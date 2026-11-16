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Νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αναμένονται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς η αναπροσαρμογή τους θα εξακολουθήσει να συνδέεται με την πορεία του πληθωρισμού και όχι με τη μεταβολή των μισθών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, εφόσον ο πληθωρισμός του 2026 διαμορφωθεί κοντά στο 3,5%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον ποσά που θα κυμαίνονται από περίπου 9 έως 24 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προτίμηση των ασφαλισμένων, η μηνιαία εισφορά για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 250,77 ευρώ σε 259,55 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, το αντίστοιχο ποσό αναμένεται να φτάσει τα 311,46 ευρώ.

Αντίστοιχες αναπροσαρμογές προβλέπονται και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Η εισφορά της τρίτης εκτιμάται στα 373,25 ευρώ, της τέταρτης στα 448,64 ευρώ και της πέμπτης στα 537,63 ευρώ.

Στην έκτη και υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, το μηνιαίο ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 699,51 ευρώ, έναντι 675,87 ευρώ το 2026, με την πρόσθετη επιβάρυνση να προσεγγίζει τα 24 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι ασφαλισμένοι θα επιβαρυνθούν με περίπου 105 ευρώ επιπλέον στην πρώτη κατηγορία και έως 284 ευρώ στην έκτη. Παρά την αύξηση, η σύνδεση των εισφορών με τον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα συγκρατήσει το πρόσθετο κόστος σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που θα μπορούσαν να προκύψουν με την εφαρμογή του δείκτη μεταβολής μισθών.

Παραμένει ο πληθωρισμός ως βάση υπολογισμού

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων θα συνεχίσουν και το 2027 να αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό. Οι νέες επιβαρύνσεις θα ισχύσουν από την αρχή του έτους και θα αποτυπωθούν στις εισφορές που αφορούν τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις εργασιακές σχέσεις και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διάταξη προβλέπει την αναβολή, για τρίτη συνεχόμενη φορά, της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών ως μηχανισμού αναπροσαρμογής των εισφορών, μεταθέτοντας την ενεργοποίησή του για το 2028.

Με την παράταση αυτή περιορίζεται το ενδεχόμενο υψηλότερων αυξήσεων για τους μη μισθωτούς, καθώς η εξέλιξη των μισθών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις σε σύγκριση με τον πληθωρισμό.

Στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία το 80% των επαγγελματιών

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναπροσαρμογή της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς αποτελεί την επιλογή περίπου του 80% των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Με εκτιμώμενη αύξηση 3,5%, η εισφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 259,55 ευρώ, από 250,77 ευρώ που ισχύουν το 2026.

Οι αυξήσεις θα είναι μεγαλύτερες σε απόλυτα ποσά για όσους έχουν επιλέξει υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένους επαγγελματίες στην επανεξέταση της επιλογής τους και στη μετακίνησή τους προς τη χαμηλότερη κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη αναπροσαρμογή για το 2027 θα υπερβεί το ποσοστό αύξησης 2,5% που εφαρμόστηκε το 2026.

Αναλυτικά οι νέες εισφορές για το 2027

Με βάση το σενάριο αύξησης 3,5%, οι μηνιαίες εισφορές για κύρια ασφάλιση και υγεία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως εξής:

1η ασφαλιστική κατηγορία: Από 250,77 ευρώ το 2026, η εισφορά αναμένεται να φτάσει τα 259,55 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 8,78 ευρώ.

2η ασφαλιστική κατηγορία: Από 300,93 ευρώ, το ποσό θα ανέλθει στα 311,46 ευρώ, με επιπλέον επιβάρυνση 10,53 ευρώ τον μήνα.

3η ασφαλιστική κατηγορία: Η εισφορά των 360,63 ευρώ θα αυξηθεί στα 373,25 ευρώ, δηλαδή κατά 12,62 ευρώ μηνιαίως.

4η ασφαλιστική κατηγορία: Από 433,47 ευρώ, η μηνιαία εισφορά θα διαμορφωθεί στα 448,64 ευρώ, με αύξηση 15,17 ευρώ.

5η ασφαλιστική κατηγορία: Η εισφορά θα ανέλθει από 519,45 ευρώ σε 537,63 ευρώ, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 18,18 ευρώ.

6η ασφαλιστική κατηγορία: Από 675,87 ευρώ, το ποσό θα φτάσει τα 699,51 ευρώ, με πρόσθετη επιβάρυνση 23,64 ευρώ τον μήνα.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν εκτιμήσεις και όχι οριστικοποιημένες εισφορές, καθώς η τελική αναπροσαρμογή θα εξαρτηθεί από το ποσοστό πληθωρισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό τους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει τόσο το ύψος των μηνιαίων υποχρεώσεών τους προς τον ΕΦΚΑ όσο και τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές τους.