τύπος, η ομοσπονδία αποφάσισε να διατηρήσει την προσωρινή τιμωρία του αρχηγού της μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, δίνοντας άμεση προτεραιότητα στην υπόθεση, παρά τη δημόσια συγγνώμη που υπέβαλε ο ίδιος προς τους φιλάθλους.

Πίσω από την πρωτοφανή αυτή αποχώρηση κρύβεται μια σοβαρή διαφωνία ανάμεσα στον Ρονάλντο και τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς. Σύμφωνα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, είχε υπάρξει αρχική συμφωνία για ειδική διαχείριση της φυσικής του κατάστασης στα παιχνίδια με τη Νορβηγία και τη Δανία. Ωστόσο, την ημέρα του αγώνα με τη Νορβηγία, ο Ζεσούς του ζήτησε να αγωνιστεί για 30 λεπτά, βάζοντάς τον να κάνει προθέρμανση από το ημίχρονο χωρίς τελικά να τον χρησιμοποιήσει ποτέ. Θεωρώντας ότι ο προπονητής αθέτησε τον λόγο του και δεν σεβάστηκε την πορεία του, ο Ρονάλντο αντέδρασε αποχωρώντας από την Κοπεγχάγη. Στο αγωνιστικό σκέλος, η Πορτογαλία σημείωσε τρεις νίκες χωρίς αυτόν, με τον αντικαταστάτη του στην επίθεση, Γκονσάλο Ράμος, να πετυχαίνει τρία τέρματα.

Η Δημόσια Τοποθέτηση και η Επόμενη Μέρα στην Εθνική

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ρονάλντο θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του ενώπιον εκατοντάδων εκατομμυρίων ακολούθων. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αποχώρησή του, δήλωσε έτοιμος να αποδεχθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή του επιβληθεί από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, επέμεινε στην κριτική του προς τον Ζόρζε Ζεσούς, υποστηρίζοντας ότι ο Πορτογάλος τεχνικός όφειλε να αναγνωρίσει το δικό του σφάλμα στον χειρισμό της κατάστασης, μια παραδοχή στην οποία ο προπονητής δεν προέβη.

Παρά την ένταση και την επικείμενη τιμωρία, ο 41χρονος επιθετικός απέφυγε να ανακοινώσει την οριστική του αποχώρηση από την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Απευθυνόμενος στους φιλάθλους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής για έναν ή περισσότερους αποχαιρετιστήριους αγώνες, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα να κλείσει το ιστορικό αυτό κεφάλαιο με τον προσήκοντα τρόπο μέσα στο γήπεδο.

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