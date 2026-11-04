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Με μια μάλλον αμήχανη ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ επέλεξε να αντιδράσει ο Λευκός Οίκος στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας στους Αμερικανούς ότι «ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο Πρόεδρός σας».
Το μήνυμα δημοσιεύθηκε στον απόηχο της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών, η οποία άλλαξε τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, στερώντας από τους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο του Κογκρέσου.
Την ανάρτηση συνοδεύει φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται συνοφρυωμένος, με σφιγμένες γροθιές και αυστηρό βλέμμα.
Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV
— The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026
Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες πλήθος ειρωνικών και χλευαστικών σχολίων.
Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου έρχεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές νίκες, ακόμη και σε περιοχές με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία των Ρεπουμπλικάνων, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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