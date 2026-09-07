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Πέντε προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε γυναίκες, νέους και ανέργους άνω των 55 ετών, παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο, καθώς υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες προβλέπει δύο επιπλέον δράσεις, μέσω των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν έως 35.500 νέες θέσεις εργασίας.

Τα δύο νέα προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους, διευρύνοντας τις δυνατότητες επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Η κατεύθυνση της ΔΥΠΑ είναι να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά με περισσότερο στοχευμένες δράσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών του πληθυσμού, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων θέσεων.

Τα δύο νέα προγράμματα για 35.500 ανέργους

Η πρώτη νέα δράση αφορά 5.500 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών και προβλέπει 12μηνη επιδότηση απασχόλησης. Πρόκειται για συνέχεια του προγράμματος «προεργασία» και αναμένεται να καλύπτει το 100% της επιδότησης για όσους προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στον σχεδιασμό θα ενσωματωθούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε η ένταξη νέων εργαζομένων στο πρόγραμμα να μη συνοδεύεται από απώλεια υφιστάμενων θέσεων εργασίας στην ίδια επιχείρηση.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο, καθώς θα μπορεί να καλύψει έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών.

Η διάρκειά του εκτιμάται επίσης στους 12 μήνες, ενώ η επιδότηση αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του μισθού.

Πέντε προγράμματα της ΔΥΠΑ παραμένουν ανοιχτά

Παράλληλα με τις νέες δράσεις, πέντε υφιστάμενα προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχουν ακόμη καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το πρόγραμμα για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες με ανήλικα παιδιά έως 15 ετών. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης, με στόχο να διευκολυνθεί ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, το οποίο προβλέπει περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις.

Διαθέσιμες θέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και στο πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στη δράση για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Την πεντάδα συμπληρώνει το ειδικό πρόγραμμα για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στον τομέα της Υγείας.

Σχεδόν 300.000 ωφελούμενοι από το 2019

Η δραστηριότητα της ΔΥΠΑ στον τομέα της απασχόλησης έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τον Αύγουστο του 2019 έως και τον Ιούλιο του 2026 έχουν υλοποιηθεί ή συνεχίζουν να «τρέχουν» συνολικά 72 προγράμματα απασχόλησης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας και ειδικά προγράμματα έως δράσεις ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Στο ίδιο διάστημα, οι ωφελούμενοι ανήλθαν συνολικά σε 298.408. Στον αριθμό περιλαμβάνονται άνεργοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας, άτομα των οποίων εγκρίθηκαν επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και εργαζόμενοι για τους οποίους επιδοτήθηκε η διατήρηση της θέσης εργασίας τους.

Πάνω από 500.000 συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί παράλληλα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων. Περισσότερες από 500.000 συμμετοχές έχουν καταγραφεί σε προγράμματα κατάρτισης, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε σύγχρονες ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Τα στοιχεία των ωφελουμένων δείχνουν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% έως 79%, ανάλογα με τη δράση, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία των νέων ηλικίας έως 29 ετών.

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