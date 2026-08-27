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Ο Σλάβομιρ Κρούπα, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής Societe Generale SA, έχει ένα μαγνητάκι στο γραφείο του. «Stop Basel Endgame!» γράφει πάνω του, υπενθυμίζοντάς του καθημερινά την πιο αποτελεσματική εκστρατεία άσκησης πίεσης από τράπεζες στην ιστορία.

Προς μεγάλη απογοήτευση του Κρούπα— ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας — η νίκη αυτή επιτεύχθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Οι αμερικανικές τράπεζες πέτυχαν ανατροπή της απειλούμενης αύξησης κατά 16% των κεφαλαιακών απαιτήσεων, μέτρα τα οποία, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, θα είχαν κόστος 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Wall Street απολάμβανε επίσης λιγότερο παρεμβατική εποπτεία και αναθεωρήσεις σε άλλα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τις τράπεζες από ό,τι θεωρεί υπερβολικούς περιορισμούς που εισήχθησαν μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Για τον Κρούπα και τους Ευρωπαίους συναδέλφους του, η τάση της απορρύθμισης άργησε πολύ να φτάσει πέρα από τον Ατλαντικό. Τώρα όμως, οι δανειστές της περιοχής είναι αισιόδοξοι, αφού η Κομισιόν υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει μερικά από τα μεγαλύτερα παράπονά τους.

Ωστόσο, ενώ οι πολιτικοί ηγέτες μπορεί να είναι σύμφωνοι, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές — που φοβούνται μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις και την επακόλουθη οικονομική δυστυχία — είναι πολύ λιγότερο δεκτικές σε μια πιθανή χαλάρωση των κανόνων. Αυτό δημιουργεί το κλίμα για παγκόσμιες συγκρούσεις σχετικά με τον τρόπο υπεύθυνης χαλάρωσης των υφιστάμενων κανόνων, καθώς και για το αν πρέπει να εισαχθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ιδιωτικές αγορές.

Η κατεύθυνση που χαράσσει το τελευταίο πακέτο μέτρων της ΕΕ δεν είναι τόσο δραστική όσο η χαλάρωση στις ΗΠΑ, ή ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν ακολουθεί το ίδιο σενάριο, καθώς δεν αντιμετωπίζει άμεσα τα επίπεδα κεφαλαίου. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των ομάδων πίεσης θεωρούν τις αμερικανικές ενέργειες ως βασικό παράγοντα για την αλλαγή.

Η ΕΕ των 27 κρατών-μελών δεν επιθυμεί να θεωρηθεί ότι μιμείται τις ΗΠΑ. Αντίθετα, παρουσιάζει ως στόχο της την ανεξάρτητη ανάληψη δράσης για την αύξηση της αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και την παροχή πρόσβασης στους δανειστές σε οικονομίες κλίμακας, ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Deutsche Bank AG τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σούινγκ δήλωσε ότι «ενθαρρύνθηκε» από την αυξανόμενη έμφαση στην «απλοποίηση και την ανάπτυξη».

Ένα μεγάλο εμπόδιο παραμένει η ΕΚΤ, όπου οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το κατώτατο όριο απόδοσης πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Παράλληλα, το πνεύμα απορρύθμισης που σαρώνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα ανησυχεί ορισμένους ανώτερους κεντρικούς τραπεζίτες και εποπτικές αρχές στην Ευρώπη, οι οποίοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Bloomberg ότι η αμερικανική προσέγγιση είχε επεκταθεί σε τεταμένες συναντήσεις σε διεθνή φόρουμ.

Σύμφωνα με έναν έμπειρο Ευρωπαίο υπεύθυνο χάραξης πολιτικής, κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών που συμμετέχει στα παγκόσμια ρυθμιστικά όργανα, δεν έχει δει ποτέ μεγαλύτερο χάσμα στον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντιλαμβάνονται τις απειλές για τη σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αρκετοί εξέφρασαν ανησυχίες για αυτό που αντιλαμβάνονται ως εφησυχασμό των ΗΠΑ όσον αφορά τους κινδύνους — ιδίως στον τραπεζικό τομέα, την τεχνητή νοημοσύνη και την πίστωση — καθώς και για τις εγχώριες πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της εποπτείας.

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