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Σε λειτουργία βρίσκεται από την προηγούμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες θα μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Φορέα. Τα αιτήματα θα προωθούνται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για εξέταση και απάντηση.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού του φορέα, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων και η διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη για άσκοπες μετακινήσεις.