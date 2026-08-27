Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο, όπως δήλωσε, αλλάζει «άμεσα» την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Η κίνηση του Τραμπ αφορά μία από τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά, μεταξύ της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της καναδικής επαρχίας του Οντάριο.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες ότι θα προχωρήσει σε αυτή τη συμβολική κίνηση, αν και μέχρι τώρα δεν ήταν σαφές εάν επρόκειτο πράγματι να υλοποιήσει την απειλή του. Καναδοί αξιωματούχοι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν τη νέα ονομασία.

«Θα αλλάξουμε την ονομασία της λίμνης Οντάριο, με άμεση ισχύ, σε “Λίμνη Αμερική”», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, προτού υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξήγησε στον Τραμπ ότι το διάταγμα δίνει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και στο υπουργείο του να επικαιροποιήσουν το Geographic Names Information System, ώστε να αποτυπώνεται ότι «η λίμνη που κάποτε ήταν γνωστή ως λίμνη Οντάριο θα είναι, από σήμερα και στο εξής, γνωστή ως Λίμνη Αμερική».

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο ραγδαίας επιδείνωσης των σχέσεων Ουάσιγκτον και Οτάβα, μετά την πρόσφατη κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποτυχία των συνομιλιών έχει οδηγήσει σε νέους αμερικανικούς δασμούς και αντίμετρα από τον Καναδά, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Η μετονομασία της λίμνης Οντάριο ακολουθεί την προηγούμενη απόφαση του Τραμπ να καθιερώσει για χρήση από την αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» αντί «Κόλπος του Μεξικού». Η αμερικανική απόφαση για τη λίμνη δεν υποχρεώνει τον Καναδά ή άλλες χώρες να υιοθετήσουν τη νέα ονομασία.

Διαβάστε ακόμη

Ο πόλεμος των drones: Αυτά που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία

«Πέφτει σύρμα»: Οι απίθανες πατέντες στο κρυφτό με εφορία και επιθεώρηση εργασίας

Τουριστικά έσοδα: Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο το 1 στα 3 ευρώ – Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα στην Ελλάδα (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ