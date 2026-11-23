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Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές γράφουν, δημιουργούν εικόνες, συνομιλούν και αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες εργασίες; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την ανθρώπινη ταυτότητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στην τεχνολογία.

Αυτή ακριβώς την αλλαγή αποτυπώνει η επιλογή του Cambridge Dictionary, το οποίο ανακήρυξε το «human» («ανθρώπινος») ως λέξη της χρονιάς για το 2026.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η AI αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα και στην αγορά εργασίας, η συγκεκριμένη λέξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν περιγράφει πλέον μόνο την ανθρώπινη φύση, αλλά χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα για να διαχωρίσει όσα δημιουργούνται από ανθρώπους από εκείνα που παράγονται από αλγορίθμους.

Η συντακτική ομάδα του βρετανικού λεξικού θεωρεί ότι η επιλογή αντανακλά τις βαθιές αλλαγές που προκαλεί η τεχνολογική πρόοδος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το Cambridge Dictionary ορίζει το «human» ως το επίθετο που περιγράφει ιδιότητες, αδυναμίες και συναισθήματα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές.

Πλέον, όμως, η διάκριση αυτή αποκτά νέα διάσταση, καθώς τα σύγχρονα συστήματα AI εμφανίζουν ικανότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινες.

‘Human’ is Cambridge Dictionary’s word of the year. “Human”, meaning to have the “qualities, faults, and feelings that people have, as opposed to gods, animals, or machines” https://t.co/VGJvXsoTNh https://t.co/Orq9itPM9d — AFP News Agency (@AFP) November 18, 2026

Η AI, ο φόβος για τις θέσεις εργασίας και το «πνεύμα της εποχής»

Η λεξικογράφος του Cambridge Dictionary, Φραντσέσκα Γούντγουορντ, εξήγησε ότι η επιλογή του «human» αποτυπώνει με ιδιαίτερη ακρίβεια το «πνεύμα της εποχής» του 2026.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει, έχει εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά στο μέλλον της απασχόλησης.

Καθώς οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν σταδιακά περισσότερες λειτουργίες, ενισχύεται η ανησυχία ότι ορισμένα επαγγέλματα μπορεί να περιοριστούν ή ακόμη και να αντικατασταθούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει μόνο τις επαγγελματικές προοπτικές εκατομμυρίων εργαζομένων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θέση τους σε μια οικονομία που αλλάζει.

«Ο κόσμος στ’ αλήθεια διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», σημείωσε χαρακτηριστικά η Γούντγουορντ.

Το «human-made» ως νέα σφραγίδα αυθεντικότητας

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει και μια νέα ανάγκη: να γνωρίζουμε εάν ένα κείμενο, μια εικόνα ή ένα δημιουργικό έργο προέρχεται από ανθρώπινη προσπάθεια.

Οι λεξικογράφοι του Κέμπριτζ παρατηρούν ότι χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα εκφράσεις όπως «human-made» («φτιαγμένο από άνθρωπο») και «human author» («ανθρώπινος δημιουργός ή συγγραφέας»).

Οι συγκεκριμένοι όροι λειτουργούν ως ένα είδος πιστοποίησης αυθεντικότητας, επιτρέποντας τη διάκριση ανάμεσα στην ανθρώπινη δημιουργία και στο περιεχόμενο που παράγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η αυξανόμενη παρουσία τέτοιων χαρακτηρισμών αποκαλύπτει πόσο έχει αλλάξει η καθημερινή σχέση των ανθρώπων με την τεχνολογία.

Εκεί όπου άλλοτε θεωρούνταν αυτονόητο ότι ένα έργο είχε δημιουργηθεί από άνθρωπο, σήμερα προκύπτει συχνά η ανάγκη να διευκρινίζεται η προέλευσή του.

Ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, επισημαίνει ότι η αντίληψη για την ανθρώπινη φύση βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης.

Η κοινωνία επιχειρεί να προσδιορίσει τι εξακολουθεί να διαφοροποιεί τον ανθρώπινο νου από την τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζοντας σε χαρακτηριστικά όπως η συνείδηση, η αυθεντική δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση.

FOBO, Agent και Dusking: Οι νέες λέξεις της εποχής

Η επιλογή του «human» δεν αποτελεί τη μοναδική ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη γλώσσα.

Στη λίστα των υποψήφιων λέξεων, αλλά και των νέων όρων που εξετάζονται για ενδεχόμενη ένταξη στο λεξικό, περιλαμβάνονται εκφράσεις που συνδέονται με την εργασιακή ανασφάλεια, την αυτοματοποίηση και την ανάγκη απομάκρυνσης από τις οθόνες.

Μία από αυτές είναι το FOBO (Fear of Becoming Obsolete), που σημαίνει «φόβος ότι θα καταστεί κανείς παρωχημένος».

Ο όρος περιγράφει την ανησυχία ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα καταστήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες ενός εργαζομένου λιγότερο χρήσιμες ή θα οδηγήσουν ακόμη και στην απώλεια της θέσης εργασίας του.

Το FOBO εξετάζεται σοβαρά για ένταξη στο Cambridge Dictionary, αντανακλώντας τις ανασφάλειες που προκαλεί η διείσδυση της AI στην οικονομία.

Μια άλλη χαρακτηριστική λέξη είναι το «Agent», που συγκαταλέχθηκε στις υποψηφιότητες για τη λέξη της χρονιάς.

Στο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης, περιγράφει προηγμένα συστήματα τα οποία μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν με σημαντικό βαθμό αυτονομίας, χωρίς να απαιτείται συνεχής ανθρώπινη επίβλεψη.

Στον αντίποδα της τεχνολογικής επιτάχυνσης βρίσκεται το «Dusking», μια τάση που συνδέεται με την ανάγκη ψηφιακής αποφόρτισης.

Περιγράφει τη συνήθεια να παρακολουθεί κανείς τη δύση του ηλίου και τη σταδιακή μετάβαση από το φως της ημέρας στο σκοτάδι, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης.

Η εμφάνιση αυτών των όρων δείχνει ότι η σύγχρονη γλώσσα αποτυπώνει τόσο τον ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της τεχνολογίας όσο και την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης εμπειρίας από τη συνεχή ψηφιακή παρουσία.

Από το «parasocial» του 2025 στο «human» του 2026

Η φετινή επιλογή ακολουθεί μια ακόμη λέξη που συνδέεται στενά με την ψηφιακή εποχή.

Το 2025, το Cambridge Dictionary είχε αναδείξει ως λέξη της χρονιάς το «parasocial», έναν όρο που περιγράφει την αίσθηση προσωπικής σύνδεσης με κάποιον που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε.

Μια τέτοια σχέση μπορεί να αναπτυχθεί με μια διάσημη προσωπικότητα, έναν influencer ή ακόμη και με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος επινοήθηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Γουλ, οι οποίοι μελετούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεθεατές ανέπτυσσαν συναισθηματικούς δεσμούς με πρόσωπα της τηλεόρασης, χωρίς να υπάρχει πραγματική αμφίδρομη προσωπική σχέση.

Αυτές οι λεγόμενες «παρακοινωνικές σχέσεις» απέκτησαν νέα δυναμική με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, οι χρήστες μπορούν να αισθάνονται ότι γνωρίζουν προσωπικά διασημότητες, δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου ή προσωπικότητες του διαδικτύου, παρότι δεν έχουν καμία ουσιαστική επαφή μαζί τους.

Η δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης της ζωής τους μέσα από αναρτήσεις, βίντεο και διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις ενισχύει αυτή την αίσθηση οικειότητας, ακόμη και όταν η σχέση παραμένει αποκλειστικά μονόπλευρη.