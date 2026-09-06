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(Last update 18:06)

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν την Κυριακή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία που διαρκεί πλέον 4,5 χρόνια.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει σε μεγαλύτερη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική ομάδα των απεσταλμένων «ενθαρρύνθηκε κατά πολύ», από αυτό που περιγράφηκε ως μια «ουσιαστική και σημαντική» συζήτηση.

Οι δύο Αμερικανοί ταξίδεψαν από την Μόσχα (αεροπορικά στην Πολωνία και με τρένο στο Κίεβο), όπου είχαν χθες τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο, να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μια σημαντική εξέλιξη για την ειρήνευση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους απεσταλμένους στον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο σημείο οποίο κατέπεσε ρωσικό drone την Παρασκευή, έχοντας στόχο τα γραφεία των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πριν τη συνάντηση, ο Ζελένσκι έλεγε εξάλλου ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πραγματοποίησε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, ενώ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν μία νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γούρι Ουσάκοφ περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση ως «εξαιρετικά χρήσιμη», ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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