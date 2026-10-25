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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων» σχετικά με το αν θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα επαναλάβει τις επιθέσεις, καθώς οι απειλές από το Ιράν και τους Χούθι εναντίον Αμερικανών στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Έχω να πάρω μια απόφαση: Να το τελειώσω οριστικά, κάτι που θα ήταν πολύ εύκολο να κάνω, ή να προχωρήσω σε συμφωνία; Αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Δεν παίζουμε παιχνίδια».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ έχει στείλει πρόσθετες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και τρίτη δύναμη κρούσης με επικεφαλής αεροπλανοφόρο, προς τον Περσικό Κόλπο.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η περίοδος μεταξύ των εκλογών και της ανάληψης καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, με μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων να θεωρείται ο πιθανότερος τρόπος τερματισμού της σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ μειώνουν το διπλωματικό και στρατιωτικό προσωπικό τους σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, εν μέσω αυξανόμενων απειλών από το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη μαχητές Χούθι στην Υεμένη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αρχικά επιβεβαιώσει αποχωρήσεις προσωπικού μόνο από τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή στο Bloomberg News ότι οι αλλαγές στη στελέχωση πραγματοποιούνται σε ευρύτερη κλίμακα, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.