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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει στη στρατιωτική σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό κόστος άξιζε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «αυτό με το Ιράν έπρεπε να το κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε», συμπληρώνοντας πως είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια ότι η εκλογική ήττα οφείλεται σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή καθώς «δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Προειδοποίησε μάλιστα τους πολιτικούς του αντιπάλους, τονίζοντας ότι μια ενδεχόμενη προσπάθεια παραπομπής του θα κατέστρεφε το ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας ότι πιθανότατα θα τα πάει καλά με τους Δημοκρατικούς, ενώ επανέλαβε ότι αν το όνομά του βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει, καθώς το κόμμα δεν κατάφερε τελικά να μεταφέρει αυτή την «αγάπη» των ψηφοφόρων προς τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Με τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ ουσιαστικά συμφώνησε με τα όσα ισχυρίστηκε νωρίτερα ο Τζέι Ντι Βανς. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προχώρησε σε μια εκτενή δημόσια ανάρτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, κινούμενος σε αρκετά επικριτικούς τόνους και αποδίδοντας ευθέως τη συντριβή των Ρεπουμπλικάνων στον πόλεμο στο Ιράν, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος».

Αν και η λεπτομερής τοποθέτηση του Βανς —ο οποίος επιχειρεί να τηρήσει αποστάσεις από τη σύγκρουση— παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Τραμπ και η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων θα βάλουν άμεσα ένα οριστικό τέλος στις εχθροπραξίες. Αντιθέτως, ο Λευκός Οίκος επιμένει πως όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με το Ιράν παραμένουν ανοιχτά, υπονοώντας ακόμη και το ενδεχόμενο νέου γύρου ακόμη πιο ισχυρών πληγμάτων κατά της χώρας.