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Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ στη Βραζιλία, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα και τον γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την ακρίβεια, την οικονομική πολιτική και υποθέσεις διαφθοράς, μόλις δύο ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Η αναμέτρηση της Παρασκευής (23 Οκτωβρίου), που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Globo, πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν οριακή διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων. Ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε εξασφαλίσει προβάδισμα στον πρώτο γύρο, ωστόσο η μεταξύ τους απόσταση περιορίστηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, που ξεπέρασε τις δύο ώρες, οι δύο πολιτικοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους για το κόστος διαβίωσης, την κοινωνική προστασία, τη δημόσια ασφάλεια και τη φορολογία. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι προσωπικές αιχμές και οι αλληλοκατηγορίες για υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και το κόστος ζωής

Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη προεδρική θητεία έχοντας επιστρέψει στην εξουσία το 2022, υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Υποστήριξε ότι οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό επί των ημερών του ξεπέρασαν τον πληθωρισμό, ενώ αναφέρθηκε στα κοινωνικά προγράμματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, βοήθησαν εκατομμύρια πολίτες να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και την πείνα.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να εξαπολύσει προσωπική επίθεση στον αντίπαλό του, αμφισβητώντας την κατανόησή του για τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Παρομοίασε τον Μπολσονάρου με μαθητές που προετοιμάζονται για εισαγωγικές εξετάσεις, λέγοντας ότι μπορούν να απομνημονεύουν πληροφορίες χωρίς απαραίτητα να τις κατανοούν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στην περίκλειστη πολυτελή οικιστική κοινότητα όπου διαμένει ο αντίπαλός του, οι κάτοικοι δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πείνας.

Από την πλευρά του, ο Φλάβιου Μπολσονάρου επικέντρωσε την κριτική του στην αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Λούλα.

Παράλληλα, επιτέθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση της σημερινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές.

Ο γερουσιαστής αμφισβήτησε επίσης την επαφή του προέδρου με τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, σχολιάζοντας ότι ο Λούλα έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα των νοικοκυριών λόγω της διαμονής του στην προεδρική κατοικία.

Η προσωπική επίθεση και η συγγνώμη Μπολσονάρου

Παρότι στα πρώτα τμήματα της τηλεοπτικής αναμέτρησης οι υποψήφιοι κινήθηκαν κυρίως γύρω από προκαθορισμένες θεματικές ενότητες, μια προσωπική αναφορά του Μπολσονάρου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Βραζιλιάνου προέδρου.

Ο γερουσιαστής κατηγόρησε τον Λούλα ότι προσφέρει οικονομική βοήθεια στους πολίτες με το ένα χέρι, αλλά στη συνέχεια τους αφαιρεί περισσότερα με τα «εννέα δάχτυλά» του.

Η φράση παρέπεμπε στην απώλεια του μικρού δαχτύλου του αριστερού χεριού του Λούλα, έπειτα από εργατικό ατύχημα που είχε υποστεί όταν εργαζόταν ως χειριστής τόρνου σε εργοστάσιο.

Ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας προσβλητική την αναφορά και ζητώντας από τον πολιτικό αντίπαλό του να την ανακαλέσει.

Ο Μπολσονάρου ζήτησε τελικά συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, επανήλθε όμως αμέσως στην κριτική του για την οικονομική κατάσταση της χώρας, καλώντας τον Λούλα να απολογηθεί στους Βραζιλιάνους που αντιμετωπίζουν οικονομική ανασφάλεια και αυξημένα χρέη.

Το περιστατικό αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ντιμπέιτ, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.

Ανταλλαγή κατηγοριών για το σκάνδαλο Banco Master

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε προς το τέλος της τηλεοπτικής αναμέτρησης, όταν οι δύο υποψήφιοι απέκτησαν τη δυνατότητα να απευθύνονται απευθείας ο ένας στον άλλο, χωρίς τους περιορισμούς των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η υπόθεση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού Banco Master και οι καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες.

Ο Λούλα ζήτησε από τον Μπολσονάρου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του με τον τραπεζίτη Ντανιέλ Βορκάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και συνδέεται με την υπόθεση.

Ο Μπολσονάρου επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση προς τον αντίπαλό του, επαναφέροντας κατηγορίες που αφορούν τον γιο του Βραζιλιάνου προέδρου και φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση απάτης σχετικής με συνταξιοδοτικές παροχές.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής

Το τηλεοπτικό ντιμπέιτ αποτέλεσε μία από τις τελευταίες σημαντικές στιγμές της προεκλογικής περιόδου, πριν οι Βραζιλιάνοι προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της χώρας.

Από σήμερα Σάββατο, η εκλογική νομοθεσία απαγορεύει τη μετάδοση προεκλογικών πολιτικών μηνυμάτων από τους υποψηφίους μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Ωστόσο, εξακολουθούν να επιτρέπονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις μέχρι τις τελευταίες ώρες της ημέρας.

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση, η προσπάθεια προσέγγισης των αναποφάσιστων ψηφοφόρων αποκτά καθοριστική σημασία για την τελική φάση της εκλογικής διαδικασίας.