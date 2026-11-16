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Η τηλεργασία σε μικρούς ορεινούς δήμους και οι νέες θέσεις για άτομα με αναπηρία αποτελούν δύο βασικούς άξονες της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ ΔΥΠΑ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο σχεδιασμός συνδέει την ενίσχυση της απασχόλησης με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, παράλληλα με την κατάρτιση εργαζομένων και την αξιοποίηση δημόσιων υποδομών.

Το πρώτο πρόγραμμα συστηματικής επιδότησης της τηλεαπασχόλησης σχεδιάζεται για 38 μικρούς ορεινούς δήμους, όπου είναι εγγεγραμμένοι περίπου 8.500 άνεργοι. Στόχος είναι να δημιουργηθούν επαγγελματικές διέξοδοι σε περιοχές με περιορισμένες τοπικές δυνατότητες εργασίας, αξιοποιώντας την απασχόληση εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, αναμένεται νέο πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία στους ΟΤΑ. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση της δράσης.

Οι θέσεις για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας

Κεντρικό πεδίο συνεργασίας παραμένει το πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Μέσω αυτού έχουν απασχοληθεί 42.000 άνθρωποι, με περισσότερους από το 60% να τοποθετούνται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έως το 2020, ο αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων ανερχόταν σε 1.000.

Στον τελευταίο κύκλο, από τις 8.000 διαθέσιμες θέσεις, οι 5.500 κατανεμήθηκαν σε δήμους, βάσει της απόφασης της ΚΕΔΕ. Η ανάγκη για επιπλέον προσωπικό παραμένει, όμως η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 75% του κόστους και οι δήμοι το υπόλοιπο 25%.

Η διάρκεια της εργασίας μετά τη λήξη της επιδότησης αποτελεί επίσης βασικό ζητούμενο. Για τον λόγο αυτό επιδιώκεται, όπου είναι εφικτό, η διεύρυνση των ευκαιριών στον ιδιωτικό τομέα, ώστε η πρόσληψη να συνοδεύεται από προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης και μακροχρόνιας απασχόλησης.

Κατάρτιση και υποδομές στις τοπικές κοινωνίες

Στις 50 σχολές μαθητείας, οι ειδικότητες προσαρμόζονται στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί στα Γρεβενά και ο ξενοδοχειακός κλάδος στο Καρπενήσι. Συμπληρωματικά λειτουργούν 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, ενώ έχουν αναπτυχθεί 23 συνεργασίες για προγράμματα δεξιοτήτων.

Η συνεργασία επεκτείνεται στους 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, από τους οποίους οι 25 διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Οι ανακαινίσεις δίνουν προτεραιότητα στην αύξηση των θέσεων για βρέφη. Περιλαμβάνει επίσης παραχωρήσεις χώρων προς δήμους στους περισσότερους από 600 οικισμούς της πρώην Εργατικής Κατοικίας.

Για το χαρτοφυλάκιο των περισσότερων από 5.000 κτιρίων επιδιώκεται στενότερη συνεργασία στη συντήρηση. Οι στατικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη βάση για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Τις προτεραιότητες παρουσίασε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, στις 5-7 Νοεμβρίου 2026. Από το 2019, περισσότεροι από 300.000 πολίτες βρήκαν εργασία μέσω δράσεων της υπηρεσίας και πάνω από 33.000 δημιούργησαν επιδοτούμενη επιχείρηση.

Στα εργαλεία ενίσχυσης περιλαμβάνεται και το επίδομα εργασίας: επιδοτούμενοι άνεργοι που προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συνεχίσουν να λαμβάνουν το 50% του επιδόματος ανεργίας για το υπόλοιπο της περιόδου επιδότησης. Η συνολική κατεύθυνση είναι η σύνδεση των παρεμβάσεων με τις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας.