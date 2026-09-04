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Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή.

Η τελευταία επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα ήταν τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν τετράωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο μεταξύ πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες για επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών στην Ουκρανία συνεχίζονται και η 6η Σεπτεμβρίου έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών διαπραγματευτών στην Ουκρανία.

“Οι Ρώσοι δεν θέλουν (ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ) να επισκεφθούν το Κίεβο και προσπαθούν να τους αναγκάσουν να αλλάξουν τα σχέδια”, σχολίασε η πηγή.

Στο μεταξύ ένα τεράστιο χάσμα παραμένει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σχετικά με το πώς θα τερματιστεί η σύρραξη αυτή που διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και είναι η πιο αιματηρή που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ουκρανία να παραδώσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν εναντίον του Ιράν.

Δεν επιβεβαιώνει την επίσκεψη το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι παραμένει η πιθανότητα μιας ειρηνευτικής διευθέτησης για την Ουκρανία, προσθέτοντας όμως ότι δεν υπάρχει στέρεη βάση για κάτι τέτοιο επί του παρόντος και αρνούμενο να επιβεβαιώσει εάν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πρόκειται να επισκεφθούν τη Μόσχα τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι απεσταλμένοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι όποιες επαφές θα ανακοινωθούν όταν λάβουν χώρα.

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