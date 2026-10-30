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Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 3 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– στις 5 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

– από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.