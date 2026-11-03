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Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να δημιουργεί ολόκληρες κινηματογραφικές ταινίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταφέρει να κερδίσει και τους θεατές. Η πρώτη μεγάλη εμπορική δοκιμασία της νέας τεχνολογίας στις κινηματογραφικές αίθουσες της Κίνας κατέληξε σε απογοητευτικές εισπράξεις, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το κατά πόσο οι παραγωγές που δημιουργούνται με AI μπορούν να ανταγωνιστούν τις παραδοσιακές ταινίες.

Το «Sanxingdui: Future Past», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα στην κινεζική αγορά, αποτελώντας την πρώτη παραγωγή μεγάλου μήκους αυτού του είδους που εξασφάλισε τόσο εκτεταμένη κινηματογραφική διανομή.

Παρά το τεχνολογικό ενδιαφέρον που συνόδευσε την κυκλοφορία του, οι εισπράξεις περιορίστηκαν σε μόλις 198.000 δολάρια, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Το αποτέλεσμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση της AI στην κινηματογραφική παραγωγή εντείνεται διεθνώς, με νέα πειραματικά έργα να εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία, όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Πάνω από 10.000 προβολές, αλλά ελάχιστες εισπράξεις

Η ιδιαιτερότητα του «Sanxingdui: Future Past» δεν βρίσκεται μόνο στον τρόπο δημιουργίας του, αλλά και στην κλίμακα της κυκλοφορίας του.

Στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί ταινίες μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκαν με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο οι περισσότερες περιορίστηκαν σε ειδικές προβολές ή μικρό αριθμό κινηματογραφικών αιθουσών.

Η κινεζική παραγωγή επιχείρησε κάτι σαφώς μεγαλύτερο.

Την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 10.000 προβολές, προσφέροντας μια ουσιαστική ευκαιρία να αξιολογηθεί η ανταπόκριση του κοινού σε μια ταινία που βασίζεται σε αυτή την τεχνολογία.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το AFP, οι αρχικές εισπράξεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 12% του προϋπολογισμού παραγωγής, ο οποίος ανήλθε σε 10 εκατ. γουάν, δηλαδή περίπου 1,5 εκατ. δολάρια.

Με άλλα λόγια, παρά την ευρεία διανομή, η ταινία δεν κατάφερε στο αρχικό στάδιο της κυκλοφορίας της να προσελκύσει αρκετούς θεατές ώστε να καλύψει το κόστος δημιουργίας της.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες περιπτώσεις στις οποίες μια ταινία μεγάλου μήκους που δημιουργήθηκε με AI δοκιμάστηκε εμπορικά σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής: «Ήμασταν οι πρώτοι»

Παρά τις χαμηλές εισπράξεις, η εταιρεία παραγωγής Bona Film Group αντιμετωπίζει το εγχείρημα ως ένα σημαντικό τεχνολογικό πείραμα.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Jiang Defu, υποστήριξε ότι η αξία της παραγωγής δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά από την εμπορική της πορεία.

Μιλώντας στο κινεζικό κινηματογραφικό μέσο Yuli, τόνισε ότι η εταιρεία ανέλαβε το ρίσκο να ανοίξει έναν νέο δρόμο για τη βιομηχανία.

«Είμαστε οι πρώτοι που το δοκιμάζουμε, οι πρώτοι που λάβαμε άδεια προβολής στις αίθουσες και οι πρώτοι που δοκιμαζόμαστε από το κοινό. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη βασική επιχειρηματολογία των υποστηρικτών της τεχνολογίας: οι πρώτες απόπειρες ενδέχεται να παρουσιάζουν αδυναμίες, αλλά μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των εργαλείων και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής.

Οι θεατές, πάντως, φαίνεται να αξιολογούν το τελικό αποτέλεσμα με διαφορετικά κριτήρια.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός θεατή στο ίδιο μέσο, ο οποίος παρατήρησε ότι «όσον αφορά την ποιότητα, σε σύγκριση με τις παραγωγές που δημιουργούνται από ανθρώπους, εξακολουθεί να υστερεί».

Η συγκεκριμένη αντίδραση αποτυπώνει ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί ταινιών AI: την ανάγκη να προσφέρουν όχι μόνο εντυπωσιακές τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.

Μια ταινία για έναν κόσμο που κυβερνάται από αλγόριθμους

Το «Sanxingdui: Future Past» έχει διάρκεια 100 λεπτών και αντλεί την έμπνευσή του από τα αρχαιολογικά ευρήματα του αρχαίου πολιτισμού Sanxingdui της Κίνας.

Η πλοκή συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας με αναφορές στην πολιτιστική κληρονομιά, τοποθετώντας την ιστορία σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Σε αυτόν τον κόσμο, μια υπερευφυής Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επεκτείνει την επιρροή της σε ολόκληρο τον πλανήτη, με την ανθρωπότητα να έχει παραχωρήσει σταδιακά τον έλεγχο σε αλγοριθμικά συστήματα.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε παγκόσμια κρίση, θέτοντας στο επίκεντρο της αφήγησης τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το θέμα της ταινίας συνδέεται άμεσα με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της.

Μια παραγωγή που βασίζεται στην AI επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία ενός κόσμου στον οποίο η AI έχει αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη εξουσία.

Αυτό το στοιχείο προσδίδει στο έργο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ανεξάρτητα από την εμπορική του επιτυχία.

Η Κίνα επενδύει στην παραγωγή ταινιών με AI

Η χαμηλή εισπρακτική επίδοση μιας μεμονωμένης ταινίας δεν σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χάνει τη δυναμική της στην κινεζική οπτικοακουστική βιομηχανία.

Αντίθετα, η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη εκτεταμένα για τη δημιουργία σύντομου οπτικοακουστικού περιεχομένου που προορίζεται κυρίως για διαδικτυακή διανομή.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Fortune, το 95% των διαδικτυακών ταινιών μικρού μήκους στην Κίνα δημιουργείται με τη χρήση AI, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα η νέα τεχνολογία έχει διεισδύσει σε συγκεκριμένες μορφές παραγωγής.

Η διαφορά ανάμεσα στις σύντομες διαδικτυακές παραγωγές και στις κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους παραμένει, ωστόσο, σημαντική.

Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστορίας διάρκειας 90 ή 100 λεπτών απαιτεί συνέπεια στην αφήγηση, στην εικόνα, στους χαρακτήρες και στην εξέλιξη της πλοκής.

Πρόκειται για απαιτήσεις που ενδέχεται να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη χρήση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης ως βασικού εργαλείου παραγωγής.

Το «Future Past» αποτελεί έτσι μια δοκιμή για το κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να περάσει από τη δημιουργία σύντομων βίντεο στη μαζική κινηματογραφική ψυχαγωγία.

Οι προηγούμενες προσπάθειες σε Ινδία και Μαλαισία

Η Κίνα δεν είναι η πρώτη χώρα στην οποία δημιουργήθηκε ταινία μεγάλου μήκους με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προηγήθηκαν αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλες ασιατικές αγορές, αν και με περιορισμένη κινηματογραφική διανομή.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ινδική παραγωγή «Love You», ένα μιούζικαλ διάρκειας 95 λεπτών, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025.

Ακολούθησε η μαλαισιανή «Pirate Queen: Zheng Yi Sao», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026.

Οι παραγωγές αυτές αποτέλεσαν πρώιμες απόπειρες αξιοποίησης της AI για έργα μεγάλου μήκους, χωρίς όμως να έχουν την ίδια εμπορική έκθεση με την κινεζική ταινία.

Η ευρεία διανομή του «Sanxingdui: Future Past» αποτελεί επομένως ένα νέο στάδιο, καθώς επιτρέπει για πρώτη φορά μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση της εμπορικής απήχησης τέτοιων παραγωγών σε μια μεγάλη κινηματογραφική αγορά.

Στις 4 Δεκεμβρίου η επόμενη δοκιμή στις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προγραμματίζεται η κυκλοφορία μιας ακόμη ταινίας μεγάλου μήκους που έχει δημιουργηθεί με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για το «Gods Don’t Give Gifts», το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η ταινία διανέμεται από την Fable και δημιουργήθηκε από τον YouTuber Gossip Goblin.

Αποτελεί μια ανθολογία τεσσάρων ιστοριών επιστημονικής φαντασίας, με αμερικανική ηλικιακή διαβάθμιση R.

Η παραγωγή αυτή αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία δοκιμασία για τις δυνατότητες της AI στον κινηματογράφο, αν και η περιορισμένη διανομή της δεν επιτρέπει άμεση σύγκριση με το εύρος κυκλοφορίας του κινεζικού «Future Past».

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει μια εμπορική επιτυχία;

Η εμφάνιση ταινιών μεγάλου μήκους που δημιουργούνται με AI ανοίγει μια νέα συζήτηση για το μέλλον του κινηματογράφου.

Η τεχνολογία υπόσχεται νέες δυνατότητες παραγωγής εικόνας, ταχύτερες δημιουργικές διαδικασίες και ενδεχομένως μικρότερες ανάγκες σε ορισμένες κατηγορίες κόστους.

Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.