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Νέα προγράμματα απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, επιδοτούμενη τηλεργασία σε 38 ορεινούς δήμους και ενίσχυση των θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τις βασικές προτεραιότητες παρουσίασε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η παρέμβασή της επικεντρώθηκε στη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας, στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των κοινωνικών δομών της Υπηρεσίας.

Όπως υπογράμμισε, η ΔΥΠΑ δεν περιορίζεται πλέον στην καταβολή επιδομάτων ανεργίας, αλλά επιδιώκει να λειτουργεί ως μηχανισμός διασύνδεσης των ανέργων με την αγορά εργασίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων στην αναζήτηση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην προηγούμενη εμπειρία της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε την περίοδο 2015-2019, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της στο συνέδριο είχε ιδιαίτερη σημασία.

Πάνω από 300.000 προσλήψεις και 33.000 νέες επιχειρήσεις

Τα στοιχεία που παρουσίασε η διοικήτρια αποτυπώνουν τη διεύρυνση των παρεμβάσεων της ΔΥΠΑ στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 300.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στην απασχόληση από το 2019 μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων της Υπηρεσίας.

Παράλληλα, πάνω από 33.000 άνεργοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, αξιοποιώντας προγράμματα επιχορήγησης της επιχειρηματικότητας.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης εντάσσεται και το επίδομα εργασίας, το οποίο επιτρέπει σε επιδοτούμενους ανέργους που προσλαμβάνονται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης να συνεχίζουν να λαμβάνουν το 50% του επιδόματος ανεργίας που τους αναλογεί για το υπόλοιπο της περιόδου επιδότησης, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για την ταχύτερη επιστροφή των ανέργων στην εργασία.

Νέο πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας για ΑμεΑ στους δήμους

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις αφορά στην προετοιμασία νέου προγράμματος απασχόλησης 1.000 ατόμων με αναπηρία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τη Γιάννα Χορμόβα, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και η ενεργοποίηση του προγράμματος αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, αξιοποιώντας τις ανάγκες στελέχωσης των δήμων.

Παράλληλα, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας για ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επαγγελματικής ένταξης.

Επιδότηση τηλεργασίας σε 38 μικρούς ορεινούς δήμους

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό της Υπηρεσίας κατέχει η αξιοποίηση της τηλεργασίας ως μέσου αντιμετώπισης της περιορισμένης τοπικής απασχόλησης.

Η ΔΥΠΑ προετοιμάζει το πρώτο πρόγραμμα συστηματικής επιδότησης της εξ αποστάσεως εργασίας, το οποίο θα απευθύνεται σε 38 μικρούς ορεινούς δήμους της χώρας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές είναι εγγεγραμμένοι συνολικά περίπου 8.500 άνεργοι, ενώ οι διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης είναι συχνά περιορισμένες εξαιτίας της γεωγραφικής απομόνωσης και της μικρής οικονομικής δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ώστε οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να μπορούν να εργαστούν χωρίς να είναι απαραίτητη η μετεγκατάστασή τους σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Με αυτόν τον τρόπο, η τηλεργασία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης και συγκράτησης του πληθυσμού σε μικρούς ορεινούς δήμους.

Πρόγραμμα 55+: Οι 42.000 ωφελούμενοι και οι θέσεις στους ΟΤΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ για την επανένταξη μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί συνολικά 42.000 άνθρωποι, έναντι περίπου 1.000 έως το 2020.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα ωφελούμενους έχουν εργαστεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του προγράμματος για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Στον τελευταίο κύκλο, από τις 8.000 διαθέσιμες θέσεις, οι 5.500 κατευθύνθηκαν στους δήμους, σύμφωνα με την κατανομή που αποφασίστηκε από την ΚΕΔΕ.

Η διοικήτρια αναγνώρισε ότι οι ανάγκες των δήμων για πρόσθετο προσωπικό παραμένουν υψηλές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 75% του κόστους απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 25% βαρύνει τους δήμους.

Πέρα από την κάλυψη άμεσων αναγκών στελέχωσης, η Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα δημιουργίας πιο σταθερών επαγγελματικών προοπτικών για τους ωφελούμενους μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης.

Όπως επισήμανε η Γιάννα Χορμόβα, η διατήρηση της απασχόλησης μετά τη λήξη των προγραμμάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να ενισχυθεί η σύνδεση των ωφελουμένων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποκτήσουν δυνατότητες μακροχρόνιας επαγγελματικής εξέλιξης.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί και σχολές μαθητείας

Η συνεργασία της ΔΥΠΑ με τους δήμους επεκτείνεται και σε δομές κοινωνικής φροντίδας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Υπηρεσία διαθέτει 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκ των οποίων οι 25 έχουν ήδη εξασφαλίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανακαίνισης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία περισσότερων θέσεων φιλοξενίας βρεφών, ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης οικογενειών.

Παράλληλα, οι ειδικότητες που προσφέρονται στις 50 σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ προσαρμόζονται στις παραγωγικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Ενδεικτικά, στα Γρεβενά αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δυνατότητες στον τομέα των βιομηχανικών αυτοματισμών, ενώ στο Καρπενήσι η κατάρτιση συνδέεται με τις ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Αξιοποίηση περισσότερων από 5.000 κτιρίων και 600 οικισμών

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης της διοικήτριας αφορούσε στην ακίνητη περιουσία της ΔΥΠΑ και στη δυνατότητα αξιοποίησής της σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Υπηρεσία διαχειρίζεται περισσότερα από 5.000 κτίρια, για τη συντήρηση και αξιοποίηση των οποίων επιδιώκει στενότερη συνεργασία με τους δήμους.

Όπως ανέφερε η Γιάννα Χορμόβα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες στατικές μελέτες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη βάση για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε παραχωρήσεις χώρων προς δήμους σε περισσότερους από 600 οικισμούς της πρώην Εργατικής Κατοικίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοικήτρια αναφέρθηκε στη λειτουργία των 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς και στις 23 συνεργασίες για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Οι συγκεκριμένες δομές αποτελούν βασικά εργαλεία διασύνδεσης των πολιτών με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος η στενότερη σύνδεση της ΔΥΠΑ με τις τοπικές κοινωνίες

Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης της Γιάννας Χορμόβα ήταν ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων απαιτούν συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των δήμων.

Οι ανάγκες κάθε περιοχής διαφέρουν, τόσο ως προς τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού όσο και ως προς τις παραγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, η ΔΥΠΑ επιδιώκει να προσαρμόζει τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισής της στις ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών οικονομιών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η διοικήτρια υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία παραμένει διαθέσιμη για συνεργασία με τους δήμους, προκειμένου να εξετάζονται οι ανάγκες και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε περιοχής.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και η αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες της συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.