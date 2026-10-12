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Δύο ακαδημαϊκοί με έδρα τις ΗΠΑ, θα μοιραστούν το Νόμπελ Οικονομικών, οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και ο Μάικλ Γούντφορντ.

Θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των 12 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολαρίων) για το έργο τους σχετικά με τα «μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

Το βραβείο οικονομικών επιστημών θεσπίστηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το 1968 και απονέμεται κάθε χρόνο παράλληλα με τα Νόμπελ Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής, Λογοτεχνίας και Ειρήνης. Οι πέντε αρχικές κατηγορίες βραβείων θεσπίστηκαν με βάση τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού εφευρέτη του δυναμίτη, ο οποίος πέθανε το 1896.

Πέρυσι, δύο οικονομολόγοι με έδρα τις ΗΠΑ μοιράστηκαν το βραβείο με έναν συνάδελφό τους που εδρεύει στην Ευρώπη, για την έρευνά τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία τροφοδοτεί τη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Το χρηματικό έπαθλο για τους φετινούς νικητές αυξήθηκε κατά 1 εκατ. σουηδικές κορώνες ανά κατηγορία, με αφορμή την 125η επέτειο των βραβείων. Όταν απονεμήθηκαν τα πρώτα Νόμπελ, το 1901, το ποσό ανερχόταν σε 150.782 σουηδικές κορώνες για κάθε βραβείο.

Την Παρασκευή, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στη διεθνή νομικό Νάβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της να διωχθούν ποινικά εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες.

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