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Στην τελική φάση περνά η διαδικασία των τακτικών πληρωμών Αυγούστου από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα να αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Με βάση τον επίσημο σχεδιασμό, η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Στην πράξη, πάντως, όπως συμβαίνει συνήθως με τις μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, αρκετοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους νωρίτερα μέσω των ΑΤΜ.

Ποια επιδόματα μπαίνουν στις πληρωμές

Ο τακτικός κύκλος πληρωμών του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και προνοιακών ενισχύσεων, οι οποίες απευθύνονται μεταξύ άλλων σε οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες, ηλικιωμένους και πολίτες με αναπηρία.

Στις πληρωμές του Αυγούστου περιλαμβάνονται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου), το Επίδομα Γέννησης και το σύνολο των Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων. Ταυτόχρονα καταβάλλονται η Σύνταξη και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, το Επίδομα Ομογενών, αλλά και η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Στον ίδιο κύκλο εντάσσονται επίσης ειδικότερες παροχές κοινωνικής προστασίας και κρατικής μέριμνας, μεταξύ των οποίων τα Έξοδα Κηδείας, το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, η οικονομική στήριξη για Κόκκινα Δάνεια και Ευάλωτους Οφειλέτες και η ενίσχυση για προστατευόμενα τέκνα θανόντων από φυσικές καταστροφές. Περιλαμβάνονται ακόμη οι προβλεπόμενες παροχές και αμοιβές για το Επίδομα Αναδοχής, την Επαγγελματική Αναδοχή και το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού.

Πώς εφαρμόζεται ο κανόνας 50-50 στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι δικαιούχοι του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς για τη χρήση των χρημάτων ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διεύρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ειδικότερα, το 50% του συνολικού ποσού που καταβάλλεται μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά μέσω ΑΤΜ. Το υπόλοιπο 50% διατηρείται στην προπληρωμένη κάρτα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε με POS σε φυσικά καταστήματα είτε για αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται ενιαία και έχει ως στόχο τα ποσά των ενισχύσεων να κατευθύνονται στην κάλυψη βασικών και καθημερινών αναγκών των νοικοκυριών.

Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την πληρωμή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πίστωση γίνεται σταδιακά.

Παράλληλα, απαιτείται να έχει ελεγχθεί ότι τα στοιχεία του δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) είναι σωστά, ότι ο λογαριασμός παραμένει ενεργός και ότι ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Επιπλέον, όπου απαιτείται, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εγκαίρως η ανανέωση της σχετικής αίτησης, εφόσον έχει παρέλθει το προβλεπόμενο εξάμηνο της ισχύος της.

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