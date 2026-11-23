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Η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα συνδικάτα να διεκδικούν συγκεκριμένες εγγυήσεις απέναντι στον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της επιτήρησης και στη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, όπου οι δημοτικοί υπάλληλοι εξέφρασαν φόβους ότι η εισαγωγή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους και σε λανθασμένες εκτιμήσεις για την επαγγελματική τους απόδοση.

Στις 22 Οκτωβρίου, το συνδικάτο τους ενέκρινε με ποσοστό 94,1% την προκήρυξη απεργίας, ζητώντας διασφαλίσεις ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα απολυθεί ούτε θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις εξαιτίας της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, διεκδίκησε έγκαιρη ενημέρωση πριν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους και δικαίωμα διαπραγμάτευσης των όρων αξιοποίησής τους.

Η κινητοποίηση απέδωσε. Η δημοτική αρχή και το συνδικάτο κατέληξαν σε τριετή συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι όσοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους λόγω της αυτοματοποίησης θα πρέπει να επανεκπαιδεύονται ή να μετακινούνται σε άλλα καθήκοντα, αντί να απολύονται. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, αναβλήθηκε η απεργία που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Η περίπτωση του Όκλαντ δεν είναι μεμονωμένη. Συνδικάτα εργαζομένων στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ επιδιώκουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα απέναντι στην ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποιούν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιδεινώσουν τις συνθήκες απασχόλησης και να απειλήσουν θέσεις εργασίας. Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται έπειτα από δεκαετίες επιχειρηματικών προσπαθειών αυτοματοποίησης, ενώ η εμφάνιση του ChatGPT το 2022 ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Το εύρος της τεχνολογικής αλλαγής αποτυπώνεται και σε έρευνα της Ernst & Young, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν επτά στις δέκα πολιτειακές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ήδη υιοθετήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Φόβοι για ψηφιακή επιτήρηση και αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εργαζομένων.

Ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για την κατάταξη και αξιολόγηση υποψηφίων και εργαζομένων, επηρεάζοντας αποφάσεις για προσλήψεις, απολύσεις και προαγωγές. Άλλες καταγράφουν τη γεωγραφική θέση, τις δραστηριότητες και την παραγωγικότητα του προσωπικού ή συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα για την παρακολούθηση του χρόνου εργασίας.

Η επιτήρηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάμερες, φορετές συσκευές και αισθητήρες, ακόμη και αναλυτικά συστήματα που επιχειρούν να εκτιμήσουν τη συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων.

Οι αντιδράσεις στα αυτόνομα οχήματα

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία και στον τομέα των μεταφορών, όπου η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων δημιουργεί νέα πεδία αντιπαράθεσης.

Σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και η Νέα Υόρκη, εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα προσπαθούν να εμποδίσουν προληπτικά την εταιρεία Waymo και τις δημοτικές αρχές να κυκλοφορήσουν οχήματα χωρίς οδηγό, υποστηρίζοντας ότι εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και απειλούν την απασχόληση.

Ως πρότυπο για τις διεκδικήσεις τους προβάλλεται η συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2024 στο Κολόμπους του Οχάιο. Εκεί, η Ένωση Εργαζομένων στις Μεταφορές εξασφάλισε συμβατικές διατάξεις που της παρέχουν δικαίωμα βέτο σε οποιοδήποτε σχέδιο της Αρχής Μεταφορών της Κεντρικής Οχάιο για την ενσωμάτωση αυτόνομων οχημάτων στις υπηρεσίες της.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Μεταφορές, Τζον Σάμουελσεν, διευκρινίζει πάντως ότι η οργάνωση δεν απορρίπτει συνολικά τις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα, υποστηρίζει εφαρμογές που μπορούν να αποτρέψουν συγκρούσεις και να βελτιώσουν τη συχνότητα και την ακρίβεια των δρομολογίων λεωφορείων και τρένων.

Η βασική του ένσταση αφορά την προώθηση της αυτοματοποίησης χωρίς επαρκή συνεκτίμηση των ζητημάτων ασφάλειας. Ως παράδειγμα αναφέρει τις δοκιμές ορισμένων αεροπορικών εταιρειών με drones για την εξ αποστάσεως επιθεώρηση αεροσκαφών, αντί της εξέτασής τους από εξειδικευμένους μηχανικούς που μπορούν να πραγματοποιούν λεπτομερέστερους επιτόπιους ελέγχους.

Στο μεταξύ, ορισμένες πολιτείες έχουν αρχίσει να υιοθετούν νομοθετικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Στην Καλιφόρνια, η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Τεχνικών Μηχανικών (IFPTE) και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστήριξαν το νομοσχέδιο «No Robo Bosses», το οποίο απαγορεύει στους εργοδότες να λαμβάνουν αποφάσεις για απολύσεις ή πειθαρχικές κυρώσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Τα συνδικάτα στήριξαν επίσης δεύτερο νομοσχέδιο που περιορίζει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που θα μπορούσαν να καταγράφουν τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε και τα δύο νομοσχέδια.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υποστηριχθεί και σε άλλες πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη, συνδικάτα του δημόσιου τομέα τάχθηκαν υπέρ νόμου που προβλέπει προστασία των εργαζομένων σε κρατικές υπηρεσίες από την αντικατάστασή τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με έναρξη ισχύος τον Δεκέμβριο του 2025.