Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε πανεθνική προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου καλεί τους πολίτες του το Ιράν, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, με τις ενεργειακές υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον πόλεμο και τις ελλείψεις στον εφοδιασμό να προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ζήτησε από τα νοικοκυριά να περιορίσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά τουλάχιστον 10%, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που αναμένεται να δεχθεί το ενεργειακό σύστημα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες ανεπάρκειες στην κάλυψη των αναγκών της για φυσικό αέριο, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης για θέρμανση. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν πραγματοποιήθηκε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γαλιμπάφ υπογράμμισε ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

«Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του χειμώνα που έρχεται, είναι απαραίτητη μια κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο, ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου τουλάχιστον κατά 10%», δήλωσε.

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς σε αρκετές περιοχές του Ιράν, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι θερμοκρασίες υποχωρούν συχνά κάτω από το μηδέν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυξάνοντας κατακόρυφα τις ανάγκες θέρμανσης.

Οικονομικά κίνητρα για όσους μειώσουν την κατανάλωση

Προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι προβλέπεται οικονομική ανταμοιβή για όσους περιορίσουν τη χρήση καυσίμων.

Όπως εξήγησε, κάθε ποσότητα ενέργειας που θα εξοικονομείται θα μετατρέπεται σε χρηματικό όφελος, το οποίο θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή.

«Κάθε πολίτης που εξοικονομεί καύσιμα, ανεξάρτητα από την ποσότητα, θα λαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την πρωτοβουλία αυτή, οι ιρανικές αρχές επιχειρούν να συνδυάσουν τη συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης με οικονομικά κίνητρα, καθώς η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της χώρας παραμένει περιορισμένη.

Έλλειμμα έως 250 εκατ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ημερησίως

Οι ανησυχίες της ιρανικής κυβέρνησης συνδέονται άμεσα με την κατάσταση των ενεργειακών εγκαταστάσεων, αρκετές από τις οποίες επλήγησαν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, αμερικανικά πλήγματα είχαν ως στόχο υποδομές φυσικού αερίου, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και θέτοντας εκτός λειτουργίας μονάδες επεξεργασίας.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητές κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, προειδοποίησε ότι το ημερήσιο έλλειμμα φυσικού αερίου θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 100 και 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις ζημιές που έχουν υποστεί οι ενεργειακές εγκαταστάσεις εξαιτίας του πολέμου.

Το ενδεχόμενο τόσο μεγάλου ελλείμματος εντείνει τον προβληματισμό για την επάρκεια της θέρμανσης και τη δυνατότητα απρόσκοπτου εφοδιασμού κατά τους μήνες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η εύθραυστη εκεχειρία και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης γεωπολιτικής έντασης, παρά τις προηγούμενες προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Τον Απρίλιο επιτεύχθηκε εκεχειρία, η οποία έβαλε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών.

Ακολούθησε τον Ιούνιο η επίτευξη μνημονίου κατανόησης, με στόχο τη διαμόρφωση μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η διπλωματική προσπάθεια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς η συμφωνία κατέρρευσε τον Ιούλιο και οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν έκτοτε περιέλθει σε αδιέξοδο.

Παρότι τα στρατιωτικά πλήγματα έχουν περιοριστεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, η αντιπαράθεση δεν έχει τερματιστεί.

Αντίθετα, το επίκεντρο της έντασης έχει μεταφερθεί στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ελέγχει.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός και η οικονομική πίεση στην Τεχεράνη

Στην ήδη επιβαρυμένη ενεργειακή κατάσταση προστίθεται και η οικονομική πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, επιδιώκοντας να ενισχύσει την πίεση προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο κατά την οποία η ιρανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων που ισχύουν εδώ και δεκαετίες.

Η αμερικανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι στόχος της είναι η περαιτέρω οικονομική αποδυνάμωση του Ιράν, την ώρα που οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν παγωμένες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες πριν από την κορύφωση του χειμώνα.

Η έκκληση για μείωση της κατανάλωσης κατά 10% και η πρόβλεψη οικονομικών κινήτρων αποτελούν μέρος της προσπάθειας να αποτραπούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στον εφοδιασμό, καθώς η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις χρόνιες αδυναμίες του ενεργειακού της συστήματος και τις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης.