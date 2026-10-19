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Ένα ταξίδι ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη για τους επιβάτες της πτήσης 5089 της American Eagle, η οποία εκτελούνταν από την PSA Airlines για λογαριασμό της American Airlines.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/10), όταν το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Λούις Λάμπερτ, στο Μιζούρι, με προορισμό την Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των επιβατών, τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά είχαν εμφανιστεί πριν από την απογείωση. Ένας ασυνήθιστος, δυνατός θόρυβος προκάλεσε ανησυχία, ενώ η αναχώρηση καθυστέρησε περίπου δύο ώρες.

Όταν τελικά το αεροσκάφος απογειώθηκε, η κατάσταση πήρε δραματική τροπή. Οι επιβάτες περιγράφουν μια απότομη μεταβολή στην κίνησή του, πτώση των μασκών οξυγόνου και μια θολή ατμόσφαιρα στην καμπίνα, γεγονότα που προκάλεσαν πανικό.

«Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος»

Ο Μαρκ Σπρίνγκερ, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, Τέσα, περιέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν της αναγκαστικής επιστροφής.

Όπως ανέφερε, πριν από την απογείωση ακούστηκε από το πίσω μέρος του αεροσκάφους ένας έντονος θόρυβος, που θύμιζε βουητό και μεταλλικό τρίξιμο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι υπήρχε πρόβλημα με τον κινητήρα, το οποίο δεν επέτρεπε την άμεση αναχώρηση. Έπειτα από περίπου δύο ώρες αναμονής, η πτήση ξεκίνησε.

Μόλις 15 λεπτά αργότερα, όμως, οι επιβάτες αισθάνθηκαν μια απότομη αλλαγή στην κίνηση του αεροπλάνου.

Ο Σπρίνγκερ παρομοίασε την αίσθηση με εκείνη ενός αυτοκινήτου που φρενάρει ξαφνικά, αναγκάζοντας τους επιβάτες να τιναχτούν προς τα εμπρός.

Ακολούθησε, όπως περιέγραψε, μια έντονη καθοδική κίνηση του αεροσκάφους και οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν από την οροφή της καμπίνας.

Εκείνη τη στιγμή, η ανησυχία μετατράπηκε σε φόβο για το χειρότερο.

«Έστειλα μήνυμα στα παιδιά μου ότι τα αγαπώ»

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Τέσα Σπρίνγκερ, η οποία πίστεψε ότι το αεροσκάφος κινδύνευε να συντριβεί.

Καθώς η ατμόσφαιρα στην καμπίνα γινόταν θολή και το πλήρωμα έδινε οδηγίες έκτακτης ανάγκης, η γυναίκα πήρε το κινητό της τηλέφωνο και έστειλε ένα μήνυμα στα παιδιά της.

«Έχουμε πρόβλημα στο αεροπλάνο, σας αγαπώ», έγραψε.

«Σκεφτόμουν ότι θα πεθάνουμε», εξομολογήθηκε αργότερα, περιγράφοντας τον τρόμο που ένιωσε.

Όπως ανέφερε, έκλεινε τα μάτια της και σκεφτόταν διαρκώς τα παιδιά της, φοβούμενη ότι θα έχαναν και τους δύο γονείς τους στην ίδια πτήση.

Αναγκαστική προσγείωση και εκκένωση από τα φτερά

Παρά την αναστάτωση, το πλήρωμα κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Σεντ Λούις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου περίπου στις 08:43 το πρωί, τοπική ώρα, ενημερώνοντας για την κατάσταση.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση και ακολούθησε διαδικασία εκκένωσης.

Ο Μαρκ και η Τέσα Σπρίνγκερ περιέγραψαν ότι χρειάστηκε να βγουν από το αεροπλάνο μέσω του φτερού και να πηδήξουν στο έδαφος, με τη βοήθεια άλλων επιβατών.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η εμπειρία άφησε έντονο ψυχολογικό αποτύπωμα.

Ο Μαρκ Σπρίνγκερ παραδέχθηκε ότι, μετά όσα συνέβησαν, δεν γνωρίζει εάν θα μπορέσει να ταξιδέψει ξανά με αεροπλάνο.

Πρώτη πτήση για δύο μικρά παιδιά – Η αγωνία της μητέρας τους

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η Ολίβια Κλάνσι, η οποία ταξίδευε με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους.

Για τα παιδιά, μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με αεροπλάνο.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι σχεδόν αμέσως μετά την απογείωση αντιλήφθηκε μια ασυνήθιστη συμπεριφορά του αεροσκάφους.

Όπως είπε, είχε την αίσθηση ότι το αεροπλάνο αντιμετώπιζε πρόβλημα με την ώθησή του και γύρισε προς τον σύζυγό της, επισημαίνοντας πως αυτό που συνέβαινε δεν ήταν φυσιολογικό.

Λίγο αργότερα, η ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου επιβεβαίωσε τους φόβους της ότι επρόκειτο για σοβαρό περιστατικό.

Τι ανακοίνωσε η American Airlines – Στο μικροσκόπιο το αεροσκάφος

Μετά το περιστατικό, η American Airlines επιβεβαίωσε την αναγκαστική επιστροφή της πτήσης 5089, διευκρινίζοντας ότι το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Σεντ Λούις λόγω αναφοράς για ασυνήθιστη οσμή στο εσωτερικό του.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και πως το αεροπλάνο αποσύρθηκε προσωρινά από την υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί από την τεχνική ομάδα συντήρησης.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση, ενώ ευχαρίστησε το πλήρωμα για τον επαγγελματισμό του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα. Παρότι επιβάτες περιγράφουν ενδείξεις προβλήματος στον κινητήρα, απότομες κινήσεις του αεροσκάφους και θολή ατμόσφαιρα στην καμπίνα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο τεχνικό πόρισμα που να προσδιορίζει τη φύση της βλάβης.

Η περιπέτεια είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, χωρίς τραυματισμούς. Ωστόσο, για όσους βρέθηκαν μέσα στο αεροσκάφος, τα 15 λεπτά που ακολούθησαν την απογείωση ήταν αρκετά για να μετατρέψουν ένα συνηθισμένο ταξίδι σε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.