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Στη Μόσχα και στο Κίεβο αναμένεται να μεταβούν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, σηματοδοτώντας μια νέα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αναζωπυρώσει τις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι δύο απεσταλμένοι είναι πιθανό να ταξιδέψουν αρχικά στη Μόσχα και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το Κίεβο, μετέδωσε την Παρασκευή το Tass, επικαλούμενο πρόσωπο που γνωρίζει τις εξελίξεις, χωρίς να το κατονομάζει.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι «όταν πραγματοποιηθούν αυτές οι επαφές, θα σας ενημερώσουμε». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει λόγος για νέες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι αναμένει να συναντηθεί με Αμερικανούς απεσταλμένους «τις επόμενες ημέρες», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των δύο Αμερικανών αξιωματούχων στο Κίεβο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές τη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και αξιωματούχους του, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ανέφικτη.

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «λεπτομερή και εποικοδομητική». Όπως ανέφερε, η επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ, η οποία συζητείται εδώ και μήνες, θα ήταν «ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διαμόρφωση λύσεων προς την ειρήνη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε επίσης την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι βλέπει να διαμορφώνεται μια «νέα δυναμική» στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι στο Κίεβο δεν έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει γιατί θεωρούν ότι μια νέα διπλωματική προσπάθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα από όλα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, αν και δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να βοηθήσουν.

Οι επαφές με την Ουκρανία συνεχίζονται κυρίως σε επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας, ωστόσο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν μπορούν να οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας.

«Υπάρχει πιθανότητα; Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει», ανέφερε ο Πούτιν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η απειλή της Ουκρανίας να διαταράξει την αεροπορική κυκλοφορία στη Ρωσία «σίγουρα περιπλέκει τις δυνατότητες διεξαγωγής διμερών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων».

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει το υπόλοιπο τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία έχει σταθερά απορρίψει το αίτημα να παραχωρήσει μια ζώνη πόλεων-οχυρών στην περιοχή, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν στις μάχες που διεξάγονται από το 2014.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο από τον Φεβρουάριο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αποδυναμώσει περαιτέρω τη θέση του Κιέβου, καθώς έχει μειώσει σημαντικά τα παγκόσμια αποθέματα αναχαιτιστών αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής, τα οποία η χώρα χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν και ο οποίος βρίσκεται πλέον βαθιά στον πέμπτο χρόνο του.

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένα ρωσικό drone έπληξε την έδρα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου. «Το drone κατευθύνθηκε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτίριο», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή για «μια κατάλληλη, ουσιαστική απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που θα αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο πλήγμα».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 103 drones και υβριδικά drones-πυραύλους τύπου Banderol από συνολικά 121 που εκτόξευσε η Ρωσία, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο στο Κίεβο μέσω Telegram.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Έχει πλήξει διυλιστήρια πετρελαίου, προκαλώντας εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία, καθώς και αμυντικά εργοστάσια και αποθήκες των κολοσσών ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και Ozon, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων στα δίκτυα εφοδιαστικής.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με τον αρχιεπίσκοπο Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, αφού ο απεσταλμένος του Βατικανού είχε ταξιδέψει τον Ιούλιο στο Κίεβο για να συναντήσει τον Ζελένσκι και τον Σιμπίχα.

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