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Την επίσημη αναγνώριση της εμμηνόπαυσης στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), επισημαίνοντας ότι η απουσία κατάλληλης προστασίας και υποστήριξης στους χώρους εργασίας επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για εκατομμύρια γυναίκες. Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, αποτυπώνονται τόσο στις αποδοχές και στην επαγγελματική τους πορεία όσο και στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Η ETUC, η οποία εκπροσωπεί περίπου 45 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 41 ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει επαρκώς τους κινδύνους για την υγεία των γυναικών που συνδέονται με τις συνθήκες απασχόλησης.

Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας της ETUC, Ιζαμπέλ Σέμαν, σύμφωνα με το Euronews, οι εργασιακοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις γυναίκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου της νομοθεσίας, η οποία έχει διαμορφωθεί κυρίως με γνώμονα επαγγελματικούς κλάδους όπου υπερισχύει η ανδρική απασχόληση.

Πώς επηρεάζεται η επαγγελματική ζωή των γυναικών

Η εμμηνόπαυση εκδηλώνεται συνήθως στις ηλικίες μεταξύ 45 και 55 ετών, μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό ποσοστό των γυναικών εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει η ETUC, περίπου τρεις στις δέκα γυναίκες αντιμετωπίζουν συμπτώματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έντονη κόπωση, οι διαταραχές του ύπνου, οι εξάψεις, οι πόνοι στις αρθρώσεις, το άγχος και τα προβλήματα συγκέντρωσης. Συνολικά, υπολογίζεται ότι το 85% των γυναικών εμφανίζει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα που σχετίζεται με την εμμηνόπαυση.

Οι οικονομικές συνέπειες αποτυπώνονται και σε έρευνα που επικαλείται η Συνομοσπονδία. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, στη Νορβηγία οι αποδοχές των γυναικών παρουσίαζαν μείωση 7,4% έως το τέταρτο έτος μετά τη διάγνωση της εμμηνόπαυσης. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό των ωρών απασχόλησης, στη χρήση αναρρωτικών αδειών και στην απώλεια δυνατοτήτων επαγγελματικής ανέλιξης.

Το ζήτημα της εμμηνόπαυσης αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας του δεν έχει οδηγήσει ακόμη στη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις εργασιακές συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την εμμηνόπαυση στη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, έχει αναλάβει τη δέσμευση να εξετάσει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που προκαλούν οι ανισότητες στην υγεία των γυναικών.

Εντούτοις, μέχρι σήμερα η Κομισιόν δεν έχει παρουσιάσει ξεχωριστή ευρωπαϊκή στρατηγική για την εμμηνόπαυση, ούτε έχει εισηγηθεί συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες που διανύουν αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει σχέδιο έκθεσης που αντιμετωπίζει την εμμηνόπαυση όχι αποκλειστικά ως θέμα υγείας, αλλά και ως ζήτημα με οικονομικές, επαγγελματικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Η έκθεση, με τίτλο «Η εμμηνόπαυση πέρα από το ζήτημα της υγείας: μετατρέποντάς την σε οικονομική, εργασιακή και κοινωνική προτεραιότητα», έχει ως εισηγήτρια την Ισπανίδα ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Λίνα Γκάλβεθ.

Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται η εκπόνηση αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατηγικής, η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος, καθώς και η παροχή ουσιαστικότερης υποστήριξης στις εργαζόμενες και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας.

Πάντως, η συγκεκριμένη έκθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας και δεν συνιστά επίσημα υιοθετημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα που προτείνουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα

Για την ETUC, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή της οργάνωσης της εργασίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία εισηγείται μια σειρά συγκεκριμένων παρεμβάσεων:

– Αξιολόγηση των εργασιακών κινδύνων, με έμφαση στη θερμοκρασία, στον εξαερισμό και στην καταλληλότητα των διαθέσιμων εγκαταστάσεων.

– Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και παροχή δυνατότητας τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

– Επιμόρφωση των προϊσταμένων και των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των εργαζομένων.

– Εργονομικές παρεμβάσεις και φυσικές προσαρμογές στους χώρους εργασίας για τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών απασχόλησης.

– Θέσπιση ειδικών πολιτικών για την εμμηνόπαυση, μέσα από διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με τα συνδικάτα.

– Δωρεάν διάθεση προϊόντων για την έμμηνο ρύση και την εμμηνόπαυση στις εργασιακές εγκαταστάσεις.

Η Ιζαμπέλ Σέμαν επισήμανε ότι ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον βαθμό στον οποίο η εμμηνόπαυση επιβαρύνει την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Όπως διευκρίνισε, σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για συλλογικές συμφωνίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικές ρυθμίσεις και προσαρμογές για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν συμπτώματα εμμηνόπαυσης.