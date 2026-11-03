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Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι διεθνείς τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων, στον απόηχο της εκλογικής επικράτησης του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της σόγιας στο Χρηματιστήριο του Σικάγου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, ενώ πτωτικά κινήθηκαν επίσης ο καφές και η ζάχαρη. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η εξασθένηση του βραζιλιάνικου νομίσματος, η οποία δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τις εξαγωγές της χώρας.

Η νίκη του Λούλα απέναντι στον Φλάβιο Μπολσονάρο, που του εξασφαλίζει τέταρτη προεδρική θητεία, προκάλεσε ανατροπή των προσδοκιών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εξέλιξη αυτή απογοήτευσε τους επενδυτές που είχαν ταχθεί υπέρ του αντιπάλου του, εκτιμώντας ότι η δική του επικράτηση θα συνέβαλλε στη δημοσιονομική εξυγίανση και στον περιορισμό του ελλείμματος της Βραζιλίας.

Η υποτίμηση του ρεάλ καθιστά τα βραζιλιάνικα αγροτικά προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, καθώς οι παραγωγοί εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά σε εγχώριο νόμισμα για τις εξαγωγές τους. Με τη Βραζιλία να κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές σόγιας, καφέ και ζάχαρης, η προοπτική αύξησης των διαθέσιμων ποσοτήτων στη διεθνή αγορά ενισχύει τις πιέσεις στις τιμές των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

Σημαντικές απώλειες για τη σόγια και ενίσχυση των εμπορικών δεσμών με την Κίνα

Στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγου (Chicago Board of Trade), το συμβόλαιο σόγιας με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψε απώλειες έως 1,7%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, η πρόθεση του Λούλα να διατηρήσει στενή και πρακτική οικονομική συνεργασία με την Κίνα ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Βραζιλίας ως βασικού προμηθευτή σόγιας της ασιατικής οικονομίας, περιορίζοντας τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να διευρύνουν το μερίδιό τους στη μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά του κόσμου.

Η παρουσία της Βραζιλίας στην κινεζική αγορά σόγιας ενισχύεται σταθερά, με τη χώρα να καλύπτει σχεδόν το 80% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά την εμπορική συμφωνία μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, με τις ΗΠΑ να παραμένουν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής. Την ίδια στιγμή, η Κίνα διευρύνει τις επενδύσεις της στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βραζιλίας, μεταξύ άλλων μέσω τερματικών σταθμών στο λιμάνι του Σάντος, που αναπτύχθηκαν από τον αγροτικό εμπορικό όμιλο Cofco.

Πτωτική πορεία και για τα φυτικά έλαια

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στη σόγια, αλλά επεκτάθηκαν και στην αγορά των φυτικών ελαίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του σογιέλαιου στο Σικάγο υποχώρησαν έως 1,2%, ενώ το φοινικέλαιο στην Κουάλα Λουμπούρ σημείωσε πτώση έως 1,1%, τερματίζοντας ένα διήμερο ανοδικών κινήσεων. Οι δύο αγορές εμφανίζουν συχνά παρόμοια συμπεριφορά, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται ανταγωνιστικά τόσο στη βιομηχανία τροφίμων όσο και στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Πρόσθετη επιβάρυνση για την αγορά φοινικέλαιου αποτελούν τα αυξημένα αποθέματα στη Μαλαισία, τα οποία εξακολουθούν να πιέζουν τις τιμές παρά την ανάκαμψη της εξαγωγικής ζήτησης. Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο Tasvinderjit Singh, διευθυντής και επικεφαλής του τμήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της CGS International Futures Malaysia.

Ισχυρές πιέσεις στις τιμές ζάχαρης και καφέ

Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στις αγορές ζάχαρης και καφέ. Το συμβόλαιο ζάχαρης με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα υποχώρησε έως 3,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων και πλέον 30 ημερών. Την ίδια ώρα, οι τιμές του καφέ αραμπίκα μειώθηκαν έως 3,3%, ενώ ο καφές ρομπούστα διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας.

Σύμφωνα με τον Αρνό Λοριόζ, διευθύνοντα σύμβουλο της χρηματιστηριακής εταιρείας Deepcore, με έδρα το Παρίσι, η υποχώρηση των τιμών αντανακλά κυρίως μια τεχνική προσαρμογή των αγορών στις προσδοκίες για την πορεία του βραζιλιάνικου νομίσματος. Όπως εξηγεί, οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η αποδυνάμωση του ρεάλ θα δώσει πρόσθετα κίνητρα στους παραγωγούς ζάχαρης της Βραζιλίας να αυξήσουν τις εξαγωγές τους.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Βραζιλίας και ΗΠΑ

Η νέα προεδρική θητεία του Λούλα δημιουργεί παράλληλα ερωτήματα για τη μελλοντική πορεία των διμερών σχέσεων της Βραζιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιβάλει δασμούς 25% στη Βραζιλία, αν και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις του είχε εκφραστεί θετικά για τον Λούλα, αναγνωρίζοντας την ευφυΐα του και χαρακτηρίζοντάς τον καλό άνθρωπο.

Η εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της αμερικανικής ηπείρου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Όπως επισημαίνει ο Κάρλος Μέρα, επικεφαλής έρευνας αγροτικών εμπορευμάτων στη Rabobank, η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει ευρύ φάσμα μέτρων που μπορεί να εφαρμόσει απέναντι σε χώρες τις οποίες αντιμετωπίζει ως αντιπάλους. Κατά συνέπεια, οι μελλοντικές εμπορικές και διπλωματικές αποφάσεις Ουάσιγκτον και Βραζίλιας ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις ισορροπίες στις παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων.