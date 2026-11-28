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Ενδείξεις κερδοσκοπικής υπερβολής, ανάλογες με εκείνες που καταγράφηκαν στην κορύφωση της φούσκας των dot-com, εμφανίζει η επενδυτική φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτη που καλύπτει 170 χρόνια χρηματοοικονομικής ιστορίας και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο μεγάλης κατάρρευσης των αγορών.

Η έρευνα, η οποία παρουσιάζεται από το CNBC και δημοσιεύθηκε πρόσφατα ως υπό επεξεργασία επιστημονική εργασία ακαδημαϊκών του London Business School και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ανεβάζει την πιθανότητα ύπαρξης χρηματιστηριακής φούσκας συνδεδεμένης με την τεχνητή νοημοσύνη έως και στο 97% τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αν και δύο εναλλακτικά μοντέλα τοποθετούν την αντίστοιχη πιθανότητα κοντά στο 40%, οι ενδείξεις και των τριών μοντέλων βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους, προσεγγίζοντας ή ακόμη και ξεπερνώντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη χρηματιστηριακή ευφορία γύρω από τις εταιρείες του Διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Τα ευρήματα παραπέμπουν επίσης στην προοπτική χαμηλότερων αποδόσεων για τις τεχνολογικές μετοχές. Ιστορικά, η άνοδος του δείκτη εντοπισμού χρηματιστηριακής φούσκας που ανέπτυξαν οι ερευνητές συνοδευόταν από σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις του Nasdaq κατά τους επόμενους 12 και 24 μήνες, ακόμη και όταν συνυπολογίζονταν παράγοντες όπως οι αποτιμήσεις, τα επιτόκια και ο πληθωρισμός.

«Η ταχεία άνοδος των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις σημαντικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστικές υποδομές, εγείρει ανησυχίες ότι οι αποτιμήσεις καθορίζονται εν μέρει από κερδοσκοπικές προσδοκίες και όχι από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη», αναφέρουν οι ερευνητές.

Τα πέντε προειδοποιητικά σημάδια μιας φούσκας

Οι συντάκτες της μελέτης, Μάρκο Γκροτέρια, Αφόνσο Άλβες Μοντέιρο και Κωνσταντίνος Γιαννέλης, χρησιμοποίησαν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσουν σχεδόν 796.000 άρθρα που δημοσιεύθηκαν στον Economist μεταξύ 1843 και 2013.

Εξετάζοντας 22 ιστορικές χρηματοπιστωτικές φούσκες σε 10 χώρες, δημιούργησαν έναν δείκτη μέτρησης της κερδοσκοπικής υπερβολής.

Μεταξύ των γεγονότων που μελετήθηκαν περιλαμβάνονται η επενδυτική φρενίτιδα γύρω από τους σιδηροδρόμους στη Βρετανία τη δεκαετία του 1840, η φούσκα των dot-com και η εκρηκτική άνοδος της αγοράς ακινήτων που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Οι ερευνητές εντόπισαν πέντε ιδιαίτερα αποκαλυπτικές ενδείξεις κερδοσκοπικής υπερβολής: την επικράτηση έντονων κερδοσκοπικών αφηγημάτων, τις προειδοποιήσεις των εποπτικών αρχών, τα σημάδια υπέρμετρης κερδοσκοπίας, τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τις περιγραφές αγορών που βρίσκονται σε κατάσταση εκρηκτικής ανόδου ή ευφορίας.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα ευρήματα της μελέτης είναι ότι ο οικονομικός Τύπος ιστορικά υπερεκτιμούσε την πιθανότητα ενός χρηματιστηριακού κραχ.

Η ειδησεογραφική κάλυψη διαχρονικά υποδήλωνε μέση πιθανότητα περίπου 20% για μια μεγάλη κατάρρευση των αγορών εντός εξαμήνου, όταν στην πραγματικότητα η συχνότητα εκδήλωσης τέτοιων επεισοδίων περιοριζόταν στο 5,7%.

Εκείνο που είχε σημασία, ωστόσο, δεν ήταν η ύπαρξη προειδοποιήσεων, αλλά η εντεινόμενη συχνότητα και έντασή τους.

Στο 74% των συγκρίσεων μεταξύ ενός τυχαία επιλεγμένου μήνα κατά τη διάρκεια μιας φούσκας και ενός μήνα υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ο βασικός δείκτης των ερευνητών εμφάνιζε υψηλότερες ενδείξεις στην πρώτη περίπτωση. Το ποσοστό αυτό έφθανε στο 94% στην περίπτωση της φούσκας των dot-com.

Πότε θα σκάσει η φούσκα;

Οι ερευνητές διευκρινίζουν, πάντως, ότι ο εντοπισμός μιας χρηματιστηριακής φούσκας δεν ισοδυναμεί με την πρόβλεψη του χρόνου κατάρρευσής της. Ιστορικά, οι σχετικές προειδοποιήσεις έχουν συχνά προηγηθεί της κορύφωσης των αγορών κατά αρκετούς μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Η μελέτη αναγνωρίζει επίσης πιθανούς μεθοδολογικούς περιορισμούς, καθώς η προϋπάρχουσα γνώση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για ιστορικά χρηματιστηριακά κραχ ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν παλαιότερα δημοσιεύματα.

Ακόμη, όμως, και αν οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται πράγματι σε κατάσταση φούσκας, αυτό δεν περιορίζει κατ’ ανάγκη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της ίδιας της τεχνολογίας.

Προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, όπως εκείνες των σιδηροδρόμων και του Διαδικτύου, άφησαν πίσω τους πολύτιμες υποδομές, πολύ μετά την εξανέμιση τεράστιων περιουσιών που είχαν δημιουργηθεί μέσω της κερδοσκοπίας. «Μια φούσκα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση δεν αλληλοαποκλείονται», καταλήγει η μελέτη.