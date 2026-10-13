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Ανοιχτά φαίνεται ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το μέλλον της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα μετά τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «εξετάζουμε» την αποπομπή της από τη θέση της πρέσβεως της Αμερικής στη χώρα μας.

«Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, οι οποίες έγιναν λίγες ώρες μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα σε βάρος της δημοσιεύαματα.

Σύμφωνα με το CNN ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζυγίζει το αν θα απομακρύνει την κυρία Γκιλφόιλ από το αξίωμά της με άτομο που γνωρίζει τις διεργασίες να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σύντομα για το θέμα. Το CNN μετέδωσε επίσης επικαλούμενο πηγή με γνώση της έρευνας ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει έρευνα σε βάρος της Γκίλφοϊλ σχετικά με τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Trump says they are considering firing Kimberly Guilfoyle: We are not happy. https://t.co/2rg5gUT1O8 — Acyn (@Acyn) October 12, 2026

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν τη Δευτέρα (12/10), στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.

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