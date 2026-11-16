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Το ηθικό των εργαζομένων σημειώνει αισθητή υποχώρηση, καθώς η έλλειψη υποστήριξης και οι ασαφείς κατευθυντήριες γραμμές δημιουργούν ένα περιβάλλον στασιμότητας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gallup, η αφοσίωση των εργαζομένων —δηλαδή η ενεργός συμμετοχή και ο ενθουσιασμός τους για το εργασιακό τους αντικείμενο— υποχώρησε στο 29% κατά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2011. Η πορεία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σταθερή άνοδο της δεκαετίας του 2010, η οποία κορυφώθηκε το 2020.

Ο Jim Harter της Gallup επισημαίνει ότι οι πλέον αισθητές μειώσεις καταγράφονται μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούνται σε υβριδικά ή εξ αποστάσεως μοντέλα εργασίας, ιδιαίτερα σε οργανισμούς που έχουν ενσωματώσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, λιγότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν με σαφήνεια τις προσδοκίες των εργοδοτών τους ή ότι νιώθουν ουσιαστική μέριμνα από τη διοίκηση. Η ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να προσπερνά τους ρυθμούς της εσωτερικής επικοινωνίας και της διοικητικής υποστήριξης που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωσή της.

Η Αγορά των Χαμηλών Προσλήψεων και η Απώλεια Διαπραγματευτικής Ισχύος

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για όσους επιδιώκουν επαγγελματική ανέλιξη ή μισθολογικές αυξήσεις. Ο Cory Stahle, ανώτερος οικονομολόγος στην πλατφόρμα Indeed, εξηγεί στο Business Insider ότι το επικρατούν περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων αλλά και χαμηλών απολύσεων στερεί από τους εργαζομένους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές προτάσεις εργασίας ως μοχλό πίεσης.

Παρότι το χαμηλό ποσοστό απολύσεων προσφέρει ένα αίσθημα βασικής εργασιακής ασφάλειας, η διατήρηση μιας σταθερής θέσης με αμοιβές που δεν παρακολουθούν την άνοδο του τιμάριθμου προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια. Το ποσοστό παραιτήσεων, το οποίο λειτουργεί ως δείκτης εμπιστοσύνης των εργαζομένων στην εύρεση νέας απασχόλησης, διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Σεπτέμβριο. Αν και κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα από τον μέσο όρο του προηγούμενου 12μήνου, παραμένει μακριά από τα υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης».

Το Αδιέξοδο της Στασιμότητας και η Συσσωρευμένη Απογοήτευση

Η περιορισμένη κινητικότητα επηρεάζει παράλληλα τους ήδη απασχολούμενους και τους αναζητούντες εργασία. Ο Daniel Zhao, επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor, υπογραμμίζει στο Business Insider ότι χωρίς την προοπτική μιας αξιόπιστης παραίτησης για μια καλύτερη θέση, οι εργοδότες δεν δέχονται επαρκή πίεση για την παροχή προαγωγών ή αυξήσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε θέσεις που έχουν ξεπεράσει τα ενδιαφέροντά τους ή τις δυνατότητές τους. Το ποσοστό προσλήψεων ανήλθε στο 3,4% τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αλλά διατηρείται σε επίπεδα που θυμίζουν τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης δείχνουν ότι το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις προοπτικές προαγωγής ανήλθε στο 42,1% τον Ιούλιο, παραμένοντας χαμηλό σε ιστορική βάση.

Προετοιμασία για το Επόμενο Κύμα Κινητικότητας

Παρά τη σημερινή εικόνα στασιμότητας, οι αναλυτές συνιστούν στους εργαζομένους να αξιοποιήσουν την περίοδο αυτή για την κατάλληλη προετοιμασία τους. Η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για όσους θα είναι έτοιμοι να τις εκμεταλλευτούν.

Στην περίπτωση που η αγορά ανακτήσει τη δυναμική της, η συσσωρευμένη απογοήτευση των τελευταίων ετών ενδέχεται να μετατραπεί σε ένα νέο κύμα μαζικών παραιτήσεων και αυξημένης κινητικότητας, καθώς οι εργαζόμενοι θα αναζητήσουν εκ νέου καλύτερες προοπτικές καριέρας.