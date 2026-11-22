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Η αναζήτηση ενός προϊόντος μέσω της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ διαφορετικό από μια συμφέρουσα αγορά. Δημοφιλή AI chatbots, όπως το ChatGPT, το Gemini και το Perplexity, ενδέχεται να εμφανίσουν στις προτάσεις τους ηλεκτρονικά καταστήματα αμφίβολης αξιοπιστίας, εκθέτοντας τους καταναλωτές σε κινδύνους εξαπάτησης και υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

Καθώς ολοένα περισσότεροι χρήστες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να συγκρίνουν τιμές, να αναζητούν προϊόντα και να επιλέγουν καταστήματα, η αξιοπιστία των απαντήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Έρευνα της Podqi διαπίστωσε ότι τα τρία δημοφιλή εργαλεία συμπεριέλαβαν σε απαντήσεις τους συνδέσμους προς ύποπτες εμπορικές ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων ιστότοποι που παρουσιάζονταν ως επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων που είχαν διακόψει τη λειτουργία τους, αλλά και σελίδες πώλησης προϊόντων-απομιμήσεων.

Οι αναλυτές εξέτασαν περίπου 151 εμπορικά σήματα, από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές, υποβάλλοντας στα chatbots ερωτήσεις για την αξιοπιστία ηλεκτρονικών καταστημάτων, τις διεθνείς αποστολές προϊόντων και την ύπαρξη τοπικών ιστοσελίδων των συγκεκριμένων εταιρειών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές αποκλίσεις στην απόδοση των εργαλείων.

Το Perplexity παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό, καθώς το 15% των απαντήσεών του περιείχε παραπομπές σε ύποπτους ιστοτόπους. Ακολούθησε το ChatGPT με 8%, ενώ το Gemini κατέγραψε 4%.

Η παρουσία τέτοιων συνδέσμων, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα εργαλεία τους χαρακτήριζαν ασφαλείς. Στην περίπτωση του ChatGPT, για παράδειγμα, το 24% των απαντήσεων που εξετάστηκαν περιλάμβανε προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους, ποσοστό που αποτέλεσε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των τριών εργαλείων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πότε οι ύποπτες ιστοσελίδες προτείνονται για αγορές

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στους χρήστες οι σύνδεσμοι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο 57% των απαντήσεων που περιείχαν ύποπτους ιστοτόπους, τα chatbots τους εμφάνιζαν ως επιλογές για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Παράλληλα, στο 34% των περιπτώσεων δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους ή την αξιοπιστία των προτεινόμενων σελίδων.

Μόλις το 9% των συγκεκριμένων απαντήσεων περιλάμβανε ρητή σύσταση προς τους καταναλωτές να αποφύγουν την επίσκεψη στους επίμαχους ιστοτόπους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Podqi, Τρέβορ Γουέστ, δήλωσε στο The Verge ότι η έρευνα επιδιώκει να αναδείξει την ανάγκη προσεκτικότερης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που παράγουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υπογράμμισε, οι καταναλωτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτομάτως τις προτάσεις ενός chatbot ως εγγύηση ασφάλειας.

Αντίθετα, χρειάζεται να επαληθεύουν την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος πριν καταχωρίσουν προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Ιστοσελίδες-κλώνοι και κίνδυνος υποκλοπής τραπεζικών στοιχείων

Η έρευνα της Podqi δεν είναι η μοναδική που αναδεικνύει τους κινδύνους από τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές.

Αντίστοιχα ευρήματα παρουσιάζει και η υπηρεσία διαδικτυακής ασφάλειας Ask Silver, η οποία διαπίστωσε ότι το ChatGPT μπορεί να κατευθύνει χρήστες προς ιστοσελίδες που μιμούνται γνωστές εμπορικές επωνυμίες.

Οι συγκεκριμένες σελίδες αντιγράφουν την εμφάνιση παλαιότερων επίσημων ηλεκτρονικών καταστημάτων, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για νόμιμες επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, τέτοιοι ιστότοποι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την υποκλοπή τραπεζικών δεδομένων, στοιχείων πληρωμών και προσωπικών πληροφοριών από καταναλωτές που δεν αντιλαμβάνονται ότι επισκέπτονται μια παραπλανητική ιστοσελίδα.

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εμφανίστηκε με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχες προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσμάτων έχουν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης.

Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση των AI chatbots δημιουργεί μια πρόσθετη διάσταση στο πρόβλημα.

Γιατί οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζουν συνήθως μια σειρά από συνδέσμους που ο χρήστης καλείται να αξιολογήσει, τα AI chatbots παρουσιάζουν συχνά έτοιμες προτάσεις και συγκεκριμένες επιλογές αγοράς.

Η μορφή αυτή μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι έχει προηγηθεί αξιόπιστος έλεγχος των προτεινόμενων καταστημάτων, ακόμη και όταν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Επιπλέον, οι απαντήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης διατυπώνονται συχνά με ύφος βεβαιότητας, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν επαληθευτεί επαρκώς.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον ανεξάρτητο έλεγχο των ιστοσελίδων, ειδικά όταν πρόκειται για αγορές που απαιτούν την καταχώριση ευαίσθητων προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων.