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Το αμφίρροπο αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε νέα εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και ενώ παραμένει στη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, σύμφωνα με Ισραηλινούς ειδικούς σε θέματα ασφάλειας.

Πριν από τις εκλογές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για πολυήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο της 10ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για τον σχεδιασμό.

Η επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν έλαβε το πράσινο φως από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει τη δική του κρίσιμη εκλογική δοκιμασία στις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ωστόσο, μετά την αποφυγή μιας καθαρής ήττας από τον ακροδεξιό συνασπισμό του Νετανιάχου στις εκλογές της Τρίτης, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι θα εξασφαλίσει περισσότερες έδρες από τον βασικό αντίπαλό του, Ισραηλινοί ειδικοί σε θέματα ασφάλειας εκτιμούν ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί που θα τον εμποδίσουν να επαναφέρει τα σχέδια νέων επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

«Εάν παραμείνει επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος και ο συνασπισμός του διαθέτει περισσότερες έδρες από το εβραϊκό μπλοκ της αντιπολίτευσης, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα νομιμοποίησης για να δώσει οποιαδήποτε εντολή στον αρχηγό του γενικού επιτελείου και στους επικεφαλής των άλλων οργανισμών ασφαλείας», δήλωσε ο Γιάκοβ Αμιντρόρ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και έμπιστος του Νετανιάχου.

«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πολλοί στρατηγοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων θεωρούν πως πρέπει να κάνουμε κάτι εναντίον του Ιράν», πρόσθεσε.

Το εκλογικό αδιέξοδο και οι 53 έδρες του Νετανιάχου

Μετά το ασαφές εκλογικό αποτέλεσμα, το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια περίοδο πολιτικού αδιεξόδου.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός όσο τα πολιτικά κόμματα διαπραγματεύονται τη συγκρότηση κυβέρνησης, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Ο ακροδεξιός συνασπισμός του έχασε ψήφους και την απόλυτη πλειοψηφία του, αλλά, σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση των περισσότερων ψηφοδελτίων, βρισκόταν σε τροχιά εξασφάλισης 53 εδρών στην Κνεσέτ.

Το κόμμα του, το Λικούντ, αναμενόταν παράλληλα να αναδειχθεί στη μεγαλύτερη μεμονωμένη πολιτική δύναμη του ισραηλινού κοινοβουλίου των 120 εδρών.

Το εβραϊκό μπλοκ της αντιπολίτευσης αναμενόταν να εξασφαλίσει περίπου 48 έδρες, ενώ δύο αραβικά κόμματα βρίσκονταν σε τροχιά εκλογής έως 19 βουλευτών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του σιωνιστικού πολιτικού χώρου είχαν απορρίψει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Άραβες βουλευτές.

Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με πολιτική παράλυση, καθώς κανένα μπλοκ δεν διαθέτει ξεκάθαρη διαδρομή προς τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

«Δεν αντιμετωπίζει νομικούς περιορισμούς. Μπορεί ακόμη να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται. Οι διοικητές του στρατού δεν μπορούν να πουν όχι… και προετοιμάζονται», δήλωσε ο Ντάνι Τσιτρίνοβιτς, πρώην αναλυτής για το Ιράν στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ήταν αντίθετες στο να ξεκινήσει τώρα ένας πόλεμος, αλλά όταν τον καλέσει ο Τραμπ και του πει “τώρα είναι η ώρα”, δεν θα αρνηθούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τσιτρίνοβιτς, εάν το εβραϊκό μπλοκ της αντιπολίτευσης είχε εξασφαλίσει λειτουργική πλειοψηφία, θα ήταν δυσκολότερο για τον Νετανιάχου να προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση από την άποψη της πολιτικής νομιμοποίησης.

«Όμως τώρα διαθέτει το μεγαλύτερο κόμμα στην Κνεσέτ. Αυτό αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης», υποστήριξε.

Οι εξουσίες της υπηρεσιακής κυβέρνησης και η στάση του στρατού

Πρόσωπο με γνώση του ισραηλινού στρατιωτικού σχεδιασμού ανέφερε ότι η έναρξη ενός πολέμου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, παρά τις πιθανές επιφυλάξεις στρατηγών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων λόγω της χρονικής εγγύτητας με τις εκλογές.

Το ίδιο πρόσωπο σημείωσε ότι είναι πάντοτε δυνατό να διαμορφωθεί η αναγκαία επιχειρηματολογία, με βάση πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης, είτε αυτή συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είτε με άλλους παράγοντες.

Εάν ένας ανώτατος στρατιωτικός διοικητής διαφωνούσε πραγματικά με μια τέτοια ενέργεια, θα μπορούσε να παραιτηθεί, αλλά θα είχε ελάχιστες άλλες επιλογές, πρόσθεσε.

Ο Τσιτρίνοβιτς προέβλεψε ότι, εάν δεν σημειωθεί κάποια «μαγική διπλωματική πρόοδος» στις περιφερειακές προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, «θα υπάρξει νέα κλιμάκωση που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Νετανιάχου».

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου έχουν απειλήσει με νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει ξεκαθαρίσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εξαπολύσουν τέτοιες επιθέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα χρειαστεί την υποστήριξη των ΗΠΑ για οποιαδήποτε νέα επιχείρηση, καθώς το Ισραήλ εξαρτάται από τις αμερικανικές δυνάμεις για την ενίσχυση της άμυνάς του.

Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε ενδεχόμενη νέα επίθεση.

Ο πόλεμος της 28ης Φεβρουαρίου και η εύθραυστη εκεχειρία

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να προκαλέσουν την κατάρρευση του ιρανικού στρατού.

Το Ισραήλ και το Ιράν δεν έχουν ανταλλάξει απευθείας πυρά από τις 8 Απριλίου, όταν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Παρ’ όλα αυτά, οι εχθροπραξίες χαμηλότερης έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας συνεχίζονται, κυρίως γύρω από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, ο Νετανιάχου θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο προώθησης στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών.

Όπως εκτίμησε, ο Νετανιάχου θα προτιμούσε μια κοινή επίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν όμως ο Τραμπ εμφανιστεί απρόθυμος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μπορούσε να εξετάσει «ανεξάρτητες ενέργειες, συντονισμένες με τους Αμερικανούς», πρόσθεσε ο Μίλσταϊν.

Σχέδιο τριήμερων βομβαρδισμών σε πυρηνικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με αρκετά πρόσωπα που γνωρίζουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό, μια νέα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση θα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με διάρκεια περίπου τριών ημερών.

Στους στόχους της θα περιλαμβάνονταν πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδομές και περιουσιακά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος, καθώς και πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Γιάκοβ Αμιντρόρ, ο οποίος συνεργάζεται ως σύμβουλος με το αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο Jinsa, εκτίμησε ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και επικεφαλής του μεγαλύτερου εβραϊκού κόμματος της αντιπολίτευσης, δύσκολα θα αντιτασσόταν σε μια επίθεση εφόσον ο Νετανιάχου τον ενημέρωνε κατάλληλα εκ των προτέρων.

«Η αντιπολίτευση μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά εάν καλέσει τον Γκάντι και του πει “αυτή είναι η κατάσταση… αυτές είναι οι πληροφορίες των υπηρεσιών μας” και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών τον υποστηρίξει, δεν βλέπω τον Γκάντι να αντιτίθεται», υποστήριξε ο Αμιντρόρ.

Ωστόσο, αργά το βράδυ των εκλογών, προτού γίνει σαφές το μέγεθος της εκλογικής αποτυχίας της αντιπολίτευσης, ο Άιζενκοτ είχε δηλώσει ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός δεν διαθέτει «ούτε την εντολή ούτε την εμπιστοσύνη του λαού» για να ξεκινήσει οποιαδήποτε στρατιωτική περιπέτεια.

«Νετανιάχου, μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για τις πολιτικές σου ανάγκες», πρόσθεσε.

Το προηγούμενο του 2019 και οι ισορροπίες στις υπηρεσίες ασφαλείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου επιδιώκει την πραγματοποίηση μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης σε περίοδο εκλογών.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, τόσο πριν όσο και μετά από μια επίσης αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, ο βετεράνος πολιτικός προσπάθησε να δρομολογήσει αεροπορικά πλήγματα κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Ωστόσο, ο τότε αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου και άλλοι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας αρνήθηκαν, με το επιχείρημα ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη βούληση των ψηφοφόρων.

Σήμερα, οι επικεφαλής τόσο της Μοσάντ όσο και της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ θεωρούνται πιστοί στον Νετανιάχου.

Την ίδια στιγμή, το κύρος της ηγεσίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο κάποτε θεωρούνταν σχεδόν αδιαμφισβήτητο στην εβραϊκή κοινωνία του Ισραήλ, έχει αποδυναμωθεί.

Στην εξέλιξη αυτή έχουν συμβάλει οι αποτυχίες που συνδέθηκαν με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας από δεξιούς υποστηρικτές του Νετανιάχου.

Ο σημερινός αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, «έχει θάρρος, αλλά η θέση του δεν έχει πλέον το κύρος που θα είχε κάποτε», ανέφερε το πρόσωπο που γνωρίζει τα ισραηλινά στρατιωτικά σχέδια.

«Έχουμε περάσει τον Ρουβίκωνα», κατέληξε.