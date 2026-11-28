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Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ανέτειλε και στην Ελλάδα ο «θαυμαστός καινούριος κόσμος» της πληροφορικής, που έμελλε με την πάροδο του χρόνου να αλλάξει τα πάντα. Εκείνη την εποχή βέβαια τα μέσα ήταν εντελώς διαφορετικά και πρωτόλεια, με τεράστια μηχανήματα που έκαναν ένα κλάσμα της δουλειάς που κάνει σήμερα ένα… κινητό τηλέφωνο.

Σε αυτή την περίοδο των 60 ετών, όμως, συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην εξέλιξη του ανθρώπου και των σύγχρονων κοινωνιών, με τους υπολογιστές να δίνουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, να απλοποιούν διαδικασίες και να προσφέρουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη γνώση. Σήμερα, με την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης συντελείται μία ανάλογου μεγέθους ανατροπή, η οποία υπόσχεται πολλά θετικά, αλλά εγκυμονεί και μεγάλους κινδύνους. Παράλληλα, όπως είδαμε πρόσφατα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν λύσεις, αλλά αρκεί ένα τεχνικό λάθος για να προκληθεί παγκόσμιο χάος.

Οι «πιονιέροι»

Οπως σε κάθε τομέα, έτσι και στην Πληροφορική υπήρξαν οι πρωτοπόροι που άνοιξαν τον δρόμο για το μέλλον, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που το 1964 ξεκίνησε την εισαγωγή υπολογιστών με την εταιρεία η οποία καθιερώθηκε ως Uni Systems. Ακόμη, η Συστήματα Οργάνωσης του επιχειρηματία Π. Σολομού, αντιπρόσωπος της αμερικανικής Remington Rand, ήταν η πρώτη που εισήγαγε συστήματα μηχανοργάνωσης στην Ελλάδα, αλλά και η Μηχανολογιστική ΕΠΕ, πρόδρομος της Intersys, του επίσης πρωτοπόρου Νικόλαου Παπανδρέου, ιδρύθηκε το 1962 αποτελώντας μία από τις πρώτες ιδιωτικές εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων στη χώρα.

Σε εκείνη τη μακρινή εποχή ανατρέχουν οι ρίζες και της Mti Systems της οικογένειας Θωμαδάκη, η οποία δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά από το 1963, ενώ το 1977 ιδρύθηκε η πρώτη της εταιρεία που το 1995 έλαβε τη σημερινή της μορφή.

Κουβαλώντας αυτή την πολυετή πείρα, η Mti Systems είναι πλέον μια εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, με εξειδίκευση στις επιχειρησιακές υποδομές, στη διαχείριση και προστασία δεδομένων και σε απαιτητικά τεχνολογικά περιβάλλοντα.

Οι δραστηριότητες και τα μεγέθη

Ετσι, σήμερα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει Data Infrastructure & Management (συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης δεδομένων και υποδομές υψηλών απαιτήσεων), Hybrid Cloud & Enterprise Computing (εικονικοποίηση, υπολογιστικές υποδομές και ευέλικτες αρχιτεκτονικές Cloud), Professional & Managed Services (συμβουλευτική, σχεδιασμό, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη), Data Protection & Cyber Resilience (back up, ανάκτηση δεδομένων και λύσεις ανθεκτικότητας απέναντι σε κυβερνοαπειλές), Networking & AI Infrastructure (δικτυακές λύσεις, εξυπηρετητές και υποδομές για σύγχρονα workloads) και Ticketing & Admission Control (εξειδικευμένα συστήματα εισιτηρίων, διαχείρισης επισκεπτών και ελέγχου πρόσβασης).

Αντίστοιχα της διαδρομής της στον χώρο είναι και τα μεγέθη που έχει δια χειριστεί με 280 PB (Petabyte) Data managed, 28 PB Data replicating at any given time και 4,7 δισεκατομμύρια files recorded και protected. Αρκεί να σημειωθεί ότι 1 Petabyte ισοδυναμεί με περίπου 1.000 Terabytes (TB) ή 1 εκατομμύριο Gigabytes (GB).

Φιλοσοφία και συνεργασίες

Οπως υποστηρίζεται, η Mti Systems ακολουθεί μια ανεξάρτητη τεχνολογική προσέγγιση, «προτείνοντας λύσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού και αξιοποιώντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών συνεργασιών».

Στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές τεχνολογίας, όπως οι NetApp, Everpure, Hitachi Vantara, Commvault, ExaGrid, Nutanix, Supermicro, Arista κ.ά.

Η διοίκηση της εταιρείας τονίζει ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες, σε συνδυασμό με τη δική της τεχνογνωσία, προσφέρει στους πελάτες της «πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Αυτό επιβεβαιώνεται αν εξετάσει κανείς το πελατολόγιο της εταιρείας, που περιλαμβάνει κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Lamda Development, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ), η Telekom, η Archirodon, οι Orizon, Volton, Centrofin, Thenamaris, Olayan Investments Group, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνικό Kτηματολόγιο, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Βουλή των Ελλήνων κ.ά.

Γιώργος Θωμαδάκης

Στρατηγικό λάθος η απόλυτη εξάρτηση από έναν μόνο τεχνολογικό πάροχο

Το «business stories» είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον επικεφαλής της Mti Systems Γιώργο Θωμαδάκη, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία της, στη σημερινή παρουσία της στην αγορά, αλλά και στις σύγχρονες προκλήσεις και τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών.

business stories: Πώς και πότε ξεκίνησε η Mti Systems;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ: Η ιστορία και η εμπλοκή μας με τον χώρο της Πληροφορικής ξεκινά ήδη από το 1963, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πρόκειται για μία από τις παλαιότερες επιχειρηματικές παρουσίες στον κλάδο της Πληροφορικής στη χώρα μας, με μια διαδρομή που ξεπερνά τα 60 έτη. Το 1977 σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης εταιρείας, η οποία εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εκείνης της εποχής. Η Mti Systems, με τη σημερινή της νομική μορφή, ιδρύθηκε το 1995 ως συνέχεια αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μετά τη διάσπαση της αρχικής εταιρείας λόγω διαφορετικών στρατηγικών προσεγγίσεων μεταξύ των τότε μετόχων.

b.s.: Ποιους σταθμούς θα ξεχωρίζατε σε αυτή τη διαδρομή;

Γ.Θ.: Αναμφίβολα, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς ήταν η ίδρυση της Mti Systems τον Φεβρουάριο του 1995, με ξεκάθαρη μετοχική σύνθεση, συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό και σαφή στόχο την εξειδίκευση στους τομείς του Enterprise Data Management & Computing, του Systems Software και των Services. Αυτή είναι η φιλοσοφία που μας καθοδηγεί σταθερά εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες, με επίκεντρο την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία.

Τα ατού

b.s.: Ποια είναι σήμερα τα πεδία δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Γ.Θ.: Η Mti Systems δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων λύσεων Πληροφορικής, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στους τομείς του Data Management, Storage, Data Protection, Cyber Resilience, Hybrid Cloud, AI Infrastructure, Managed Services και των δικτυακών υποδομών. Παράλληλα, διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα για λύσεις διαχείρισης εισιτήριων και ελέγχου πρόσβασης (ticketing & admission control, parking systems), εξυπηρετώντας οργανισμούς όπως μουσεία, πολιτιστικούς χώρους, ψυχαγωγίας/αναψυχής κ.ά. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούμε ως ολοκληρωμένος τεχνολογικός συνεργάτης και όχι απλώς ως μεταπωλητής προϊόντων. Με ανεξάρτητη τεχνογνωσία, καλύπτουμε ολόκληρο τον κύκλο μιας λύσης, από τη συμβουλευτική καθοδήγηση και τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και τη μακροχρόνια υποστήριξη. Οι στρατηγικές μας συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, όπως οι NetApp, Commvault, Nutanix, Hitachivantara, Everpure, Supermicro, Arista, Gateway Ticketing Systems, SKIDATA, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τεχνολογίες που αναγνωρίζονται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως η Gartner και η IDC, στην πρώτη θέση. Παράλληλα με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή μας, σημαντικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα αποτελούν η ταχύτητα, η ευελιξία και η εντιμότητα στις συνεργασίες μας.

Η αγορά Πληροφορικής

b.s.: Τι άποψη έχετε για την αγορά Πληροφορικής στη χώρα μας;

Γ.Θ.: Η ελληνική αγορά παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις που επηρεάζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε έντονη συγκέντρωση μεγάλων έργων σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις με πολυετή παρουσία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση να μένουν εκτός. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή τεχνολογικών λύσεων δεν βασίζεται πάντοτε σε τεχνοκρατικά κριτήρια. Δεν είναι σπάνιο τεχνολογίες που κατέχουν ηγετική θέση διεθνώς να έχουν περιορισμένη παρουσία στην ελληνική αγορά, ενώ οι προδιαγραφές ορισμένων διαγωνισμών δημιουργούν περισσότερους περιορισμούς παρά ευκαιρίες ανταγωνισμού. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία. Η ελληνική αγορά χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, ουσιαστικό ανταγωνισμό και αξιολόγηση με γνώμονα την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την αξία των προτεινόμενων λύσεων.

b.s.: Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια βήματα στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης. Πόσο μακριά βρισκόμαστε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Γ.Θ.: Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει με ορισμένες αξιόλογες εξαιρέσεις, θεωρώ ότι απέχουμε αρκετά από χώρες όπως η Δανία, η Ελβετία και η Εσθονία, που έχουν προχωρήσει ουσιαστικά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η δημιουργία περισσότερων Αpps, αλλά η ουσιαστική διασύνδεση των δημόσιων φορέων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και εποπτείας τους. Οι δεκάδες εφαρμογές αποτελούν ουσιαστικά τη βιτρίνα, ενώ η πραγματική αξία βρίσκεται στις υποδομές, στην αποτελεσματική συλλειτουργία των συστημάτων και στις υπηρεσίες που προσφέρονται πίσω από αυτές.

Τεχνολογία και λάθη

b.s.: Πώς διαβάζετε εσείς τα πρόσφατα περιστατικά όπως αυτό με την Microsoft; Είναι ασφαλής ένας κόσμος που εξαρτάται από ένα τεχνικό λάθος;

Γ.Θ.: Τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν κάτι που υποστηρίζω εδώ και χρόνια: η απόλυτη εξάρτηση από έναν και μόνο τεχνολογικό πάροχο αποτελεί στρατηγικό λάθος. Είχα επισημάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο ήδη από την περίοδο σχεδιασμού του G-Cloud, υποστηρίζοντας την ανάγκη για αρχιτεκτονικές Multi-Cloud και Hybrid Cloud. Τότε οι επισημάνσεις αυτές δεν εισακούστηκαν, όμως θεωρώ ότι οι εξελίξεις με έχουν δικαιώσει. Ας μην ξεχνάμε ότι το Cloud στην πραγματικότητα είναι someone else’s computer. Οταν μεταφέρουμε το σύνολο των κρίσιμων υπηρεσιών και δεδομένων μας σε υποδομές τρίτων χωρίς εναλλακτικές επιλογές και ουσιαστικό έλεγχο, δημιουργούμε νέες μορφές εξάρτησης αντί να εξασφαλίζουμε την επιχειρησιακή μας συνέχεια.

Πιστεύω ότι η εποχή του «Cloud First» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Το ζητούμενο δεν είναι να μεταφέρονται τα πάντα στο Cloud, αλλά να επιλέγεται η κατάλληλη αρχιτεκτονική με κριτήρια την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική ανεξαρτησία. Αλλωστε, η εξάρτηση της Ευρώπης από τους μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς παρόχους απασχολεί ολοένα περισσότερο και την ηγεσία της Ε.Ε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές ανακατατάξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τις τεχνολογικές στρατηγικές των οργανισμών τα επόμενα χρόνια.

b.s.: Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον; Τι εγγυήσεις μπορούν να υπάρχουν με την ΑΙ;

Γ.Θ.: Η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και στη διάχυση της γνώσης, προσφέροντας οφέλη σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, χρειάζονται προσοχή, σαφή όρια και αποφυγή υπερβολών ως προς τις δυνατότητές της. Αλλωστε, τα μοντέλα AI βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη γνώση και στα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούνται. Είναι επομένως σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία αυτή δεν θα εξελιχθεί σε εργαλείο απάτης και εγκληματικής δραστηριότητας.

Η αποτελεσματική άμυνα

b.s.: Πώς μπορούν να προστατευτούν σήμερα οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας, οι τράπεζες και τελικά η κοινωνία από σύγχρονες απειλές όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από τα σφάλματα της ίδιας της τεχνολογίας; Τι συμβουλεύετε τους πελάτες σας;

Γ.Θ.: Αυτό που συμβουλεύω τους πελάτες μας είναι να παραμένουν ανοιχτοί σε προτάσεις από εξειδικευμένες εταιρείες όπως η δική μας και να αξιολογούν σύγχρονες τεχνολογίες που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε διεθνείς αξιολογήσεις, όπως το Gartner Magic Quadrant. Είναι σημαντικό να μην παραμένουν προσκολλημένοι σε τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται πλέον ως Legacy. Πολλές από αυτές σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όχι τις σύνθετες απειλές και απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

Τα σχέδια για το μέλλον

b.s.: Πώς οραματίζεστε την Mti Systems στα επόμενα χρόνια;

Γ.Θ.: Η Mti Systems βρίσκεται σήμερα σε ισχυρή θέση, με υγιή οικονομικά μεγέθη, σταθερή κερδοφορία και συνεχή ανάπτυξη. Η πολυετής παρουσία μας στην αγορά, η εντιμότητα και η συνέπεια στην ολοκλήρωση των έργων μας αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας και η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.

Παράλληλα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική αναδιάταξη των Data Centers και των υποδομών Cloud. Η λογική του «Cloud First» επανεξετάζεται, καθώς το Cloud έχει καταλήξει πιο σύνθετο και δαπανηρό από το on-prem. Η στροφή προς το Hybrid Cloud δημιουργεί νέες ευκαιρίες, τις οποίες η Mti Systems είναι σε θέση να αξιοποιήσει χάρη στην τεχνογνωσία, στις συνεργασίες και την τεχνολογική της ανεξαρτησία.