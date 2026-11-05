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Σενάρια αποχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να φέρεται ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διεκδίκησης του προεδρικού χρίσματος του κόμματος για τις εκλογές του 2028.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, πηγές στην Ουάσιγκτον και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο προετοιμάζει την επόμενη πολιτική του κίνηση, με βασικό αντίπαλο τον σημερινό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Οι σχετικές εκτιμήσεις είχαν διατυπωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί απέσπασαν από τους Ρεπουμπλικανούς τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, φέρεται να ενίσχυσε τις συζητήσεις για αποχωρήσεις από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ και για την επόμενη ημέρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Έως πέντε υπουργοί εξετάζουν την αποχώρηση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα έως πέντε μέλη της κυβέρνησης που ενδέχεται να επιλέξουν την αποχώρηση μετά την εκλογική ήττα. Πηγή με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων των Ρεπουμπλικανών εκτίμησε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο αμερικανικό εκλογικό σώμα.

Όπως ανέφερε πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Ρούμπιο, μια παραίτηση θα του επέτρεπε να χαράξει τη δική του πολιτική πορεία, αποδίδοντας στον Ντόναλντ Τραμπ την ευθύνη για τις επιλογές της κυβέρνησης στο Ιράν. ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο βρίσκεται σε ισχυρή θέση για τη διεκδίκηση του ρεπουμπλικανικού χρίσματος, εκτιμώντας ότι διαθέτει προβάδισμα έναντι του Βανς. Πρόκειται, πάντως, για αξιολόγηση προσώπου του περιβάλλοντός του και όχι για διαπιστωμένο συσχετισμό δυνάμεων.

«Δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών», ανέφερε η πηγή στον Independent, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη σύνδεσή του με την κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προεδρικές του φιλοδοξίες.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Ο πόλεμος στο Ιράν αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα των διεργασιών για την επόμενη προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών. Ο Τζέι Ντι Βανς έσπευσε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα να συνδέσει την ήττα του κόμματός του με την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη θέση του από εκείνη του προέδρου.

Αντίθετα, ο Ρούμπιο έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη σκληρή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, έχοντας υποστηρίξει δημόσια τις αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές. Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του 2028, καθώς οι δύο πολιτικοί θεωρούνται βασικά πρόσωπα στη συζήτηση για τη διαδοχή του Τραμπ.

Πηγές που επικαλείται ο Independent εκτιμούν ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο συνέβαλαν στην εκλογική αποδοκιμασία των Ρεπουμπλικανών. Παράλληλα, διατυπώνουν ανησυχίες για την πολιτική πίεση που θα αντιμετωπίσει ο Λευκός Οίκος μετά την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Από αντίπαλος του Τραμπ, κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησής του

Η πολιτική διαδρομή του Μάρκο Ρούμπιο περιλαμβάνει ήδη μια προηγούμενη προσπάθεια διεκδίκησης του προεδρικού χρίσματος. Το 2016, ως γερουσιαστής της Φλόριντα, είχε αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, σε μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή προεκλογική περίοδο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν και ο Ρούμπιο εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, αναλαμβάνοντας τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας.

Παρά την υψηλή θέση του, ο Independent επισημαίνει ότι σε σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ έχει αναθέσει κεντρικό ρόλο σε προσωπικούς απεσταλμένους του, περιορίζοντας κατά περιόδους την επιρροή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Διαψεύδουν τα σενάρια Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Παρά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη παραίτηση, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση ότι ο Ρούμπιο σχεδιάζει να εγκαταλείψει την κυβέρνηση.

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν διαθέτει σχέδια για προεδρική υποψηφιότητα, τονίζοντας ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένος στα κυβερνητικά του καθήκοντα. Στο παρελθόν είχε επίσης αναφέρει ότι θα υποστήριζε τον Βανς εφόσον εκείνος διεκδικούσε το χρίσμα.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέρριψαν κατηγορηματικά το νέο δημοσίευμα, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ανώνυμων πηγών του Independent.

Ακόμη και μεταξύ προσώπων που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες της κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις: ορισμένοι θεωρούν πιθανή την αποχώρηση του Ρούμπιο, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του προκειμένου να συμβάλει στη σταθερότητα της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα.

Προς το παρόν, επομένως, η πιθανή παραίτησή του παραμένει αντικείμενο πολιτικών εκτιμήσεων, καθώς η συζήτηση για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αρχίσει στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.