Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την επιστροφή σε μία από τις πιο θεαματικές αλλά και αμφιλεγόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες της πρώτης θητείας του επιδιώκει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζοντας συνεργάτες του να εξετάσουν ξανά μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Ο Τραμπ έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο ενός τετ α τετ με τον Κιμ κατά το επόμενο ταξίδι του στην Ασία. Μία πιθανή ευκαιρία θα μπορούσε να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο, όταν οι ηγέτες της περιοχής θα συγκεντρωθούν στη Σεντζέν της Κίνας για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Επίσημος σχεδιασμός δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ωστόσο, η επιθυμία του Τραμπ για μία ακόμη συνάντηση υψηλού επιπέδου δείχνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναζητεί ένα μεγάλο επίτευγμα στην εξωτερική πολιτική, την ώρα που μια καθοριστική νίκη στο μέτωπο του Ιράν εξακολουθεί να διαφεύγει της Ουάσιγκτον.

Η επιλογή αυτή θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη για τα δεδομένα της αμερικανικής διπλωματίας. Οι περισσότεροι Αμερικανοί Πρόεδροι απέφευγαν να συναντηθούν χωρίς προϋποθέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενός καθεστώτος που διαθέτει πλέον ένα σημαντικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πολύ ισχυρότερος πλέον ο Κιμ

Ο Τραμπ θεωρεί ότι μια νέα προσωπική συνάντηση μπορεί να ανοίξει ξανά τον δίαυλο επικοινωνίας με την Πιονγκγιάνγκ. Αναλυτές και Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις τρεις συναντήσεις των δύο ηγετών κατά την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας έχει έκτοτε μεγαλώσει και εκσυγχρονιστεί, ενώ οι δυνατότητές της να πλήξει αμερικανικό έδαφος έχουν ενισχυθεί.

Η Σεούλ υποστηρίζει την επανέναρξη της επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πιονγκγιάνγκ, θεωρώντας ότι μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα της Κορεατικής Χερσονήσου. Υπάρχουν, όμως, φόβοι ότι μια κακή συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με περιφερειακούς συμμάχους, κυρίως τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Ο Μπρους Κλίνγκνερ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA με ειδίκευση στις δύο Κορέες, εκτιμά ότι η προσέγγιση κινδυνεύει να βασιστεί και πάλι στην πεποίθηση ότι μια προσωπική σχέση με τον Κιμ μπορεί από μόνη της να εξυπηρετήσει τους αμερικανικούς στρατηγικούς στόχους.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι Τραμπ και Κιμ θα συναντηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η αποστολή της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη δεν σχολίασε.

Η συνάντηση που δεν έγινε

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να συναντηθεί με τον Κιμ και κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία την περασμένη χρονιά.

Μιλώντας τότε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, είχε ζητήσει να μεταφερθεί δημοσίως το μήνυμα ότι επιθυμούσε μια συνάντηση. Η Πιονγκγιάνγκ είχε αφήσει διακριτικά να εννοηθεί ότι ήταν ανοιχτή σε μια τέτοια κίνηση, όμως τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά για να οργανωθεί.

Ο Τραμπ είχε εξηγήσει αργότερα ότι μια συνάντηση με τον Κιμ ενδεχομένως θα επισκίαζε το προγραμματισμένο τετ α τετ του με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.

Μετά τη συνάντηση διάρκειας 100 λεπτών με τον Σι, είχε δηλώσει ότι θα επέστρεφε στο ζήτημα του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το μήνυμα μέσω των στρατιωτικών ασκήσεων

Νέα ένδειξη των προθέσεων του Τραμπ ήρθε την Κυριακή, όταν ανακοίνωσε μέσω social media ότι έδωσε εντολή να περιοριστεί κοινή στρατιωτική άσκηση ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, επικαλούμενος εν μέρει την «πολύ καλή σχέση» του με τον Κιμ.

Η κίνηση παραπέμπει στην τακτική που είχε ακολουθήσει κατά την πρώτη θητεία του, όταν η Ουάσιγκτον περιόρισε στρατιωτικές ασκήσεις με τη Σεούλ σε μια προσπάθεια να μειώσει την ένταση και να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για τις συνομιλίες περί αποπυρηνικοποίησης.

Μία ημέρα αργότερα, πάντως, ο Τραμπ συνέδεσε την απόφασή του και με τη δυσαρέσκειά του επειδή η Νότια Κορέα δεν βοήθησε τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο Κιμ είχε ανταποκριθεί στις κινήσεις προσέγγισης, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Βίκτορ Τσα, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Center for Strategic and International Studies, εκτιμά ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει να συναντήσει ξανά τον Κιμ και ότι ο περιορισμός των στρατιωτικών ασκήσεων αποτελεί έναν χειροπιαστό τρόπο να δείξει στην Πιονγκγιάνγκ ότι το εννοεί.

Η πρεσβεία της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι η «φιλική σχέση» Τραμπ και Κιμ θα οδηγήσει σε ουσιαστικό διάλογο και μεγαλύτερη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο.

Οι νέες κινήσεις της Νότιας Κορέας

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία και η Σεούλ επανεξετάζει τη στρατηγική ασφαλείας της.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του για πλήρη στρατιωτική ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ, οι οποίες συμμετέχουν σήμερα σε κοινή διοίκηση για την άμυνα της χώρας έναντι της Βόρειας Κορέας.

Παράλληλα, πιέζει για ταχύτερη απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι αναμένεται στη Σεούλ αυτή την εβδομάδα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Νότια Κορέα εδώ και πέντε χρόνια.

Από τη Σιγκαπούρη στο ναυάγιο του Ανόι

Ο Τραμπ επιδιώκει ουσιαστικά να πετύχει εκεί όπου απέτυχε η πρώτη του προσπάθεια πυρηνικής διπλωματίας με τον Κιμ.

Το 2018, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν την ιστορική σύνοδο της Σιγκαπούρης και υπέγραψαν μια διακήρυξη που προοριζόταν να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Οι επικριτές της συμφωνίας υποστήριξαν ότι οι δεσμεύσεις της Πιονγκγιάνγκ ήταν πιο αδύναμες από εκείνες προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας.

Η δεύτερη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ανόι το 2019, αλλά κατέρρευσε όταν ο Κιμ δεν δέχθηκε την πλήρη αποξήλωση του πυρηνικού προγράμματος που απαιτούσε η αμερικανική πλευρά.

Ακολούθησε μία τελευταία προσπάθεια στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, με πρωτοβουλία του τότε Νοτιοκορεάτη Προέδρου Μουν Τζε Ιν. Ούτε εκείνη, όμως, κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο.

Πόσες πυρηνικές κεφαλές διαθέτει σήμερα η Πιονγκγιάνγκ

Η κυβέρνηση Μπάιντεν απέφυγε στη συνέχεια την άμεση εμπλοκή με τη Βόρεια Κορέα και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας.

Στο μεταξύ, όμως, ο Κιμ συνέχισε να αναπτύσσει με μεγάλη μυστικότητα το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας.

Ανεξάρτητοι ειδικοί στον έλεγχο των εξοπλισμών έχουν εκτιμήσει ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να διαθέτει περίπου 60 πυρηνικές κεφαλές και αρκετό σχάσιμο υλικό για έως και 90.

Ο Τζέφρι Λιούις, ειδικός στο πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ στο Stanford University, θεωρεί όμως ότι αυτές οι εκτιμήσεις μπορεί πλέον να είναι πολύ χαμηλές.

Κατά την εκτίμησή του, το πραγματικό οπλοστάσιο της χώρας πιθανόν να βρίσκεται πλέον στις χαμηλές εκατοντάδες πυρηνικών κεφαλών, με βάση τον αριθμό των εκτοξευτών πυραύλων που έχει παρουσιάσει η Πιονγκγιάνγκ και την αυξανόμενη παραγωγή πλουτωνίου και υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Τον Μάρτιο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν στην ετήσια έκθεσή τους ότι η Βόρεια Κορέα παραμένει προσηλωμένη στην επέκταση των στρατηγικών οπλικών της προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και πυρηνικών κεφαλών.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου προειδοποίησε επίσης ότι οι πυρηνικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας είναι ολοένα πιο ικανές να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ, ενώ οι πύραυλοί της μπορούν να χτυπήσουν τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία με πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές.

Τι θέλει πραγματικά ο Κιμ

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν επισήμως τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη — κάτι που ο Κιμ επιδιώκει εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με τον Βίκτορ Τσα, αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία για την Πιονγκγιάνγκ. Βασικός στόχος της είναι η Ουάσιγκτον να εγκαταλείψει την απαίτηση για αποπυρηνικοποίηση και να αποδεχθεί τη Βόρεια Κορέα ως κράτος με πυρηνικά όπλα.

Σε μια νέα διαπραγμάτευση, μάλιστα, ο Κιμ θα προσέλθει με σαφώς ισχυρότερα χαρτιά.

Η Βόρεια Κορέα έχει βελτιώσει τις σχέσεις της με την Κίνα, έχει εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ιράν στον τομέα των πυραύλων και έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκτώντας παράλληλα πολύτιμη πραγματική πολεμική εμπειρία.

Ο Κιμ έχει επίσης επαναβεβαιώσει τη στενή σχέση του με τη Μόσχα, μιλώντας για κοινό αγώνα και ιστορικούς δεσμούς φιλίας με τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο για σύνοδο με τον Τραμπ.

Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι αναμένουν επίσης ότι ο Κιμ θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από το τέλος του έτους.

Έτσι, εάν ο Τραμπ καταφέρει τελικά να καθίσει ξανά απέναντι από τον Κιμ, θα βρει έναν συνομιλητή πολύ ισχυρότερο στρατιωτικά και διπλωματικά από εκείνον που είχε συναντήσει στη Σιγκαπούρη το 2018 — γεγονός που κάνει μια νέα συμφωνία ταυτόχρονα πιο σημαντική και πολύ δυσκολότερη.

Διαβάστε επίσης

«Πύργος Σαλιαρέλη»: Ραντεβού τον… Σεπτέμβρη για νέο σφυρί με σκόντο (pics)

Χουάν Ταμαρίζ: Εφυγε ο μάγος του ιλουζιονισμού – Εκανε την καρτομαντεία παγκόσμιο φαινόμενο

ΔΕΘ 2026: Στο τραπέζι το νέο πακέτο για μικρομεσαίους και εισοδήματα – Πού πέφτει το βάρος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ