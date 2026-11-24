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Τρία πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ιρανικές δυνάμεις, στο τελευταίο μιας σειράς περιστατικών που έχουν καταγραφεί στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τις κυρώσεις τους με στόχο να αποκόψουν τις οικονομικές πηγές χρηματοδότησης της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφεραν ότι τρία πετρελαιοφόρα, τα οποία χαρακτήρισαν «παραβάτες», «υπέστησαν ισχυρή έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτικές νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το ένα δεξαμενόπλοιο βρισκόταν κοντά στις νότιες ακτές και τα άλλα δύο στο ανατολικό τμήμα των Στενών.

Και τα τρία τελούσαν υπό εκτεταμένη αεροπορική κάλυψη και συνοδεία από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις εκρήξεις.

«Η στρατιωτική κάλυψη και συνοδεία από τις ΗΠΑ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμμόρφωση με τους ναυτιλιακούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα τα εμπορικά πλοία ότι μόνο η βόρεια θαλάσσια λωρίδα έχει εγκριθεί από την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση.

Παράλληλα, έχουν επιτεθεί ή απειλήσει πλοία που χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές κοντά στο Ομάν.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στον Περσικό Κόλπο και τρίτο αεροπλανοφόρο, το USS Theodore Roosevelt, το οποίο προστέθηκε στα δύο αεροπλανοφόρα που συμμετέχουν ήδη στον στόλο που επιβάλλει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Τα περιστατικά με τα πετρελαιοφόρα σημειώθηκαν μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων τη Δευτέρα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε περιοριστικά μέτρα σε περισσότερα από 24 ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες-βιτρίνες και πρόσωπα με καίριο ρόλο, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε «εκτεταμένη προσπάθεια διατάραξης των παγκόσμιων παράλληλων τραπεζικών δικτύων του Ιράν».

Ο οικονομικός στραγγαλισμός της Τεχεράνης

Η ιρανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς η Ουάσιγκτον έχει διευρύνει από τον Αύγουστο τις κυρώσεις της, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Επιχείρησης Οικονομικός Αποκλεισμός» (Operation Economic Outcast).

Στόχος της εκστρατείας είναι να παραλύσουν τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα που στηρίζουν τα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα την οικονομία του Ιράν «βυθισμένη», υποστηρίζοντας ότι το παράλληλο τραπεζικό της σύστημα αποτελεί «την τελευταία οικονομική σανίδα σωτηρίας ενός χρεοκοπημένου καθεστώτος».

Η σύγκρουση φαίνεται, παράλληλα, να έχει επεκταθεί και στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τη Δευτέρα, η Ουάσιγκτον ερευνά το Ιράν ως βασικό ύποπτο για δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Έως και 50 πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο, υγραέριο, χημικά και άλλα δυνητικά επικίνδυνα φορτία εκτιμάται ότι αποτέλεσαν στόχο, ενώ ορισμένα έλαβαν προειδοποιήσεις και απειλές για βόμβες.

Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και τη Ρωσία ως πιθανό υπεύθυνο.

Οι επιθέσεις, οι οποίες επεκτείνονται και συνοδεύονται σε ορισμένες περιπτώσεις από μηνύματα που απαιτούν λύτρα, περιγράφονται ως μέρος των προσπαθειών του Ιράν να καλλιεργήσει φόβο στους πλοιοκτήτες και να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στις ενεργειακές ροές.

Από τον πόλεμο στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Η σύγκρουση, που πυροδοτήθηκε από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, οδήγησε την Τεχεράνη στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις ΗΠΑ στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει τις μεταφορές ενεργειακών προϊόντων μέσω ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου κατέγραψαν μικρή υποχώρηση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση της προσφοράς από την περιοχή.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού, υποχώρησε στα 89,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε στα 80,10 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά του Οκτωβρίου, όταν το αργό είχε προσεγγίσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές υποχωρούν παρά τις επιθέσεις

Η πίεση στις τιμές του πετρελαίου έχει περιοριστεί, καθώς η παραγωγή αργού στην περιοχή έχει ανακάμψει και οι ρωσικές εξαγωγές έχουν ενισχυθεί, χαλαρώνοντας τους περιορισμούς στην προσφορά ενόψει του χειμώνα.

Αυτό επισημαίνει ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν και την ενέργεια στην Eurasia Group.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας ανέκαμψαν τον Νοέμβριο, με τις αποστολές ντίζελ να επιστρέφουν στα 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «η εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αντιστρέψει αυτή την τάση».

Ο Μπρου εκτιμά ότι το Brent θα παραμείνει στο χαμηλότερο μισό του εύρους των 80 έως 100 δολαρίων ανά βαρέλι, με την πορεία της σύγκρουσης και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών να παραμένουν κρίσιμες για την αγορά.