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Επί δεκαετίες, μια από τις βασικότερες αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων ήταν ότι καμία εταιρεία δεν πρέπει να εξαρτάται απόλυτα από ένα πρόσωπο, όσο χαρισματικό ή επιτυχημένο κι αν είναι. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ωστόσο, ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, μετατρέποντας τη Nvidia σε έναν οργανισμό του οποίου η πορεία συνδέθηκε σχεδόν αδιάρρηκτα με τη δική του παρουσία.

Η πρόσφατη αποχώρηση και η εντυπωσιακή επιστροφή του στην ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών ανέδειξαν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Για τους επενδυτές, η αξία της Nvidia δεν φαίνεται να βρίσκεται αποκλειστικά στα προηγμένα τσιπ, στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ή στην κυριαρχία της στην αγορά. Ένα σημαντικό μέρος της συνδέεται με τον ίδιο τον άνθρωπο που τη δημιούργησε.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Business Insider, το παράδειγμα του Χουάνγκ μπορεί να αποτελέσει προάγγελο μιας πολύ ευρύτερης αλλαγής στη Silicon Valley. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πλέον στους επικεφαλής επιχειρήσεων τη δυνατότητα να ασκούν έλεγχο σε μια κλίμακα που μέχρι πρόσφατα ήταν πρακτικά αδύνατη.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη μιας νέας γενιάς διευθυνόντων συμβούλων που θα συγκεντρώνουν τόσο μεγάλη εξουσία, ώστε η απομάκρυνσή τους να απειλεί την ίδια τη λειτουργία των εταιρειών τους.

Η επιστροφή που πρόσθεσε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στην αξία της Nvidia

Η κρίση στην Nvidia ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της εταιρείας.

Η αντίδραση των χρηματιστηριακών αγορών ήταν άμεση. Η μετοχή δέχθηκε ισχυρότατες πιέσεις, με την κεφαλαιοποίηση της Nvidia να μειώνεται κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια.

Η εικόνα αντιστράφηκε στις 23 Νοεμβρίου, όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του στην ηγεσία, ύστερα και από έντονες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση πυροδότησε ένα εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι. Η μετοχή έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο περίπου 31%, προσθέτοντας σχεδόν 950 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Αν και η άνοδος δεν εξάλειψε πλήρως τις προηγούμενες απώλειες, το μήνυμα των αγορών ήταν σαφές: η παρουσία του Χουάνγκ στην κορυφή της Nvidia αποτιμήθηκε σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιρροή του αποδείχθηκε τόσο ισχυρή, ώστε η απομάκρυνσή του, παρά τις σοβαρές αντιδράσεις που είχαν προηγηθεί, εξελίχθηκε σε πρόβλημα όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μοντέλο διοίκησης που συγκεντρώνει τα πάντα σε έναν άνθρωπο

Η εξάρτηση της Nvidia από τον ιδρυτή της δεν προέκυψε τυχαία.

Επί περισσότερα από 30 χρόνια, ο Χουάνγκ διαμόρφωσε μια διοικητική δομή που αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοσιακές πρακτικές των μεγάλων πολυεθνικών.

Αντί να βασίζεται σε μια περιορισμένη ομάδα ανώτατων στελεχών που αναλαμβάνουν τη διαχείριση επιμέρους τομέων, επέλεξε ένα μοντέλο με περίπου 60 στελέχη να αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.

Παράλληλα, είχε καθιερώσει ένα σύστημα μέσω του οποίου οι περίπου 40.000 εργαζόμενοι της Nvidia κατέγραφαν τις εβδομαδιαίες προτεραιότητές τους, επιτρέποντάς του να διατηρεί άμεση εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο ίδιος αφιέρωνε σημαντικό μέρος του χρόνου του στην ανάγνωση και απάντηση εσωτερικών μηνυμάτων, επιδιώκοντας να εντοπίζει προσωπικά προβλήματα, καθυστερήσεις και νέες ευκαιρίες.

Η φιλοσοφία του βασιζόταν στην άμεση πληροφόρηση και στον προσωπικό έλεγχο, αντί στην παραδοσιακή ιεραρχική διοίκηση.

Ακόμη και στο ζήτημα της διαδοχής του εμφανιζόταν αντίθετος με τις συμβατικές πρακτικές. Είχε δηλώσει ότι, όταν κάποια στιγμή αποχωρήσει οριστικά, η Nvidia θα χρειαστεί ουσιαστικά να ανασχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας της για τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλο.

Αυτή η προσέγγιση ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα του προσωπικού του μοντέλου διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα: την απουσία εύκολης αντικατάστασης του ανθρώπου που βρίσκεται στην κορυφή.

Το «founder mode» που αλλάζει τη Silicon Valley

Στον κόσμο της αμερικανικής τεχνολογίας, αυτή η φιλοσοφία έχει αποκτήσει συγκεκριμένη ονομασία: founder mode, δηλαδή «μοντέλο ιδρυτή».

Ο όρος έγινε ευρέως γνωστός το 2024, όταν ο Πολ Γκράχαμ, συνιδρυτής της Y Combinator, δημοσίευσε ένα δοκίμιο εμπνευσμένο από τις εμπειρίες του επικεφαλής της Airbnb, Μπράιαν Τσέσκι.

Ο Τσέσκι είχε διαπιστώσει ότι η παραδοσιακή εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε διοικητικά στελέχη δεν απέδιδε τα αποτελέσματα που επιθυμούσε.

Αντί να παραμένει σε έναν αποκλειστικά εποπτικό ρόλο, επέλεξε να εμπλέκεται άμεσα σε περισσότερες λειτουργίες της Airbnb, ακολουθώντας ένα μοντέλο που παρέπεμπε στη διοικητική φιλοσοφία του Στιβ Τζομπς στην Apple.

Η προσέγγιση αυτή αντιπαρατίθεται στο λεγόμενο manager mode, στο οποίο ο διευθύνων σύμβουλος βασίζεται σε μια ισχυρή ιεραρχία στελεχών και αναθέτει μεγάλο μέρος της καθημερινής διοίκησης.

Στην περίπτωση του Χουάνγκ, ωστόσο, το founder mode δεν αποτέλεσε μια διοικητική στροφή. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Nvidia σχεδόν από την ίδρυσή της.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί «ένα εκατομμύριο Χουάνγκ»

Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή ενός τόσο συγκεντρωτικού μοντέλου ήταν ο ίδιος ο ανθρώπινος χρόνος.

Ακόμη και ο πιο δραστήριος διευθύνων σύμβουλος δεν μπορούσε να παρακολουθεί διαρκώς τις εργασίες χιλιάδων υπαλλήλων, να ελέγχει κάθε απόφαση και να επεξεργάζεται τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγει ένας μεγάλος οργανισμός.

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταργεί αυτόν τον περιορισμό.

Τα νέα εργαλεία επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μηνυμάτων, αναφορών και επιχειρησιακών δεδομένων, ενώ οι λεγόμενοι AI agents, οι ψηφιακοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να αναλαμβάνουν τον συντονισμό σύνθετων εργασιών.

Εκεί που ένας διευθύνων σύμβουλος χρειαζόταν να διαβάζει εκατοντάδες αναφορές για να εντοπίσει ένα πρόβλημα, μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί συστήματα που συγκεντρώνουν τις κρίσιμες πληροφορίες και επισημαίνουν τις αποκλίσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ένα στέλεχος μπορεί δυνητικά να εποπτεύει πολύ περισσότερους ανθρώπους και δραστηριότητες χωρίς να βασίζεται στον ίδιο αριθμό ενδιάμεσων διευθυντών.

Το Business Insider περιγράφει μεταφορικά αυτή την εξέλιξη ως τη δημιουργία «ενός εκατομμυρίου Τζένσεν Χουάνγκ»: όχι επειδή όλοι οι CEOs θα αποκτήσουν τις ικανότητες του ιδρυτή της Nvidia, αλλά επειδή θα έχουν πλέον πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία που καθιστούν εφικτό ένα ανάλογο επίπεδο συγκεντρωτικού ελέγχου.

Λιγότεροι διευθυντές, περισσότερη εξουσία στην κορυφή

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τις οργανωτικές δομές των επιχειρήσεων.

Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες εργασίες παρακολούθησης, ανάλυσης και συντονισμού, ο παραδοσιακός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η κατάργηση ενδιάμεσων βαθμίδων μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη όψη.

Η μείωση των επιπέδων διοίκησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη αυτονομία για τους εργαζομένους. Αντίθετα, θα μπορούσε να επιτρέψει στους επικεφαλής των εταιρειών να παρακολουθούν και να ελέγχουν πιο άμεσα ακόμη και τις μικρότερες λειτουργίες της επιχείρησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εργαλείο αποκέντρωσης είτε ως μηχανισμός ακόμη μεγαλύτερης συγκέντρωσης της εξουσίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Business Insider, η δεύτερη αυτή προοπτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε εταιρείες όπου οι ιδρυτές διατηρούν ήδη ισχυρή προσωπική επιρροή.

Ο κίνδυνος των διευθυνόντων συμβούλων που δεν μπορούν να απομακρυνθούν

Το σημαντικότερο ερώτημα δεν αφορά μόνο την αποτελεσματικότητα αυτού του μοντέλου, αλλά και την εταιρική διακυβέρνηση.

Σε έναν οργανισμό όπου όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, οι πληροφορίες και οι σχέσεις εξαρτώνται από τον ιδρυτή, η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να τον ελέγξει ή να τον αντικαταστήσει περιορίζεται στην πράξη.

Η πρόσφατη κρίση στη Nvidia έφερε ακριβώς αυτή την αντίφαση στο προσκήνιο.

Ο Χουάνγκ αποχώρησε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανόταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδεόταν με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Οι σχετικές υπόνοιες δεν αποτελούν, ωστόσο, απόδειξη κατασκοπείας ή άλλης παράνομης δραστηριότητας από τον ίδιο τον Χουάνγκ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προχώρησε τελικά στην επαναφορά του, δηλώνοντας ότι δεν διαπίστωσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, με ορισμένους ειδικούς να επισημαίνουν ότι δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ανεξαρτησία των μηχανισμών εταιρικού ελέγχου.

Το πραγματικό δίλημμα για τα διοικητικά συμβούλια είναι πλέον πιο σύνθετο: πώς μπορεί να απομακρυνθεί ένας επικεφαλής όταν η αποχώρησή του απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην εταιρεία και στους μετόχους της;

Το μέλλον της εταιρικής εξουσίας στην εποχή του AI

Η υπόθεση της Nvidia μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του επιχειρηματικού μάνατζμεντ.

Για δεκαετίες, η δημιουργία ισχυρών διοικητικών ομάδων και αποτελεσματικών μηχανισμών διαδοχής θεωρούνταν βασικό χαρακτηριστικό μιας ώριμης εταιρείας.

Η Silicon Valley, όμως, αναδεικνύει ένα διαφορετικό πρότυπο: εκείνο του ιδρυτή που διατηρεί προσωπικό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της λειτουργίας του οργανισμού και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της χρηματιστηριακής του αξίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστήσει αυτό το μοντέλο ακόμη πιο διαδεδομένο, επιτρέποντας σε περισσότερους επικεφαλής να διαχειρίζονται τεράστιους οργανισμούς με μικρότερες διοικητικές δομές.

Το τίμημα ενδέχεται να είναι η δημιουργία επιχειρήσεων που, αντί να αποκτούν μεγαλύτερη θεσμική ανθεκτικότητα, γίνονται όλο και πιο ευάλωτες στις αποφάσεις, στις αδυναμίες και στα προσωπικά προβλήματα ενός ανθρώπου.