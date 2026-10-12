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Σε ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας επεκτείνεται από σήμερα η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς στο μέτρο εντάσσονται νέοι κλάδοι και περίπου 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Με τη νέα διεύρυνση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας ανέρχεται πλέον σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Η επέκταση αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις και εργαζομένους στον χώρο της ανθρώπινης υγείας, των τηλεπικοινωνιών και της υποστήριξης απασχόλησης, ενώ παράλληλα προστίθενται αρκετές δραστηριότητες του κλάδου των υπηρεσιών.

Ποιοι εντάσσονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Στο νέο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Στη διεύρυνση περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και τηλεπικοινωνιών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Η εφαρμογή επεκτείνεται ακόμη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με σημαντικό μέρος αυτών να αφορά δραστηριότητες καθαρισμού.

Για τους συγκεκριμένους κλάδους είχε προηγηθεί περίοδος πιλοτικής λειτουργίας, η οποία ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2026. Από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα περνά πλέον στο επόμενο στάδιο εφαρμογής.

Νέα επέκταση από τις 16 Νοεμβρίου

Η διεύρυνση, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Η δεύτερη φάση της επέκτασης έχει ήδη ξεκινήσει από τις 29 Ιουνίου 2026 και βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή έως τις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και σε ακόμη περισσότερους κλάδους.

Στη νέα ομάδα περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και άλλες δραστηριότητες γραφείου, καθώς και οι επισκευές. Στο πεδίο εφαρμογής προστίθενται επίσης η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, δηλαδή τα logistics, αλλά και η διαχείριση νερού και λυμάτων και τα τυχερά παίγνια.

Τι καταγράφει η Ψηφιακή Κάρτα

Βασικός στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, ώστε να ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων και να περιορίζονται τα περιθώρια για παραβάσεις σχετικά με το δηλωμένο ωράριο.

Η ψηφιακή καταγραφή επιτρέπει να περιορίζονται οι αδήλωτες υπερωρίες, αλλά και οι παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του ωραρίου. Παράλληλα, δημιουργεί περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία για τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας και ενισχύει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής.

Η λειτουργία του μέτρου συνδέεται με το myErgani app και το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Τα στοιχεία για το ωράριο των εργαζομένων μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την αυτόματη καταγραφή κάθε ώρας εργασίας ως κανονικού ωραρίου, υπερεργασίας ή υπερωρίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα καλύπτει διαφορετικές μορφές απασχόλησης και ωραρίων, είτε πρόκειται για σταθερό είτε για μεταβαλλόμενο ωράριο, βάρδιες και υπερωριακή απασχόληση.

Μέσω της εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να βλέπουν άμεσα και αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τον συνολικό χρόνο εργασίας τους, τα ρεπό και τις άδειές τους. Έτσι, έχουν πληρέστερη εικόνα για τα δεδομένα της απασχόλησής τους.

Τα οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας συνδέεται με την προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Για τους εργαζόμενους, η καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης σημαίνει ότι οι υπερωρίες καταγράφονται και αμείβονται, όταν προβλέπεται η σχετική αμοιβή.

Για τις επιχειρήσεις, η ψηφιακή καταγραφή δημιουργεί ένα πιο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, περιορίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ συνεπών και μη συνεπών εργοδοτών. Παράλληλα, η καλύτερη καταγραφή της απασχόλησης μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Με τη σταδιακή ένταξη ολοένα και περισσότερων δραστηριοτήτων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποκτά έτσι ευρύτερη εφαρμογή στην αγορά, με το σύστημα να καλύπτει πλέον εκατομμύρια εργαζόμενους και να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για την καταγραφή του χρόνου εργασίας.

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