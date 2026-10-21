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Την έντονη αντίδρασή της στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε την Τετάρτη η Αίγυπτος, ακολουθώντας το Ισραήλ. Πρόκειται για τη συμφωνία που είχαν συνάψει το 2019 η Τουρκία και ο τότε επικεφαλής της λιβυκής κυβέρνησης, Φαγέζ αλ Σάρατζ, σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αιγυπτιακή κυβέρνηση επαναβεβαιώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως άκυρη» και στερούμενη οποιασδήποτε νομικής ισχύος. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου να την επικυρώσει δεν δημιουργεί έννομες συνέπειες για την Αίγυπτο.

Το Κάιρο επισημαίνει ακόμη ότι το μνημόνιο αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και στις προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ειδικότερα, επικαλείται τους κανόνες που διέπουν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας, με γνώμονα τη δικαιοσύνη και την ευθυδικία.

Κατά την αιγυπτιακή πλευρά, η συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης επηρεάζει άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στις θαλάσσιες περιοχές που αντιστοιχούν στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι είχε εκφράσει εξαρχής την πλήρη αντίθεσή της στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει τόσο τη συμφωνία όσο και κάθε ενέργεια ή απόφαση που στηρίζεται σε αυτήν, εφόσον συγκρούεται με τα επισήμως καθορισμένα και ανακοινωμένα θαλάσσια όρια της Αιγύπτου.

Καταλήγοντας, το Κάιρο διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαίωμα που του αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να διαφυλάξει τα κυριαρχικά του δικαιώματα και να αποτρέψει ή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασής τους.