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Ένα πλωτό παλάτι μήκους 80 μέτρων, με πισίνα που εκτείνεται σε μήκος 50 μέτρων, νεροτσουλήθρες και εγκαταστάσεις αναψυχής, βρίσκεται εδώ και μήνες στα ανοιχτά της αγαπημένης παραθαλάσσιας περιοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα. Νέες δορυφορικές εικόνες, τις οποίες ανέλυσε το BBC, αποκαλύπτουν έναν κόσμο πολυτέλειας που συνδέεται με την ηγετική οικογένεια της χώρας και απέχει δραματικά από την καθημερινότητα εκατομμυρίων Βορειοκορεατών.

Το εντυπωσιακό σκάφος εντοπίστηκε επανειλημμένα από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 στα ανοιχτά της Γουονσάν, στην ανατολική ακτή της χώρας. Η περιοχή φιλοξενεί μία από τις μεγάλες εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και την οικογένειά του, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό αναψυχής της πολιτικής ελίτ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί η τεράστια πισίνα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του καταστρώματος, με μια συστάδα από νεροτσουλήθρες στη μία άκρη της. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που θυμίζουν πολυτελές θέρετρο παρά ένα συμβατικό σκάφος αναψυχής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το BBC, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε ποιον ανήκει το πλοίο ούτε ποιοι βρίσκονταν σε αυτό κατά τις μετακινήσεις του. Οι ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι του καθεστώτος θεωρούν, πάντως, εξαιρετικά απίθανο να μπορούν τέτοια σκάφη να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

**קוריאה הצפונית | מגלשות מים ובריכת ענק על יאכטה פרטית: תצלומי לוויין חושפים את חיי המותרות של קים ג’ונג און**

https://t.co/5ffnuxjr1P — Ram Eli Brandts (@RamEliBrandts) October 18, 2026

Τέσσερα πολυτελή σκάφη γύρω από τη βίλα του Κιμ

Η δημοσιογραφική έρευνα δεν περιορίστηκε στο μεγαλύτερο πλοίο. Το BBC εντόπισε συνολικά τέσσερα μεγάλα σκάφη, μήκους περίπου 50, 55, 60 και 80 μέτρων, τα οποία εμφανίζονται επανειλημμένα στις δορυφορικές λήψεις γύρω από την παραθαλάσσια κατοικία του Κιμ.

Το μεγαλύτερο από αυτά παρέμενε επί μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης, προτού μετακινηθεί στις αρχές Ιουλίου προς τη χερσόνησο Κάλμα, κοντά στη Γουονσάν. Εκεί βρισκόταν ακόμη και στις πιο πρόσφατες εικόνες του Οκτωβρίου.

Τα υπόλοιπα σκάφη εντοπίστηκαν επίσης σε διάφορα σημεία γύρω από τη βίλα, ενώ ένα από αυτά, μήκους 60 μέτρων, εμφανιζόταν στην περιοχή μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Ο ειδικός στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων Τζονγκ Σονγκ Χακ εξήγησε ότι μικρότερα σκάφη φαίνεται να μεταφέρουν ανθρώπους, καύσιμα και εφόδια προς τα μεγαλύτερα πλοία. Παράλληλα, τα μικρά νησιά Τάε και Σιν προσφέρουν απομονωμένα σημεία στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Οι κινήσεις των σκαφών συμπίπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις με περιόδους κατά τις οποίες ο Κιμ Γιονγκ Ουν απουσίαζε από τη δημόσια ζωή. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι βρισκόταν πάνω στα πλοία.

«Τον χειμώνα τα έκρυβαν, το καλοκαίρι τα έβγαζαν για διακοπές»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του Ρι Τζονγκ Χο, πρώην αξιωματούχου του Γραφείου 39 του Εργατικού Κόμματος, της υπηρεσίας που, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, διαχειρίζεται και συγκεντρώνει συνάλλαγμα για τις ανάγκες της ηγεσίας. Ο ίδιος περιέγραψε στο BBC τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τέτοιου είδους σκάφη. «Τον χειμώνα τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαζαν και τα μετέφεραν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα, για κολύμπι και αναψυχή», ανέφερε.

Η παρουσία πολυτελών σκαφών στην περιοχή δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Από την ανάλυση παλαιότερων δορυφορικών φωτογραφιών προκύπτει ότι ένα μεγάλο πλοίο με παρόμοια χαρακτηριστικά βρισκόταν στη Γουονσάν ήδη από το 2002, την περίοδο που κυβερνούσε ο πατέρας του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι πολυτελείς θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν διαχρονικό στοιχείο της ζωής της δυναστείας Κιμ.

Το κόστος των συγκεκριμένων σκαφών παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αντίστοιχα πολυτελή γιοτ στη διεθνή αγορά μπορεί να κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια έως και περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ενδεικτικά, ένα πολύ μικρότερο γιοτ Princess, μήκους 29 μέτρων, το οποίο έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον Κιμ, είχε εκτιμηθεί ότι άξιζε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι διακοπές με τον Ντένις Ρόντμαν και το «πλοίο της Disney»

Μια χαρακτηριστική εικόνα από τη ζωή της βορειοκορεατικής ελίτ είχε δώσει πριν από χρόνια ο πρώην αστέρας του NBA, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα το 2013 και πέρασε αρκετές ημέρες μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας είχε περιγράψει διακοπές γεμάτες δραστηριότητες, όπως τζετ σκι και ιππασία, στην περιοχή της Γουονσάν. Μάλιστα, είχε αναφερθεί σε ένα σκάφος μήκους περίπου 60 μέτρων, το οποίο παρομοίασε με συνδυασμό επιβατηγού πλοίου και σκάφους της Disney.

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