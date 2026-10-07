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Ο υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε την Τετάρτη τη στήριξη δύο κεντροδεξιών κομμάτων, μία ημέρα μετά την υποστήριξη που έλαβε από έναν βετεράνο πολιτικό, ενισχύοντας την εκστρατεία του ενόψει ενός αμφίρροπου δεύτερου γύρου.

Το κόμμα União Brasil και οι Progressistas, γνωστοί ως PP, ανακοίνωσαν ότι στηρίζουν τον δεξιό υποψήφιο, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Μπραζίλια η γερουσιαστής Τερέζα Κριστίνα Ντίας.

Ο Μπολσονάρου ξεκαθάρισε ότι θα σεβαστεί το Σύνταγμα και το πολιτικό σύστημα της χώρας, ενώ δεσμεύθηκε παράλληλα ότι, εφόσον εκλεγεί στον δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου, θα υπηρετήσει μόνο μία θητεία ως αρχηγός του κράτους.

«Θα υπάρξει σταθερότητα, ειρήνη ώστε όλοι να μπορούν να εργαστούν, καθώς και σεβασμός στο Σύνταγμα», τόνισε ο Μπολσονάρου στους δημοσιογράφους. «Η Βραζιλία θα επιστρέψει στην κανονικότητα».

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του υπερσυντηρητικού και φιλοτραμπικού πρώην προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρου, επιχειρεί να συσπειρώσει την πολιτική υποστήριξη γύρω από την υποψηφιότητά του και να απαντήσει στην κριτική για την έλλειψη κυβερνητικής εμπειρίας, καθώς προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον αριστερό εν ενεργεία πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Την Τρίτη εξασφάλισε τη στήριξη του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Γκοϊάς και πρώην υποψηφίου για την προεδρία Ρονάλντο Καϊάντο, ενώ δήλωσε ότι συναντήθηκε επίσης με στελέχη των κεντρώων κομμάτων Republicanos και Podemos.

Η προεκλογική εκστρατεία αναμένει να έχει οριστικοποιήσει μέχρι την Πέμπτη τις κομματικές συμμαχίες και τις επίσημες στηρίξεις προς την υποψηφιότητά του.

Η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική στον δεύτερο γύρο, δεδομένου ότι ο Μπολσονάρου απείχε λιγότερο από τρεις ποσοστιαίες μονάδες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτούνταν για να κερδίσει την προεδρία ήδη από τον πρώτο γύρο της Κυριακής.

Την Τρίτη, ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι, εφόσον γίνει πρόεδρος, θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να προχωρήσει σε τροποποίηση του Συντάγματος.

Οι εκλογές ανέδειξαν ένα Κογκρέσο με μεγαλύτερη κλίση προς τα δεξιά, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνει την πιθανότητα να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες τόσο στη Γερουσία όσο και στην κάτω Βουλή, αλλά και να εκλεγούν οι επικεφαλής και των δύο σωμάτων.

Την Τετάρτη, ο Μπολσονάρου αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, τη φορολογία και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε μια αλλαγή που θα περιόριζε τους προέδρους σε μία μόνο θητεία, ως πολιτικές που σκοπεύει να προωθήσει και οι οποίες θα απαιτούσαν συνταγματικές αλλαγές.

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