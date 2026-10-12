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Σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Ζι Τσου, εκτιμώντας ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

«Μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα έχουμε μια πραγματική επιστημονική ανακάλυψη στη φυσική, τη βιοτεχνολογία, τη χημεία ή την επιστήμη των υλικών, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ πιθανό», δήλωσε ο Τσου, μιλώντας στο συνέδριο DBS Asia Future Forward στη Σιγκαπούρη, όπως μεταδίδει το CNBC.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς η ByteDance, η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, επεκτείνει την έρευνά της στην τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τις εφαρμογές που απευθύνονται στους καταναλωτές.

Τον Απρίλιο, η ερευνητική ομάδα Seed της εταιρείας παρουσίασε το Protenix-v2, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και τον σχεδιασμό βιομοριακών δομών, με πιθανές εφαρμογές στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

«Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή των δυνατοτήτων της AI»

Ο Τσου δήλωσε ότι η ραγδαία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τις σημερινές εφαρμογές της, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα ολοένα ισχυρότερα συστήματα θα λειτουργούν εντός των ανθρώπινων ηθικών ορίων.

«Εάν συμβεί αυτό, τότε το ερώτημα θα είναι: πώς θα ευθυγραμμίσουμε τα μοντέλα; Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι μηχανές θα κάνουν πράγματα που για εμάς, ως ανθρώπους, είναι αυτονόητα;», ανέφερε.

Ο επικεφαλής του TikTok υπογράμμισε την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην επιστημονική έρευνα, εκτιμώντας ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες από όσες αναμένονται σήμερα.

«Η τάση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή όσων μπορεί πιθανότατα να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε.

«Και αν εξετάσει κανείς την κατεύθυνση της προόδου, ιδιαίτερα στους επιστημονικούς τομείς, θα διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια εξαιρετικά απότομη ανοδική καμπύλη», πρόσθεσε.

Ο Τσου εξήγησε ότι, ενώ ο άμεσος αντίκτυπος της τεχνολογίας ενδέχεται να υπερεκτιμάται, οι μακροπρόθεσμες δυνατότητές της παραμένουν υποτιμημένες.

«Πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα μάλλον υπερεκτιμούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μακροπρόθεσμα πιθανότατα την υποτιμούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην επιστημονική έρευνα

Η αισιοδοξία του εκφράζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην επιστημονική έρευνα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση, η Meta και η Google ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλία ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, με στόχο την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να προβλέπουν τη συμπεριφορά των κυττάρων, σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης της βιολογικής έρευνας και της ανακάλυψης νέων φαρμάκων.

Η μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, αναπτύσσει επίσης τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και διερευνά ευκαιρίες συνεργασίας με επιστήμονες σε ερευνητικά προγράμματα.

«Υπάρχει μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με πολλούς επιστήμονες, ώστε να επιτύχουμε πρόοδο και στην επιστήμη», δήλωσε ο Τσου.

«Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες σε αυτόν τον τομέα και είναι κάτι πολύ συναρπαστικό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιστημονική ανακάλυψη μία από τις πλέον υποσχόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που η τεχνολογία μετασχηματίζει ολοένα περισσότερο τις λειτουργίες του TikTok, από τη δημιουργία περιεχομένου και τις προτάσεις προς τους χρήστες έως την αναζήτηση και τον έλεγχο περιεχομένου.

Οι κίνδυνοι για την κυβερνοασφάλεια

Παράλληλα, ο Τσου προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτήσουν ισχυρότερα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα καθώς τα αυτόνομα συστήματα υιοθετούνται σε ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα.

«Πιστεύω ότι οι κίνδυνοι για την κυβερνοασφάλεια είναι αρκετά μεγάλοι», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι οι χρήστες ενδέχεται να παραχωρούν εκτεταμένες εξουσιοδοτήσεις σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), χωρίς να κατανοούν πλήρως τις πιθανές συνέπειες.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στους κινδύνους που προκύπτουν όταν επιτρέπεται σε πράκτορες AI να πραγματοποιούν αυτόνομα αγορές, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα θα μπορούσαν να καταλήξουν να αγοράζουν περισσότερα από όσα επιθυμούσαν οι χρήστες, στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν μια εργασία.

Ο Τσου στάθηκε επίσης στις αυξανόμενες προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς τα ολοένα πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν σημαντικά φθηνότερη την πραγματοποίηση δόλιων ενεργειών από κακόβουλους παράγοντες.

«Χρειάζεστε, επομένως, τα κατάλληλα εργαλεία για να αμυνθείτε απέναντι στη ραγδαία μείωση του κόστους δημιουργίας προβλημάτων για πλατφόρμες όπως η δική μας, προβλημάτων ασφάλειας για εμάς», υπογράμμισε.

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