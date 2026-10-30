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Συστάσεις για μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες τοποθετήσεις τους απευθύνει το Πεντάγωνο προς χώρες της Βαλτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για τις ρωσικές ενέργειες στην Ευρώπη και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επανεξετάζει τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ήπειρο.

Σύμφωνα με πρόσωπο που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, σε πρόσφατη, ξεχωριστή συνάντηση με αντιπροσωπεία της Εσθονίας, αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας ζήτησαν από την εσθονική πλευρά να είναι πιο «μετρημένη» στις δημόσιες επικοινωνίες της.

Η ίδια πηγή δεν διευκρίνισε εάν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ενόχληση για κάποια συγκεκριμένη δήλωση ή τοποθέτηση.

Τα υπουργεία Άμυνας της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ το ΝΑΤΟ αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Η Μόσχα δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης

Οι αμερικανικές συστάσεις προκάλεσαν προβληματισμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, ιδιαίτερα καθώς οι χώρες της Βαλτικής έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα σχετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις για την πιθανότητα άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους χαρακτήρισε τις υποδείξεις του Πενταγώνου ευγενικές ως προς τον τρόπο διατύπωσής τους, αλλά ταυτόχρονα δυσεξήγητες.

Όπως επισήμανε, οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών της Βαλτικής έχουν επανειλημμένα υποβαθμίσει, τους τελευταίους μήνες, την πιθανότητα η Ρωσία να επιχειρήσει να δοκιμάσει τις διατάξεις συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, άλλες υπηρεσίες πληροφοριών χωρών της Συμμαχίας έχουν προειδοποιήσει δημόσια ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς στο άμεσο μέλλον.

Οι παρεμβάσεις του Πενταγώνου πραγματοποιούνται, επομένως, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με διαφορετικές εκτιμήσεις να διατυπώνονται στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ για το επίπεδο και τη μορφή της ρωσικής απειλής.

Ανησυχία για τις ρωσικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς

Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας μεθόδους που δυσχεραίνουν την άμεση απόδοση ευθύνης.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον υβριδικών απειλών, στο οποίο οι ευρωπαϊκές αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά που αφορούν κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

Την Τετάρτη, οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο Λευκορώσων, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ότι σχεδίαζαν να πυρπολήσουν κτίριο ή εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή της Νυρεμβέργης.

Είχε προηγηθεί, τον Σεπτέμβριο, καταγγελία της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τις μελλοντικές σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία.

Οι επιχειρηματικές επαφές ΗΠΑ – Ρωσίας προκαλούν αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν το ενδεχόμενο επιχειρηματικών συμφωνιών με τη Ρωσία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η Ρωσία πρέπει να παραμείνει οικονομικά απομονωμένη, θεωρώντας ότι η διατήρηση της πίεσης προς το Κρεμλίνο αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της δυτικής στρατηγικής.

Οι συζητήσεις για πιθανή οικονομική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας αναδεικνύουν τις διαφορετικές προτεραιότητες που διαμορφώνονται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στο τραπέζι η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Παράλληλα με τις διπλωματικές και οικονομικές πρωτοβουλίες, το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη διάταξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους.

Η θέση αυτή συνδέεται με τη μετατόπιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται ολοένα περισσότερο στις απειλές που αντιμετωπίζουν στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική και στην Ανατολική Ασία.

Η επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές εκτιμήσεις για τη ρωσική απειλή και τις προσπάθειες προσέγγισης της Μόσχας, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη συνοχή της διατλαντικής συνεργασίας.