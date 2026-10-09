Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2026 στη Νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανέτεμ «Νάβι» Πιλάι, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Πιλάι επέδειξε «εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο της στη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Κάθε χρόνο, στις αρχές Οκτωβρίου, ένα όνομα που ανακοινώνεται στο Όσλο γίνεται για λίγες ώρες το επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας. Το Νόμπελ Ειρήνης είναι ίσως το πιο διάσημο βραβείο του κόσμου.

Πίσω από το μετάλλιο και την τελετή της 10ης Δεκεμβρίου υπάρχει μια ιστορία γεμάτη παράδοξα: υποψήφιοι που σήμερα μοιάζουν αδιανόητοι, μεγάλοι ηγέτες που δεν βραβεύθηκαν ποτέ, νομπελίστες που παρέλαβαν το βραβείο ενώ βρίσκονταν στη φυλακή και αποφάσεις που αντανακλούν τις μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις κάθε εποχής.

Ποια είναι η Ναβανέτεμ Πιλάι

Η Πιλάι γεννήθηκε στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, την περίοδο του απαρτχάιντ.

Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της ως δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων αγωνιστών κατά του απαρτχάιντ.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά διαδρομή στη διεθνή Δικαιοσύνη, υπηρετώντας ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Διετέλεσε επίσης Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ μέχρι πρόσφατα προήδρευε της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Πιλάι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αναγνώριση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.

«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη»

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ συνδέει τη φετινή βράβευση με τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το διεθνές δίκαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς θεσμοί αμφισβητούνται.

«Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πλέον απλώς συμπληρωματικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα.

«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι η βράβευση της Πιλάι αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα υπέρ της προστασίας των διεθνών δικαστικών θεσμών και της λογοδοσίας των κρατών και των πολιτικών ηγετών.

Καταλήγοντας, η Επιτροπή χαρακτηρίζει τη Νάβι Πιλάι μία από τις σημαντικότερες υπερασπίστριες του διεθνούς δικαίου της εποχής μας, σημειώνοντας ότι η προσήλωσή της στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ναυπηγήσεις: Οι Έλληνες ανταγωνίζονται την Κίνα αγοράζοντας… από την Κίνα

Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ