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Σε νέα σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους των χρηματοπιστωτικών αρχών προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, καθώς διευρύνεται το σκάνδαλο που συγκλονίζει την αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας, με την υπόθεση να αγγίζει πλέον πολιτικά πρόσωπα και κορυφαίους παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι αρχές συνέλαβαν τον πρώην αντιπρόεδρο της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενβέρ Ουστζά, ο οποίος είναι το τελευταίο υψηλόβαθμο στέλεχος που εμπλέκεται στην ολοένα διευρυνόμενη υπόθεση.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του Ουστζά με κατηγορίες για δωροδοκία, όπως μετέδωσε το Anadolu, χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένη πηγή για την πληροφορία.

Η τετραετής θητεία του στην εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς της χώρας, γνωστή ως SPK, ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο Ουστζά είχε τεθεί υπό κράτηση.

Η έρευνα επεκτείνεται στην πολιτική και την οικονομική ηγεσία

Η έρευνα για φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς μέσω επενδυτικών κεφαλαίων έχει επεκταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας πλέον σε πολιτικά πρόσωπα και ανώτατα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης περιλαμβάνονται μια αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και ο επικεφαλής του χρηματιστηρίου της χώρας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, είχε προηγηθεί και η σύλληψη πρώην υπουργού της κυβέρνησης Ερντογάν, καθώς οι έρευνες συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το εύρος της φερόμενης εμπλοκής πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Η κατάρρευση των επενδυτικών κεφαλαίων και οι 500.000 επενδυτές

Η κρίση ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετά γνωστά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία είχαν συγκεντρώσει τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Η αδυναμία αυτή πυροδότησε κατάρρευση στον κλάδο, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν σχεδόν 500.000 επενδυτές.

Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρενέβη στη συνέχεια, διατάσσοντας τη ρευστοποίηση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε το εύρος της κρίσης στην τουρκική αγορά επενδύσεων, ενώ οι δικαστικές αρχές συνέχισαν να διερευνούν τις καταγγελίες για παράνομες πρακτικές και χειραγώγηση των αγορών.

Οργανωμένο κύκλωμα απάτης με 433 υπόπτους

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιούνταν σε χρηματιστηριακές απάτες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δράση του φερόμενου κυκλώματος έφτανε μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της χρηματοοικονομικής γραφειοκρατίας της χώρας.

Ο Γκιουρλέκ πρόσθεσε ότι, έως τις 3 Νοεμβρίου, είχαν ταυτοποιηθεί συνολικά 433 ύποπτοι, εκ των οποίων 112 έχουν προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης τους.